Duminică, 21 Septembrie 2025
Adevărul
Mărturia românului arestat pe nedrept 30 de zile, în timp ce se afla în vacanță în Italia

Publicat:

Un bărbat din Iași a trăit un coșmar în vacanța cu familia, după ce a fost arestat în Italia din cauza unui furt de identitate. Nu a fost o simplă confuzie de nume, ci o eroare gravă: un infractor român, prins după ce a spart mai multe bancomate, a folosit datele lui personale.

Un român aflat în vacanță cu familia în Italia a fost arestat din greșeală FOTO: Arhivă
Un român aflat în vacanță cu familia în Italia a fost arestat din greșeală FOTO: Arhivă

Ovidiu Andronache a mers la mare, lângă Veneția, împreună cu soția și cei trei copii, la sfârșitul lunii august. Bucuria vacanței s-a sfârșit brusc în a doua zi, când carabinierii au apărut la hotel.

Erau carabinieri îmbrăcați civil. Au venit și m-au întrebat: «Avem nevoie de documentul tău să verificăm ceva». M-au luat așa, cu ușurelul. Și când am ajuns în fața hotelului, mi-au pus cătușele și m-au băgat în mașină”, povestește bărbatul.

La secția de poliție, i s-a spus că este condamnat pentru spargerea unui bancomat. Ovidiu a aflat uluit că altcineva comisese infracțiunile, dar în acte apărea numele și data lui de naștere.

Aveau doar poza lui, amprentele lui, numele meu și data mea de naștere”, a declarat românul pentru Digi24.

Soția: „Cum poți să arestezi un om fără să verifici?”

Marieta Andronache, soția sa, spune că încă din primul moment și-a dat seama că situația nu va fi o simplă verificare: „Cum poți să arestezi un om?! Verifici! Ești cu adevărat Ovidiu Andronache? Dă-mi un document, suni în România, afli. Nouă ni s-a părut inadmisibil!”, a declarat ea.

Familia povestește că a cerut ajutor la Consulatul României din Trieste, însă sprijinul nu a venit. Nevoiți să își angajeze un avocat, au așteptat aproape o lună până când acesta a reușit să demonstreze nevinovăția lui Ovidiu.

O sentință pentru altcineva

Problema a fost agravată de faptul că în documentele oficiale apărea că Ovidiu fusese prezent la proces și chiar își avusese avocatul în sală.

Judecătorul a zis că asta a făcut să fie mai lentă eliberarea lui Ovidiu că, practic, când s-a dat sentința acolo scria că Ovidiu a fost la judecată, a fost în sală cu avocatul lui. Așa scria acolo, dar nu fusese el. Era cineva care și-a luat numele lui”, a explicat Marieta.

Românul din Iași își amintește și acum cu revoltă cuvintele primite de la autorități: „Mi-au spus, după aia, că ar trebui să îmi găsesc un avocat bun, că avocatul care era din oficiu nu și-a făcut treaba. Și mă gândeam: avocat bun, pentru ce?! Că eu sunt nevinovat!

În cele din urmă, după aproape 30 de zile de detenție, Ovidiu a fost eliberat.

Proces împotriva statului italian

Acum, familia Andronache a deschis un proces prin care cere daune statului italian pentru trauma și nedreptatea suferite.

Nu mi-am imaginat că în Uniunea Europeană, în 2025, s-ar putea întâmpla o asemenea eroare”, spune Ovidiu.

Societate

