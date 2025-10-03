Un pensionar din Târgovişte, reţinut după ce a violat o fetiţă de 6 ani, lăsată de părinţi în grija lui şi a soţiei sale

Un bărbat de 69 de ani din Târgoviște a fost reținut de polițiști, fiind acuzat de viol asupra unei fetiţe de doar 6 ani, pe care părinţii o lăsaseră în grija lui.

Un nou caz revoltător de abuz sexual asupra unui copil zguduie oraşul Târgovişte, unde un pensionar în vârstă de 69 de ani a fost reţinut joi, 2 octombrie, fiind acuzat că a violat o copilă de doar 6 ani, de care avea grijă ocazional, chiar la cererea părinţilor acesteia.

Surse judiciare precizează că părinții fetiței obișnuiau să o lase uneori în grija bărbatului, vecin de-al lor, inclusiv pentru a o lua de la școală.

Potrivit presei locale, pe 26 septembrie, atunci când a avut loc agresiunea, bărbatul i-ar fi spus soţiei sale că iese să ia o gură de aer şi că o ia şi pe cea mică la o plimbare, însă a dus-o pe fetiţă într-un apartament pe care îl deţinea în acelaşi bloc, în care nu locuia nimeni, şi a violat-o.

Incidentul a ieşit la lumină atunci când fetiţa le-a povestit părinților cele întâmplate, iar aceștia au sesizat imediat poliția.

„Din investigaţiile efectuate a reieşit faptul că, la data menţionată, suspectul, în timp ce s-ar fi aflat la domiciliul său, ar fi întreţinut raporturi sexuale cu o minoră, de 6 ani, împotriva voinţei sale, aceasta fiind sub îngrijirea sa”, se arată în comunicatul IPJ Dâmbovița.

Bărbatul a fost reținut pe data de 2 octombrie și urmează să fie prezentat , magistraților vineri, 3 octombrie, cu propunere de arestare preventivă.

Dacă va fi găsit vinovat, el riscă o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare.