Dominic Fritz, taxat dur după ce a dezvăluit că vorbeşte săptămânal cu Nicuşor Dan într-o sală unde „nu sunt microfoane”: „Tu-ți dai seama ce prostie ai spus??”

Dominic Fritz, preşedintele USR, a fost ironizat după ce a dezvăluit că vorbește săptămânal cu Nicușor Dan „într-o sală unde garantat nu sunt microfoane”.

În cadrul unei emisiuni la Digi24, președintele USR, Dominic Fritz, a dezvăluit că se întâlnește săptămânal cu președintele Nicușor Dan, pentru a discuta „toate temele zilei”.

Liderul USR a ţinut să precizeze că aceste întâlniri au loc în spatele ușilor închise, într-o sală securizată, „unde garantat nu sunt microfoane”, pentru a se asigura că informațiile discutate rămân confidențiale.

„Eu vorbesc cu el în fiecare săptămână despre toate temele zilei. Ne întâlnim de obicei. Vorbim și la telefon dacă e nevoie, dar cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni să discutăm toate temele zilei. Și este între patru ochi, într-o sală unde garantat nu sunt microfoane, așa că știm doar el și eu ce discutăm”, a declarat Dominic Fritz în cadrul emisiunii.

În acelaşi context, el a adăugat că Nicușor Dan își dorește ca USR să rămână în Coaliția de guvernare și a cerut PSD să clarifice dacă vrea să continue colaborarea sau să iasă de la guvernare, declarând că, deși unele surse vehiculează tensiuni între partide, liderii PSD nu au cerut oficial ca USR să părăsească guvernarea, însă unii reprezentanți ai social-democraților folosesc un limbaj „extrem de violent” și „dezumanizant” la adresa USR.

„Este absolut iresponsabil, totuși, în momentul în care avem un război, și presupun că o să vorbim despre asta… S-ar putea să crească din nou prețurile. În momentul în care avem instabilitate în toată zona, în acest moment, să faci pași spre aruncarea guvernării în aer… Și atenție, nu pentru a apăra vreun român, ci doar pentru a-ți apăra propriile privilegii. Asta este un lucru destul de grav”, a spus Dominic Fritz în legătură cu o eventuală cerere a PSD ca USR să iasă din coaliţia de guvernare.

Reacția dură a lui Dan Andronic

Imediat după aceste declarații, analistul politic Dan Andronic a distribuit un mesaj video extrem de dur la adresa lui Dominic Fritz, criticând abordarea sa și ideea de confidențialitate „într-o sală fără microfoane”.

„Declarația lui Fritz că el se întâlnește săptămânal cu Nicușor Dan și discută politică, politichie, într-o cameră secretă la Cotrocenci, unde sigur nu sunt microfoane, ne arată că omul ăsta ori e naiv, ori e prost. A treia variantă nu există.

Acum, să-ți mai închipui că în secolul XXI, tu te aperi de microfoane stând într-o încăpere, înseamnă că n-ai înțeles nimic din ce se întâmplă în jurul tău. Și înțeleg că a lucrat și la președinția Germaniei, deci ar trebui să aibă cât de cât niște cunoștințe de securitate”, spune analistul politic.

Dan Andronic a continuat în acelaşi ton,, ironizând poziția lui Fritz și ridicând întrebări retorice despre logica acestor declarații:

„Dar întrebarea nu este asta. Întrebarea este: mă Fritz, ți-a spus ție Nicușor că îi e frică de microfoane? Ți-a spus ție Nicușor că e frică să nu fie ascultat de-ai lui? Tu-ți dai seama ce prostie ai spus? Sunt convins că habar n-ai. Da. Asta e farmecul politicii românești. Din când în când, vine un prost și spune niște prostii.

Nu că Fritz ar fi prost. Fritz este foarte inteligent. Să nu mă înțelegeți greșit. Doar din când în când, dă cu piciorul ăla, în găleata cu lapte. Și când te gândești că ăștia sunt oamenii care ar trebui să ne conducă, păi dacă îi lași singur într-o încăpere și le dai un Lego, nu-i scoți de acolo două săptămâni. Un Lego de ăla mai complicat pentru copii de 9 ani.”