search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Domeniile care aduc cele mai mici salarii după absolvire. Facultățile unde absolvenții câștigă sub 5.000 de lei

0
0
Publicat:

În România anului 2026, o diplomă universitară nu mai garantează automat un salariu atractiv. Datele oficiale și analizele pieței muncii arată că anumite specializări continuă să aducă venituri modeste chiar și la cinci ani după absolvire, în timp ce domeniile tehnice și IT oferă perspective mult mai bune, notează Click.ro. 

O diplomă universitară nu mai garantează automat un salariu atractiv. FOTO: Shutterstock
O diplomă universitară nu mai garantează automat un salariu atractiv. FOTO: Shutterstock

Potrivit studiilor realizate pe baza registrului național al absolvenților și a monitorizărilor universităților, salariul mediu al unui absolvent după aproximativ cinci ani de experiență profesională se situează în jurul valorii de 5.000 – 6.000 de lei. Totuși, există specializări unde veniturile rămân mult sub acest nivel, chiar și după mai mulți ani de activitate.

Domenii cu salarii modeste: de la sport și arte la teologie și mediu

Printre cele mai slab plătite specializări se numără programele de sport și educație fizică, unde absolvenții ajung frecvent profesori sau antrenori, iar salariile încep de la aproximativ 3.700 de lei lunar.

Situația este similară în domeniul ecologiei și protecției mediului, unde locurile de muncă specializate sunt puține, iar veniturile medii în primul an după absolvire sunt de aproximativ 3.150 de lei.

În zona artistică, absolvenții de arte, actorie sau specializări culturale întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă stabil. Mulți lucrează pe proiecte temporare sau în domenii conexe, iar veniturile medii rămân între 4.000 și 5.000 de lei chiar și după câțiva ani de experiență. Teologia se confruntă cu o situație similară, absolvenții fiind nevoiți să își caute alternative în administrație, vânzări sau alte sectoare.

Domenii umaniste și comunicare: provocări mari, salarii mici

Specializările în litere și filologie rămân printre cele mai modest plătite, absolvenții devenind majoritar profesori cu venituri sub 4.500 de lei în primii ani. Sociologia, asistența socială, științele politice sau relațiile internaționale oferă salarii moderate, iar majorarea veniturilor este lentă, în special în sectorul public și ONG-uri.

Jurnalismul și științele comunicării atrag anual sute de studenți, însă domeniul rămâne unul solicitant și slab plătit la început de carieră. Salariile de pornire în redacții pornesc de la 3.500–4.000 de lei, iar mulți tineri combină activitatea jurnalistică cu PR sau marketing pentru a-și suplimenta veniturile. Economia și managementul pot aduce salarii decente în companii mari, dar în primii ani veniturile inițiale sunt în jur de 4.000–4.200 de lei.

Lipsa orientării în liceu: decizii greșite și așteptări nerealiste

Un alt factor care contribuie la această situație este lipsa consilierii în carieră în licee. Mulți elevi aleg facultăți doar pentru a „merge la universitate”, fără să știe ce perspective reale oferă domeniul ales. Această lipsă de orientare profesională conduce la supra-aglomerare în anumite specializări și la dezamăgirea tinerilor când salariile reale nu corespund așteptărilor. Experții recomandă introducerea unor programe eficiente de consiliere în licee pentru a ghida elevii în alegerea facultății și reducerea diferențelor mari de venituri între absolvenți.

Venituri reale versus așteptări

Chiar și după cinci ani de experiență, un salariu între 2.300 și 5.000 de lei nu mai poate fi considerat atractiv, mai ales în marile orașe, unde costurile de trai sunt ridicate. Diferența față de domeniile tehnice și IT este tot mai evidentă, iar pentru tinerii absolvenți alegerea facultății devine o decizie strategică, nu doar una bazată pe pasiune sau interes. Nivelul de trai și stabilitatea financiară în primii ani de carieră depind în mare măsură de specializarea aleasă.

Educație

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Tabel 40 orașe | Mai ninge sau nu în România? În ce localități se întoarce iarna, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Mirel Rădoi, primit ca un erou de Peluza Nord! Spectacol total la primul antrenament la revenirea la FCSB. Video
fanatik.ro
image
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Suedia se pregătește pentru ce e mai rău. Cetățenii trebuie să își facă stocuri de mâncare, combustibil și bani cash
antena3.ro
image
"Mi-au omorât copilul!" Un bebeluș din Iași a murit la 2 zile, după ce medicii l-au trimis acasă cu febră
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
cancan.ro
image
900.000 pensionari au pensii sub 1.300 lei, în timp ce 500.000 primesc peste 5.000 lei. Care e Topul județelor
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile pline în oraș
playtech.ro
image
„Îi fac ofertă de prelungire”. Gigi Becali a anunțat cine este omul în jurul căruia vrea să reconstruiască FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care nu o probase
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Veste superbă în showbiz! Iulia Albu, anunț surpriză despre a doua sarcină. Mike este în culmea fericirii! Vedeta mai are o fată, Mikaela, în vârstă de 16 ani
romaniatv.net
image
Cea mai așteptată autostradă din România este aproape de finalizare. Noi detalii despre stadiul lucrărilor pe A0
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au cheltuit doi români în vacanța din Sri Lanka. Au petrecut 18 zile de vis: „Am vrut o țară cu de toate și fix asta am primit”
image
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”

OK! Magazine

image
Prințul-surpriză de la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului. Cine și-a făcut apariția neașteptată

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!