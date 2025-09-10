Pensionarul polonez care s-a trezit cu o dronă prăbușită pe casa sa, în timp ce urmărea știrile despre atacul rușilor. „Lustra a căzut din tavan”

Un pensionar polonez a trecut prin clipe de groază după ce o dronă s-a prăbușit peste casa lui din satul Wyryki-Wola, în estul Poloniei, chiar în timp ce urmărea la televizor știrile despre pătrunderea dronelor rusești în spațiul aerian polonez.

Tomasz Wesolowski, proprietarul locuinței, se afla la parterul casei la ora 06:30, când drona a lovit partea superioară a imobilului. Impactul a distrus acoperișul și un dormitor, împrăștiind resturi prin toată curtea, relatează Reuters.

„Am pornit televizorul și toate știrile erau despre acest zbor masiv de drone, iar după un timp, am auzit un avion zburând deasupra… și brusc ceva a explodat, lustra a căzut din tavan în sufrageria de la parter”, a povestit Wesolowski. „Am alergat afară și am văzut că întreg acoperișul era făcut bucăți, totul era distrus.”

Soția sa a spus că a fugit și ea în curte, unde a văzut un avion zburând deasupra. „M-am întrebat dacă suntem bombardați”, a declarat femeia. Niciunul dintre soți nu a fost rănit.

Autoritățile poloneze au confirmat că 19 drone au intrat în spațiul aerian al țării în timpul nopții, în timp ce Rusia desfășura un atac asupra Ucrainei. O parte dintre drone au fost doborâte, iar oficialii au precizat ulterior că au fost descoperite 12 aparate căzute și resturi dintr-o rachetă în mai multe locații.

Și vecinii familiei Wesolowski au resimțit impactul. Urszula Zaprzaluk a povestit că a auzit zgomotul puternic al unei explozii: „Am sărit în picioare, îmi tremurau genunchii… Am ieșit pe balcon. Am văzut printre copaci că acoperișul vecinului meu dispăruse”. În curtea ei au ajuns bucăți de resturi, iar coșul de fum și câteva țigle au fost deteriorate.

„Pur și simplu mi-e frică de acest război”, a adăugat femeia, amintindu-și de relatările mamei ei din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. „E mai bine să nu ajungă la noi.”

Analistul de securitate Cătălin Done susține că atacul cu drone rusești asupra Poloniei a fost un test al Rusiei, pentru a vedea capacitatea de reacție a țării atacate, dar și a aliaților. El crede că România trebuia să reacționeze prompt și să se pregătească pentru astfel de „teste”.