Un pensionar din Italia, declarat mort din greșeală: toți banii din cont au fost retrași de autorități

Un pensionar italian din provincia Lucca a descoperit că, potrivit Casei de Pensii din Italia (INPS), ar fi decedat. Drept urmare, contul său bancar a fost blocat, iar peste 10.000 de euro au fost retrași, în încercarea autorităților de a recupera „plățile în exces” ale pensiei. Bărbatul este însă viu și sănătos.

Totul a început pe 14 octombrie, când soția pensionarului a vrut să plătească la cumpărături și i-a fost refuzat cardul bancar. Crezând că este o eroare tehnică, a încercat să retragă bani de la bancomat, însă fără succes. Când a sunat la bancă, a aflat șocant că contul fusese blocat pentru că soțul ei fusese declarat decedat.

Italianul s-a prezentat imediat la telefon și le-a spus reprezentanților băncii: „Sunt viu și sănătos, e clar că este o greșeală”. În acel moment, a realizat că nu doar contul fusese blocat, ci și suma de peste 10.000 de euro dispăruse. Pensionarul a declarat pentru Corriere della Sera: „Am crezut că am fost victimele unei escrocherii”.

Confuzie la Casa de Pensii

Investigațiile au arătat că autorul „greșelii” era chiar Casa de Pensii din Italia, care retrăsese banii plătiți din pensie, convinsă că beneficiarul murise. Italianul s-a prezentat personal la sediul INPS, unde directorul instituției l-a primit și a înțeles gravitatea situației: „A înțeles imediat gravitatea situației, și ne-a asigurat că banii vor fi restituiți chiar în acea zi și așa a fost”, a povestit pensionarul.

După cercetări suplimentare, bărbatul crede că totul a pornit probabil de la decesul unui alt pensionar, iar sistemul INPS a confundat identitatea celor doi. În lunile următoare, instituția a retras din contul „defunctului” toate sumele de pensie plătite de la începutul verii.

Stres și consecințe personale

„Nu e vorba doar de o greșeală birocratică. Soția mea a avut un atac de panică, s-a simțit rău din cauza stresului. Iar eu nu pot să accept că, în 2025, asemenea erori mai sunt posibile. Nu dau vina pe un funcționar anume, dar INPS ar trebui să fie sigură 150% înainte să atingă banii oamenilor”, a mărturisit pensionarul.

Deși și-a recuperat banii în final, italianul a contactat un avocat și este hotărât să ceară despăgubiri pentru situația halucinantă prin care a trecut.