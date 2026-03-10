Cine romantice și „flirt politic”. Cum încearcă cele mai mari partide europene să-și repare relația pentru a salva coalițiile

Liderii celor mai mari două familii politice din Parlamentul European încearcă o abordare neobișnuită pentru a reduce tensiunile din interiorul majorității pro-europene: întâlniri informale la cină.

Manfred Weber și Iratxe García au participat luna trecută la o astfel de întâlnire la Strasbourg, împreună cu câte zece vicepreședinți ai grupurilor lor politice, potrivit mai multor participanți.

Scopul este refacerea relației dintre două forțe politice care au colaborat timp de decenii, dar care în ultimul an au intrat frecvent în conflict, de la politicile privind migrația până la inițiativele Comisiei Europene de simplificare legislativă, scrie politico.eu.

O cină diplomatică la Strasbourg

Prima întâlnire a avut loc pe 10 februarie la hotelul de patru stele Leonor Hotel, în centrul orașului Strasbourg.

Potrivit participanților, masa a inclus trei feluri de mâncare — un meniu care poate ajunge la aproximativ 85 de euro de persoană, fără vin. Nota de plată a fost achitată de Partidul Popular European. O nouă întâlnire este planificată pentru luna aprilie.

Christophe Clergeau, care a participat la cină, a spus că întâlnirea a avut două obiective principale: ca vicepreședinții grupurilor să se cunoască mai bine și să discute deschis nemulțumirile existente.

„Era necesar să avem o discuție sinceră și directă, dar într-un mod diplomatic”, a spus el, menționând tensiunile legate de cooperarea PPE cu partidele de extremă dreapta, precum și de inițiativele de dereglementare ale Comisiei.

La rândul ei, vicepreședinta PPE Željana Zovko a descris atmosfera ca fiind „foarte prietenoasă”, glumind că cele două grupuri politice „flirtează”.

O alianță veche, dar tot mai fragilă

Partidul Popular European și Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților au colaborat timp de decenii, împărțind adesea pozițiile cheie din instituțiile europene și votând împreună în Parlament.

Însă echilibrul politic s-a schimbat după alegerile europene din 2024, când legislativul european s-a deplasat spre dreapta. PPE a început în unele cazuri să adopte legi cu sprijinul grupurilor de dreapta și extremă dreapta, inclusiv al Patriots for Europe, care include formațiuni precum cea a premierului ungar Viktor Orbán sau a liderului francez Marine Le Pen.

Pe lângă divergențele politice, există și tensiuni personale între Weber și García. Relația lor s-a deteriorat încă din momentul în care socialiștii și liberalii au refuzat să îl susțină pe Weber pentru funcția de președinte al Comisiei Europene - poziție care a revenit în cele din urmă lui Ursula von der Leyen.

Un eurodeputat din grupul The Left, Manon Aubry, a comparat relația dintre cei doi lideri cu cea a „doi foști parteneri toxici”.

Teama unui „accident politic”

În ultimele luni, PPE a votat alături de partidele de dreapta pentru măsuri precum înăsprirea politicii de migrație sau relaxarea unor reguli de mediu.

În același timp, guvernele europene tind tot mai mult spre dreapta, ceea ce reduce influența social-democraților asupra agendei politice a Uniunii Europene.

Această situație a determinat liderii S&D să adopte un ton mai dur față de Weber și față de Ursula von der Leyen. García a acuzat Comisia că adoptă o agendă de dereglementare inspirată de politicile lui Donald Trump.

Clergeau a avertizat că lipsa de încredere dintre cele două grupuri ar putea duce la un „accident politic”, precum boicotarea unor dosare importante sau chiar susținerea unei moțiuni de cenzură împotriva Comisiei.

Deși președinta Comisiei a supraviețuit tuturor moțiunilor de neîncredere depuse până acum în actualul mandat, unii eurodeputați spun că tensiunile rămân ridicate.

Relația nu va mai fi la fel

Chiar și liderii celor două grupuri recunosc că alianța lor tradițională nu va mai funcționa la fel ca în trecut.

Weber a declarat că va continua să promoveze programul PPE și că nu va renunța la cooperarea cu alte grupuri atunci când există majorități pentru adoptarea legislației.

În paralel, social-democrații încearcă să își consolideze disciplina internă pentru a evita revolte ale propriilor eurodeputați în timpul negocierilor politice.

Cu toate acestea, prima cină diplomatică a fost considerată suficient de reușită încât o a doua întâlnire este deja planificată. De această dată, socialiștii ar urma să aleagă restaurantul și să achite nota de plată.

„De data aceasta socialiștii ar trebui să ne invite”, a glumit Zovko. „Totul depinde de atmosferă - și de buget”.