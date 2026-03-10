Un căpitan al Forțelor Aeriene Române a murit după ce a sărit într-un bazin pentru a salva un câine

Un căpitan în vârstă de 30 de ani, care făcea parte din Forțele Aeriene Române, și-a pierdut viața după ce a sărit într-un bazin cu apă pentru a salva un câine, a informat, marți, Ministerul Apărării Naționale.

„Ministerul Apărării Naționale anunță, cu profundă tristețe, decesul căpitanului Palferenț Octavian, în vârstă de 30 de ani, militar al Bazei 71 Aeriană «General Emanoil Ionescu», survenit marți, 10 martie, în jurul orei 17:30, în incinta Bazei 86 Aeriană «Locotenent Aviator Gheorghe Mociorniță», unde se afla în misiune”, au transmis Forțele Aeriene Române printr-un comunicat.

Potrivit datelor preliminare, ofițerul a intervenit pentru salvarea unui câine căzut într-un bazin de apă din incinta unității. Militarul a fost scos din apă de un coleg aflat în apropiere, fiind inițiate imediat manevrele de prim-ajutor de către personalul bazei, până la sosirea echipajului Serviciului de Urgență.

În ciuda eforturilor depuse, viața tânărului nu a mai putut fi salvată. Potrivit comunicatului, Octavian Palferenț era căsătorit și nu avea copii.

Cazul este cercetat de organele judiciare competente, pentru clarificarea tuturor circumstanțelor producerii acestui eveniment.

„Conducerea Ministerului Apărării Naționale, Statul Major al Forțelor Aeriene și personalul unităților militare implicate își exprimă profundul regret pentru pierderea suferită și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, se arată în comunicat.