search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cele mai sigure trei țări din lume în situația izbucnirii unui al Treilea Război Mondial

0
0
Publicat:

Tensiunile geopolitice din ultimii ani au readus în discuție scenariul unui conflict global.  În acest context, tot mai multe analize încearcă să răspundă la o întrebare simplă: unde ar fi cel mai sigur loc de pe planetă în cazul unui război mondial?

Islanda este una dintre cele mai sigure țări FOTO: Adevărul
Islanda este una dintre cele mai sigure țări FOTO: Adevărul

Spațiul aerian din Orientul Mijlociu este în prezent închis, iar țările vecine Iranului au restricționat zborurile către și dinspre regiune. Printre statele afectate se numără Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Israel, Bahrain și Irak, în timp ce tensiunile continuă să crească. Însă aceasta nu este singura preocupare globală. Invazia Rusiei în Ucraina continuă, la fel ca și atacurile Israelului asupra populației din Gaza, scrie Mediafax.

Emiratele Arabe Unite, Qatar, Kuweit, Israel, Bahrain și Irak au avut luni dimineață spații aeriene aproape goale, potrivit hărților publicate pe site-ul de monitorizare a zborurilor Flightradar24.

Nu este de mirare că posibilitatea izbucnirii unui al Treilea Război Mondial îi sperie pe mulți oameni. În acest context, tot mai mulți se întreabă care ar fi cele mai sigure locuri de pe planetă dacă un conflict global ar deveni realitate, potrivit unei analize publicat de presa din Peninsula Iberică.

Datorită caracteristicilor lor, în special geografice, aceste state ar putea deveni opțiuni relativ sigure pentru cei care caută stabilitate într-o perioadă de incertitudine. Fiecare dintre ele oferă o combinație de resurse, poziționare strategică și autosuficiență.

Fiji, izolarea din Pacific care poate deveni un refugiu natural

Arhipelagul Fiji, situat la peste 2.000 de kilometri nord de Noua Zeelandă, ar putea deveni un refugiu pentru cei care caută distanță față de zonele de conflict.

Principalul avantaj al țării este izolarea geografică. Fiind formată din peste 300 de insule în Oceanul Pacific, Fiji este departe de marile puteri militare și de rutele strategice globale. Această poziționare reduce riscul de a deveni țintă într-un conflict major.

În plus, multe comunități locale au încă un stil de viață apropiat de autosuficiență, bazat pe pescuit, agricultură și resurse naturale locale. În zonele rurale, locuitorii pot produce o mare parte din hrana necesară, ceea ce ar putea deveni esențial dacă lanțurile globale de aprovizionare s-ar prăbuși.

Totuși, experții atrag atenția că Fiji are și vulnerabilități, în special dependența de importuri și expunerea la fenomene climatice extreme precum cicloanele.

Islanda, țara aproape complet independentă energetic

Islanda este considerată de mulți analiști una dintre cele mai sigure țări în scenarii de criză globală. Unul dintre motive este independența energetică aproape totală.

Datorită resurselor naturale, Islanda produce aproape toată energia electrică și termică din surse regenerabile, în special energie geotermală și hidroelectrică.

Acest lucru înseamnă că țara nu depinde de importuri de combustibili pentru a funcționa. În cazul unei crize globale a energiei, economia islandeză ar putea continua să funcționeze relativ normal.

Citește și: România a coborât două poziții în topul celor mai sigure țări din lume, ajungând la egalitate cu Vietnam

Un alt avantaj major este populația redusă, de aproximativ 400.000 de locuitori, și poziția izolată în Atlanticul de Nord, la mare distanță de majoritatea conflictelor geopolitice.

De asemenea, Islanda are acces la resurse de apă, pescuit și energie ieftină, elemente esențiale pentru supraviețuirea pe termen lung în situații extreme.

Noua Zeelandă, una dintre cele mai autosuficiente țări din lume

Noua Zeelandă apare constant în analizele privind reziliența globală datorită economiei agricole puternice și poziției geografice izolate.

Țara este una dintre cele mai autosuficiente din lume în producția de alimente, reușind să producă intern cantități suficiente pentru fructe, legume, carne, lactate și produse din pescuit.

Această capacitate de producție ar permite populației să se hrănească chiar dacă comerțul global ar fi întrerupt.

În plus, Noua Zeelandă are o populație relativ mică, de aproximativ 5 milioane de oameni, și se află departe de principalele zone de conflict militar. Poziția sa în Pacificul de Sud face dificilă implicarea directă într-un război global.

Țara are și instituții stabile, infrastructură modernă și resurse naturale abundente, inclusiv apă, teren agricol fertil și acces la energie regenerabilă.

De ce contează izolarea geografică

În majoritatea analizelor privind scenariile de conflict global, două elemente apar constant: izolarea și autosuficiența.

Țările care se află departe de centrele geopolitice și care pot produce singure energie și hrană au șanse mai mari să rămână stabile chiar și în cazul unei crize mondiale.

Din acest motiv, state precum Fiji, Islanda și Noua Zeelandă sunt adesea menționate ca posibile refugii în scenarii extreme.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
cancan.ro
image
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile pline în oraș
playtech.ro
image
Ziua Ungariei schimbă programul din Superliga! Haos total cu privire la prima etapă din play-off și play-out. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care nu o probase
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Doamna Oțil face orice pentru sănătatea familiei. Gabriela Prisăcariu a blocat o stație de autobuz și o bandă de circulație pentru o vizită la farmacie FOTO
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Ce floare ar trebui să pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!