Cele mai sigure trei țări din lume în situația izbucnirii unui al Treilea Război Mondial

Tensiunile geopolitice din ultimii ani au readus în discuție scenariul unui conflict global. În acest context, tot mai multe analize încearcă să răspundă la o întrebare simplă: unde ar fi cel mai sigur loc de pe planetă în cazul unui război mondial?

Spațiul aerian din Orientul Mijlociu este în prezent închis, iar țările vecine Iranului au restricționat zborurile către și dinspre regiune. Printre statele afectate se numără Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Israel, Bahrain și Irak, în timp ce tensiunile continuă să crească. Însă aceasta nu este singura preocupare globală. Invazia Rusiei în Ucraina continuă, la fel ca și atacurile Israelului asupra populației din Gaza, scrie Mediafax.

Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Israel, Bahrain și Irak au avut luni dimineață spații aeriene aproape goale, potrivit hărților publicate pe site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Nu este de mirare că posibilitatea izbucnirii unui al Treilea Război Mondial îi sperie pe mulți oameni. În acest context, tot mai mulți se întreabă care ar fi cele mai sigure locuri de pe planetă dacă un conflict global ar deveni realitate, potrivit unei analize publicat de presa din Peninsula Iberică.

Datorită caracteristicilor lor, în special geografice, aceste state ar putea deveni opțiuni relativ sigure pentru cei care caută stabilitate într-o perioadă de incertitudine. Fiecare dintre ele oferă o combinație de resurse, poziționare strategică și autosuficiență.

Fiji, izolarea din Pacific care poate deveni un refugiu natural

Arhipelagul Fiji, situat la peste 2.000 de kilometri nord de Noua Zeelandă, ar putea deveni un refugiu pentru cei care caută distanță față de zonele de conflict.

Principalul avantaj al țării este izolarea geografică. Fiind formată din peste 300 de insule în Oceanul Pacific, Fiji este departe de marile puteri militare și de rutele strategice globale. Această poziționare reduce riscul de a deveni țintă într-un conflict major.

În plus, multe comunități locale au încă un stil de viață apropiat de autosuficiență, bazat pe pescuit, agricultură și resurse naturale locale. În zonele rurale, locuitorii pot produce o mare parte din hrana necesară, ceea ce ar putea deveni esențial dacă lanțurile globale de aprovizionare s-ar prăbuși.

Totuși, experții atrag atenția că Fiji are și vulnerabilități, în special dependența de importuri și expunerea la fenomene climatice extreme precum cicloanele.

Islanda, țara aproape complet independentă energetic

Islanda este considerată de mulți analiști una dintre cele mai sigure țări în scenarii de criză globală. Unul dintre motive este independența energetică aproape totală.

Datorită resurselor naturale, Islanda produce aproape toată energia electrică și termică din surse regenerabile, în special energie geotermală și hidroelectrică.

Acest lucru înseamnă că țara nu depinde de importuri de combustibili pentru a funcționa. În cazul unei crize globale a energiei, economia islandeză ar putea continua să funcționeze relativ normal.

Un alt avantaj major este populația redusă, de aproximativ 400.000 de locuitori, și poziția izolată în Atlanticul de Nord, la mare distanță de majoritatea conflictelor geopolitice.

De asemenea, Islanda are acces la resurse de apă, pescuit și energie ieftină, elemente esențiale pentru supraviețuirea pe termen lung în situații extreme.

Noua Zeelandă, una dintre cele mai autosuficiente țări din lume

Noua Zeelandă apare constant în analizele privind reziliența globală datorită economiei agricole puternice și poziției geografice izolate.

Țara este una dintre cele mai autosuficiente din lume în producția de alimente, reușind să producă intern cantități suficiente pentru fructe, legume, carne, lactate și produse din pescuit.

Această capacitate de producție ar permite populației să se hrănească chiar dacă comerțul global ar fi întrerupt.

În plus, Noua Zeelandă are o populație relativ mică, de aproximativ 5 milioane de oameni, și se află departe de principalele zone de conflict militar. Poziția sa în Pacificul de Sud face dificilă implicarea directă într-un război global.

Țara are și instituții stabile, infrastructură modernă și resurse naturale abundente, inclusiv apă, teren agricol fertil și acces la energie regenerabilă.

De ce contează izolarea geografică

În majoritatea analizelor privind scenariile de conflict global, două elemente apar constant: izolarea și autosuficiența.

Țările care se află departe de centrele geopolitice și care pot produce singure energie și hrană au șanse mai mari să rămână stabile chiar și în cazul unei crize mondiale.

Din acest motiv, state precum Fiji, Islanda și Noua Zeelandă sunt adesea menționate ca posibile refugii în scenarii extreme.