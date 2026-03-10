Provocări de la Budapesta. Consiliera lui Viktor Orban cere „autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc”: „Fiecare generaţie să se ridice”

Consiliera premierului ungar Viktor Orban pentru politici naționale, Szili Katalin, a transmis marți, 10 martie, un mesaj cu ocazia Zilei Libertății Secuilor, în care a reluat tema sensibilă a autonomiei Ținutului Secuiesc și a dreptului la autodeterminare al comunității secuiești.

În mesajul său, Szili Katalin a afirmat că „fiecare generație trebuie să se ridice din nou și din nou pentru dreptul la autodeterminare”, subliniind că această revendicare face parte din identitatea comunității secuiești.

Fosta președintă a Parlamentului Ungariei a amintit că, în data de 10 martie, secuii și maghiarii care își exprimă solidaritatea cu această comunitate comemorează, în întreaga lume, martirii secui executați în anul 1854.

„Această zi reprezintă și astăzi o afirmare fermă și clară a libertății, demnității și a dreptului la autonomie al comunității secuiești”, a transmis consiliera premierului ungar.

Potrivit acesteia, comunitatea secuiască își revendică în continuare, „prin mijloace democratice”, respectarea drepturilor sale istorice și garantarea autonomiei teritoriale a Ținutului Secuiesc.

„Comunitatea secuiască încă cere respectarea drepturilor istorice și asigurarea autonomiei teritoriale a Ținutului Secuiesc prin mijloace democratice. Aceste eforturi sunt în concordanță cu valorile fundamentale europene și garantând drepturile comunităților naționale autohtone”, a transmis aceasta, într-un mesaj publicat pe FB.

Szili Katalin a subliniat că Ziua Libertății Secuilor transmite în fiecare an „un mesaj clar”: secuii nu renunță la limba, cultura, tradițiile, drepturile comunitare și la aspirația de autonomie care le definesc identitatea.

În finalul mesajului, consiliera premierului Viktor Orban a afirmat că sprijinul pentru aceste revendicări este exprimat de „toți cei care gândesc responsabil în cadrul națiunii noastre”.

„Europa și-ar demonstra credibilitatea, între altele, dacă ar fi capabilă să își recunoască responsabilitatea în consolidarea păcii și stabilității și să protejeze drepturile comunităților naționale autohtone. Cauza libertății secuiești nu este doar cauza secuilor – este o responsabilitate europeană comună, legată de asigurarea stabilității pe termen lung a Europei”, a mai declarat Szili Katalin.