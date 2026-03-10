Domeniile care aduc cele mai mici salarii după absolvire. Facultățile unde absolvenții câștigă sub 5.000 de lei

În România anului 2026, o diplomă universitară nu mai garantează automat un salariu atractiv. Datele oficiale și analizele pieței muncii arată că anumite specializări continuă să aducă venituri modeste chiar și la cinci ani după absolvire, în timp ce domeniile tehnice și IT oferă perspective mult mai bune, notează Click.ro.

Potrivit studiilor realizate pe baza registrului național al absolvenților și a monitorizărilor universităților, salariul mediu al unui absolvent după aproximativ cinci ani de experiență profesională se situează în jurul valorii de 5.000 – 6.000 de lei. Totuși, există specializări unde veniturile rămân mult sub acest nivel, chiar și după mai mulți ani de activitate.

Domenii cu salarii modeste: de la sport și arte la teologie și mediu

Printre cele mai slab plătite specializări se numără programele de sport și educație fizică, unde absolvenții ajung frecvent profesori sau antrenori, iar salariile încep de la aproximativ 3.700 de lei lunar.

Situația este similară în domeniul ecologiei și protecției mediului, unde locurile de muncă specializate sunt puține, iar veniturile medii în primul an după absolvire sunt de aproximativ 3.150 de lei.

În zona artistică, absolvenții de arte, actorie sau specializări culturale întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă stabil. Mulți lucrează pe proiecte temporare sau în domenii conexe, iar veniturile medii rămân între 4.000 și 5.000 de lei chiar și după câțiva ani de experiență. Teologia se confruntă cu o situație similară, absolvenții fiind nevoiți să își caute alternative în administrație, vânzări sau alte sectoare.

Domenii umaniste și comunicare: provocări mari, salarii mici

Specializările în litere și filologie rămân printre cele mai modest plătite, absolvenții devenind majoritar profesori cu venituri sub 4.500 de lei în primii ani. Sociologia, asistența socială, științele politice sau relațiile internaționale oferă salarii moderate, iar majorarea veniturilor este lentă, în special în sectorul public și ONG-uri.

Jurnalismul și științele comunicării atrag anual sute de studenți, însă domeniul rămâne unul solicitant și slab plătit la început de carieră. Salariile de pornire în redacții pornesc de la 3.500–4.000 de lei, iar mulți tineri combină activitatea jurnalistică cu PR sau marketing pentru a-și suplimenta veniturile. Economia și managementul pot aduce salarii decente în companii mari, dar în primii ani veniturile inițiale sunt în jur de 4.000–4.200 de lei.

Lipsa orientării în liceu: decizii greșite și așteptări nerealiste

Un alt factor care contribuie la această situație este lipsa consilierii în carieră în licee. Mulți elevi aleg facultăți doar pentru a „merge la universitate”, fără să știe ce perspective reale oferă domeniul ales. Această lipsă de orientare profesională conduce la supra-aglomerare în anumite specializări și la dezamăgirea tinerilor când salariile reale nu corespund așteptărilor. Experții recomandă introducerea unor programe eficiente de consiliere în licee pentru a ghida elevii în alegerea facultății și reducerea diferențelor mari de venituri între absolvenți.

Venituri reale versus așteptări

Chiar și după cinci ani de experiență, un salariu între 2.300 și 5.000 de lei nu mai poate fi considerat atractiv, mai ales în marile orașe, unde costurile de trai sunt ridicate. Diferența față de domeniile tehnice și IT este tot mai evidentă, iar pentru tinerii absolvenți alegerea facultății devine o decizie strategică, nu doar una bazată pe pasiune sau interes. Nivelul de trai și stabilitatea financiară în primii ani de carieră depind în mare măsură de specializarea aleasă.