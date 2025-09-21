Un parlamentar german cere doborârea avioanelor rusești care intră în spațiul NATO

Un parlamentar german a sugerat că avioanele de luptă rusești care intră ilegal în spațiul aerian NATO ar trebui doborâte. Declarația vine pe fondul unor recente incursiuni rusești în spațiul aerian al Estoniei, României și Poloniei.

Jürgen Hardt, purtător de cuvânt pentru politică externă în Parlamentul german, în cadrul blocului conservator al cancelarului Friedrich Merz, a declarat că „Kremlinul are nevoie de un semn clar să se oprească”. Într-un articol publicat duminică de grupul media RND, Hardt a subliniat că „doar un mesaj clar către Rusia că orice încălcare militară a frontierei va fi întâmpinată cu forța militară, inclusiv doborârea avioanelor de luptă rusești deasupra teritoriului NATO, va avea efect”.

Politicianul conservator a adăugat că „aceste provocări și teste din partea Rusiei se vor încheia doar dacă vom răspunde clar la toate încălcările militare ale frontierei” și a avertizat: „Alternativa ar fi ca logica războiului rusesc să continue să escaladeze. Acum sunt încălcări ale spațiului aerian, în curând va fi bombardarea unor anumite ținte, apoi vor veni soldații ruși”.

NATO se pregătește pentru consultări

Aliații NATO urmează să se întâlnească săptămâna viitoare pentru consultări, după ce Estonia a anunțat că trei avioane de luptă rusești au pătruns ilegal în spațiul său aerian. Incidentul a avut loc vineri, când trei MiG-31 rusești au rămas în spațiul aerian eston timp de aproximativ 12 minute, până când au fost forțate să se retragă.

Ca urmare, Estonia a cerut convocarea consultărilor în baza Articolului 4 din Tratatul NATO, care prevede că „aliații se vor consulta oricând unul dintre ei consideră că teritoriul, independența politică și securitatea unuia dintre ei este amenințată”.

Drone rusești în România și Polonia

Luna aceasta, drone rusești au încălcat spațiile aeriene ale României și Poloniei. Pe 13 septembrie, o dronă rusească a navigat timp de 50 de minute deasupra zonei Chilia Veche din Delta Dunării, sub supravegherea avioanelor NATO, înainte de a părăsi spațiul aerian românesc.

În Polonia, autoritățile au raportat că spațiul aerian a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești în noaptea de 9 spre 10 septembrie. Unele dintre acestea au intrat adânc în teritoriu, una ajungând la 250 de kilometri de graniță înainte de a se prăbuși în voievodatul Łódzkie, iar alta fiind găsită la aproximativ 50 km de granița cu Belarusul, purtând „inscripții chirilice”, conform autorităților locale.

Recent, trei avioane militare rusești au survolat din nou spațiul aerian eston timp de aproape 12 minute, fără plan de zbor și cu transponderele oprite. În aceeași zi, Polonia a semnalat că avioane rusești au încălcat zona de siguranță a unei platforme petroliere poloneze.