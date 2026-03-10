O nouă anchetă la Spitalul Sf. Maria din Iaşi: Un copil de 2 ani adus cu febră și dureri a murit după ce medicii au decis că nu trebuie internat

Anchetă la Spitalul Sf. Maria din Iaşi, după decesul unui copil de nici doi ani. Familia acestuia povestește că l-a dus la spital cu febră și dureri, dar medicii nu l-au internat pentru tratament și l-au trimis acasă.

Copilul a ajuns la spital pe 5 martie, cu febră și dureri la un picior. Medicii i-au făcut analize, un ortoped l-a consultat și i-a făcut o radiografie, dar au stabilit că nu avea nevoie de internare.

Starea micuțului s-a agravat după două zile și a ajuns din nou la spital. Pe 7 martie copil e adus în stop cardiorespirator nerăspunzând la manevre de resuscitare. Spitalul a demarat o anchetă internă, însă familia consideră că băiețelul trebuia îngrijit în spital, potrivit TVR Info.

Cauzele morții sunt insuficiența cardio-respiratorie acută și meningo-encefalită, potrivit certificatului de deces. Familia copilului e decisă să depună plângere.

Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași s-a aflat anul trecut în centrul unui scandal.

Șapte copii cu vârsta sub un an, internați în secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sfânta Maria” din Iași, s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens și au murit.

Aceștia sufereau și de alte afecțiuni grave, iar cauzele exacte ale deceselor urmează să fie stabilite de medicii legiști.