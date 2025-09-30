search
Marți, 30 Septembrie 2025
Un tânăr declarat mort a apărut în carne și oase la propria înmormântare, organizată de familie: „Nu eu sunt cel din sicriu”

Un tânăr de 22 de ani a apărut viu și nevătămat la propria înmormântare, în orașul Villa Carmela din Argentina, lăsându-şi fără cuvinte rudele și prietenii care se adunaseră pentru un ultim rămas bun.

La intrarea în biserică, într-o scenă de demnă de o comedie neagră combinată cu suprarealism, tânărul a strigat: „Nu eu sunt cel din sicriu, sunt încă în viață!”, scrie, marți, 30 septembrie, Blitz Quotidiano.

Absurda situaţie a apărut din cauza grabei și neglijenței autorităților, care au comis o greșeală de neiertat în procesul de identificare cadavrului unui tânăr lovit de un camion.

Un cadavru neidentificat și o serie de erori impardonabile

Accidentul a avut loc săptămâna trecută, când un tânăr a fost lovit de un camion pe autostrada care leagă orașul Alderetes de Tucumán. La cererea procurorilor, poliția a deschis un dosar pentru a încerca să identifice victima, care nu avea documente sau alte obiecte care ar fi fost de ajutor. Vestea s-a răspândit rapid, iar a doua zi, o femeie a ajuns la morgă și a declarat că trupul neînsuflețit ar putea fi al fiului ei, dispărut de câteva zile.

Femeia și-a „recunoscut” fiul după haine și anumite trăsături fizice, nu și după chip. deoarece fața tânărului era complet desfigurată și de nerecunoscut, potrivit autorităților locale.

„Autoritățile judiciare au fost informate și au eliberat un certificat de înmormântare”, a declarat Carlos Ramírez, șeful adjunct al secției de poliție regionale din est.

Familia femeii care a „identificat” cadavrul a pregătit înmormântarea.

„Mulți erau speriați, alții țipau și plângeau”

Rudele și prietenii care vegheau sicriul au fost șocați când tânărul pe care îl credeau în sicriu a apărut în carne și oase la propria înmormântare, explicând ceea ce era evident: că el este viu. 

 „A fost o agitație enormă. Mulți erau speriați, alții țipau și plângeau. Adevărul este că eram șocați”, a declarat o femeie care a participat la înmormântare, potrivit sursei citate.

Poliția din Villa Carmela a fost informată despre situație și l-a interogat pe tânărul de 22, care plecase din localitate de domiciliu de câteva zile, fără ca familia să mai aibă posibilitatea de a comunica cu el.

Tânărul a mărturisit că se droga în Alderetes în momentul accidentului și nu știa că familia lui îl identificase ca fiind victima tragediei.

„Vrem să asigurăm publicul că poliția din Tucumán a lucrat cu cea mai mare seriozitate. Presupusul decedat avea probleme de dependență și, potrivit mamei sale, era plecat de acasă de câteva zile. Apoi, femeia s-a prezentat la secția de poliție”, a explicat comisarul Juan Pablo Gómez.

Ce s-a întâmplat cu cadavrul

Vestea acestei erori jenante a determinat o altă familie dintr-un oraș din apropiere să se prezinte pentru identificarea cadavrului, crezând că ar putea fi vorba de un bărbat de 28 de ani, a cărui dispariție fusese semnalată cu câteva zile înainte.

Bărbatul decedat, identificat a doua oară, a fost în cele din urmă returnat adevăratei sale familii pentru înmormântare.

Povestea, una reală, s-a viralizat după ce a fost distribuită pe rețelele sociale împreună cu  clipuri generate de inteligența artificială, precum cel de mai sus.

Amintim că, la începutul acestui an, Tyler Chase, un tânăr din Oregon - SUA, a rămas consternat când a descoperit că a fost declarat mort de către medicii legiști. Familia sa primise o urnă cu cenușa necunoscutului și un certificat oficial de deces, potrivit Daily Mail Online.    

Pentru a putea fi recunoscut şi declarat oficial viu, un român din Iași, declarat mort în urmă cu șase ani, la cererea familie, a fost nevoit să-şi arate tatuajul de pe coapsă. În final, judecătorii au admis solicitarea şi au anulat actul de deces emis în 2015.

