search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cum a alimentat predicția unui singur oficial american temerile privind o posibilă invazie a Taiwanului în 2027. „Fereastra Davidson”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O declarație făcută în urmă cu șase ani de un amiral american a influențat profund modul în care Washingtonul și aliații săi se pregătesc pentru un posibil conflict în Asia. Evaluarea a contribuit la orientarea strategiei militare și la alocarea a miliarde de dolari pentru apărare, pe fondul îngrijorărilor legate de o eventuală invazie a Taiwanului, scrie The Wall Street Journal .

Nave militare chineze în apropiere de Taiwan FOTO: Arhivă
Nave militare chineze în apropiere de Taiwan FOTO: Arhivă

În martie 2021, amiralul american Philip Davidson a declarat în fața unei comisii a Statelor Unite că evoluțiile militare și ambițiile Chinei ar putea amenința Taiwanul „în următorii șase ani”.

Această estimare a făcut ca anul 2027 să fie privit drept un posibil moment critic. Data este din nou în atenție în contextul în care președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească în curând la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping. Potrivit unor oficiali, China ar putea încerca să obțină concesii privind sprijinul american pentru Taiwan.

„Fereastra Davidson”

Previziunea lui Davidson s-a bazat pe o evaluare a serviciilor de informații americane, însă aceasta nu a fost analizată în detaliu în spațiul public. Totuși, după audierea din Congres, ideea că Taiwanul ar putea fi în pericol până în 2027 a devenit rapid o ipoteză larg acceptată la Washington.

Conceptul a devenit cunoscut sub numele de „fereastra Davidson” și a contribuit la crearea unui sentiment de urgență în instituțiile americane, de la Congres până la Pentagon și autoritățile din Taipei.

Cu toate acestea, liderul chinez Xi Jinping nu a stabilit public un termen limită pentru reunificarea Taiwanului cu China. Beijingul susține de mult timp că preferă o reunificare pașnică, dar nu exclude utilizarea forței.

Modernizare militară, nu neapărat invazie

În 2021, generalul american Mark Milley, care conducea atunci Șefii de stat major interarme, a explicat că anul 2027 provine dintr-un discurs al lui Xi care îndemna armata chineză să accelereze modernizarea.

Milley a subliniat că această dată ar reprezenta un obiectiv pentru pregătirea militară a Chinei, nu neapărat un termen pentru lansarea unei invazii. Totuși, această distincție a fost adesea ignorată în dezbaterea publică.

Impactul asupra politicii de apărare

Unii analiști spun că accentul pus pe anul 2027 a alimentat temerile privind un conflict iminent și a contribuit la intensificarea competiției militare în regiune.

Ryan Hass, directorul centrului pentru China din cadrul Brookings Institution și fost consilier în administrația Barack Obama, afirmă că mesajele repetate despre un posibil „moment apocaliptic” pentru Taiwan au avut efecte psihologice.

Potrivit lui, avertismentele frecvente au sporit percepția de risc, au descurajat investițiile și au alimentat pesimismul în societatea taiwaneză.

În același timp, Statele Unite au intensificat investițiile militare în regiunea Pacificului. Jennifer Kavanagh, analist la think tank-ul Defense Priorities, spune că infrastructura militară din Pacific a fost extinsă tocmai pentru a contracara influența Chinei.

Un studiu publicat de Kavanagh arată că între 2012 și 2024 aproximativ 260 de miliarde de dolari anual din bugetul militar american au fost alocați competiției strategice cu China — aproximativ 30% din totalul cheltuielilor militare.

Citește și: Americanii au informații că China va sprijini Iranul, iar Rusia ajută deja cu informații despre SUA

În aceeași perioadă, administrațiile conduse de Joe Biden și Donald Trump au aprobat vânzări de armament către Taiwan în valoare de aproximativ 19 miliarde de dolari.

Reacții la Taipei

Inițial, autoritățile din Taiwan au tratat cu prudență predicția privind anul 2027 și au evitat să vorbească despre un pericol iminent.

Situația s-a schimbat după ce Lai Ching-te a devenit președinte în 2024. În primul său an de mandat, el a descris China drept un „adversar extern” și a avertizat că insula trebuie să fie pregătită pentru un posibil atac.

În noiembrie, Lai a propus un buget special de apărare de aproximativ 40 de miliarde de dolari, argumentând că Beijingul urmărește să obțină capacitatea de a realiza „unificarea prin forță” până în 2027.

Declarația a fost interpretată inițial ca o confirmare a unui termen pentru invazie, însă biroul prezidențial a clarificat ulterior că președintele se referea la evaluări internaționale, nu la o predicție proprie.

Totuși, anul 2027 a devenit deja un reper pentru planificarea militară a Taiwanului. Exercițiile militare ale insulei din vara trecută au inclus scenarii explicite privind o posibilă invazie în acel an.

Obiectivele militare ale Chinei

Pentru China, anul 2027 are o semnificație simbolică: marchează centenarul aripii militare a Armatei Populare de Eliberare. Acesta este și primul prag important în planul lui Xi Jinping de a transforma armata chineză într-o forță „de clasă mondială” până la mijlocul secolului.

Obiectivele pentru 2027 includ reforme organizaționale, modernizarea echipamentelor și programe de antrenament mai realiste. Beijingul nu a legat oficial aceste obiective de un plan de invazie a Taiwanului.

Planul mai amplu de modernizare militară al Chinei are trei etape. Beijingul urmărește să finalizeze în mare parte modernizarea armatei până în 2035, iar până în 2049 - centenarul People's Republic of China — să dispună de o armată capabilă să rivalizeze cu orice adversar, inclusiv Statele Unite.

Provocări și evoluții recente

Deși cheltuielile militare ale Chinei au crescut cu aproape 60% între 2015 și 2024, armata chineză nu a participat la un conflict major de la războiul cu Vietnam din 1979.

În ultimii ani, Xi Jinping a inițiat și campanii anticorupție care au dus la înlăturarea unor oficiali militari de rang înalt, ceea ce, potrivit unor analiști, ar putea crea tensiuni sau incertitudine în rândul conducerii militare.

Citește și: Iranul, o etapă în războiul lui Donald Trump împotriva Chinei. „Beijingul a susținut Iranul și i-a furnizat arme”

În același timp, China a introdus noi sisteme militare care ar putea fi folosite într-un eventual conflict legat de Taiwan, inclusiv rachete, drone de atac, avioane moderne și un portavion avansat.

Posibile scenarii

Chiar dacă anul 2027 nu reprezintă neapărat un termen pentru invazie, modernizarea militară a Chinei și schimbările din echilibrul de putere pot influența calculul strategic al Beijingului.

Sarah Beran, fost diplomat american și director pentru China și Taiwan în cadrul National Security Council, spune că percepția asupra raportului de forțe este crucială.

„Dacă Beijingul ajunge la concluzia că avantajul militar al Statelor Unite a dispărut, atunci capacitatea de descurajare slăbește inevitabil”, a declarat ea. „Iar acest lucru crește probabilitatea unei acțiuni militare”.

China

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Au pus tunurile pe Cătălin Cîrjan după a treia înfrângere consecutivă la Dinamo: „Stă în faţă şi n-o atinge! E căpitan pus la birouri”
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
AFECȚIUNEA de care suferă Kate Middleton, la 2 ani de când a anunțat că are cancer
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu angajaţii Profi după ce Mega Image va prelua aceste supermarketuri. Anunţul făcut de şefii Delhaize şi despre salarii
playtech.ro
image
FRF, schimbare revoluționară în SuperLiga și Cupa României! Ce vor fi obligate să facă cluburile
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
Șeful ANAF anunță noi controale la români. Cine sunt primii vizați
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Ce floare ar trebui să pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!