Un pensionar a fost obligat să plătească impozitul integral pentru o mașină casată: „Cum să mă impozitați încă 9 luni, dacă nu o mai am?”

Un pensionar din Iași, în vârstă de 81 de ani, a fost obligat să achite impozitul integral pentru autoturismul său, deși l-a casat la începutul lunii martie 2026, stârnind controverse cu privire la modul în care administrația locală aplică legea fiscală.

„Am avut o mașină veche. Eu am 81 de ani și nu o mai puteam folosi. Nu mai pot să conduc și am predat-o la dezmembrări, și mi-au dat un certificat că mașina va fi distrusă. Cu hârtiile acestea, m-am dus la Primăria Iași să scot mașina din evidență, să nu mai plătesc impozit la ea. La ghișeu, mi s-a spus că nu mi-o scoate din evidența fiscală până nu achit impozitul pe tot anul. Deci actul acesta de distrugere este cu data de 3 martie 2026. Atunci când am auzit, i-am spus doamnei de la ghișeu: «Dacă din data de 3 martie 2026 mașina nu mai există, nu o mai am, cum să mă impozitați încă 9 luni când ea nu mai există?». Mi-a răspuns că așa prevede legea”, a declarat pensionarul, potrivit BZI.

Bărbatul a explicat că a fost nevoit să achite 150 de lei pentru a putea scoate autoturismul din evidența fiscală, deși consideră că metoda nu este corectă.

„Eu am plătit ca să pot să o scot, dar nu mi se pare normal așa și nici corect. Pe mine m-a deranjat atitudinea, situația. Eu cred că felul acesta de a gândi al celor care au făcut legea nu este bun. Dar dacă eu mor în martie, familia mea primește pensia mea pe tot anul? Ei de ce să mă impoziteze pe tot anul? Nu vreau să mai pățească și alții ce am pățit eu. Cu siguranță mai sunt situații și oamenii au fost nevoiți să plătească deși nu mai aveau mașina. Eu am o pensie de 1.500 de lei”, a adăugat pensionarul.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a explicat însă că legislația fiscală impune plata impozitului integral.

„Art. 471 alin. 1 din Codul fiscal spune că: «Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior», iar alin. 4 prevede că, în cazul radierii, «Începând cu data de 1 ianuarie a anului următor radierii, proprietarul încetează să datoreze impozitul aferent mijlocului de transport»”, a declarat edilul,