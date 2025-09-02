Un bărbat din Tulcea a uitat 7.500 de lei într-un bancomat. Ulterior, o femeie a găsit toți banii. Ce a făcut cu ei

O sumă de 7.500 de lei a fost uitată la un bancomat din Tulcea, iar o trecătoare a sesizat incidentul autorităților.

Zeci de mii de lei au fost uitați pe bancomat. O femeie a văzut toți banii și a sunat la 112

Un bărbat şi-a recuperat suma de 7.500 lei, uitată la bancomat, cu ajutorul unui jandarm şi al unei femei. Un jandarm tulcean a returnat 7.500 lei unui bărbat care i-a uitat la bancomat, potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Tulcea, citat de Agerpres.

În urma unui apel la 112, efectuat de o femeie care a observat suma de 7.500 lei rămasă pe tastatura unui bancomat din sediul unei bănci, un echipaj de jandarmerie s-a deplasat imediat la faţa locului.

Suma a fost ridicată şi au fost demarate procedurile pentru identificarea proprietarului.

Bărbatul care și-a uitat banii a fost găsit, iar banii i-au fost restituiți

Bărbatul care uitase banii a fost găsit şi şi-a recuperat întreaga sumă în condiţii de siguranţă.

Ulterior, acesta a transmis o scrisoare de mulţumire Jandarmeriei Tulcea, apreciind profesionalismul şi corectitudinea jandarmului care a dat dovadă de responsabilitate, implicare şi integritate.

„Acest caz demonstrează încă o dată că misiunea noastră este de a fi în slujba cetăţeanului”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Tulcea.