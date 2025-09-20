Zelenski vrea să discute cu România și Polonia despre o decizie comună privind doborârea dronelor deasupra Ucrainei

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este corect să existe discuții privind o decizie comună pentru doborârea dronelor deasupra Ucrainei împreună cu alte state, atunci când există un sistem de apărare aeriană funcțional, potrivit interfax.com.ua.

„Consider că este corect să vorbim despre o decizie comună. Nu numai ca dronele să cadă pe capul ucrainienilor, ca să nu ajungă pe teritoriul Poloniei, ci ca acestea să fie decizii luate împreună. Adică, avem un sistem de apărare aeriană – doborâm tot ce zboară spre noi și spre Polonia”, a afirmat Zelenski vineri, în cadrul unei discuții cu jurnaliștii.

El a adăugat că Polonia procedează similar cu avioanele sale.

„La fel, Polonia doboară cu avioanele tot ce zboară spre ei și tot ce zboară spre noi. Putem lua în considerare doar regiunile din partea de vest a statului nostru – unde există posibilități în Polonia. Sau poate fi nu numai Polonia, ci și România, pe ceilalți nu ne bazăm”.

Discuțiile vizează coordonarea măsurilor de apărare în regiunile vestice ale Ucrainei, pentru a preveni incidente transfrontaliere și a optimiza eficiența sistemelor antiaeriene.