Un pensionar a fost bătut și lăsat fără 15.000 de euro după ce el și vecinul său au chemat o damă de companie

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul de Investigații Criminale Sector 5 au pus în aplicare miercuri, 20 august, un mandat de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată, după ce un pensionar a fost bătut și lăsat fără 15.000 de euro.

Faptele s-au petrecut pe 1 august 2025, când polițiști din cadrul Secției 19 au fost sesizați, de un bărbat, în vârstă de 46 de ani, cu privire la faptul că, în timp ce se afla la adresa de domiciliu din Sectorul 5 a unui alt bărbat, în vârstă de 68 de ani, acesta din urmă ar fi fost agresat fizic și deposedat de suma de 15.000 de euro.

Cercetările au fost preluate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5.

„Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că, cei doi bărbați ar fi permis accesul în locuință unor persoane, iar în acest context bărbatul în vârstă de 68 de ani ar fi fost agresat fizic și deposedat de suma de 15.000 de euro, de către una dintre persoanele care au pătruns în locuință. În urma activităților a fost identificat cel bănuit de săvârșirea faptei, respectiv un bărbat, în vârstă de 39 de ani”, a precizat, miercuri, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București.

Ce s-a întâmplat, de fapt

Cei doi bărbați, vecini, consumaseră alcool împreună, potrivit unor surse Adevărul. Bărbatul de 68 de ani a dorit să cheme o damă de companie, iar vecinul mai tânăr a știut a chemat pe cineva.

La adresa pensionarului a venit o femeie, însoțită de un bărbat.

Când pensionarul a scos banii de sub saltea pentru a-i da 100 de lei femeii, bărbatul care o însoțea pe aceasta l-a agresat și a fugit cu suma de 15.000 de euro.

Individul a fost identificat și depistat în urma perchezițiilor efectuate astăzi și este audiat la sediul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5.

„În vederea administrării materialului probator, astăzi, 20 august 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5 au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară. Bărbatul bănuit de comiterea faptei a fost depistat și condus la audieri. Față de acesta vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată”, se mai arată în comunicat.

Un caz similar a avut loc anul trecut, când un bărbat a fost demenit la o locuință de o femeie, cu care avea o relație. Acolo a fost ținut cu forța de concubinul ei și alți trei bărbați. Aceștia l-au bătut și nu i-au dat drumul până când acesta nu le-a dat 40.700 de lei.