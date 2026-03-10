Cum a alimentat predicția unui singur oficial american temerile privind o posibilă invazie a Taiwanului în 2027. „Fereastra Davidson”

O declarație făcută în urmă cu șase ani de un amiral american a influențat profund modul în care Washingtonul și aliații săi se pregătesc pentru un posibil conflict în Asia. Evaluarea a contribuit la orientarea strategiei militare și la alocarea a miliarde de dolari pentru apărare, pe fondul îngrijorărilor legate de o eventuală invazie a Taiwanului, scrie The Wall Street Journal .

În martie 2021, amiralul american Philip Davidson a declarat în fața unei comisii a Statelor Unite că evoluțiile militare și ambițiile Chinei ar putea amenința Taiwanul „în următorii șase ani”.

Această estimare a făcut ca anul 2027 să fie privit drept un posibil moment critic. Data este din nou în atenție în contextul în care președintele american Donald Trump urmează să se întâlnească în curând la Beijing cu liderul chinez Xi Jinping. Potrivit unor oficiali, China ar putea încerca să obțină concesii privind sprijinul american pentru Taiwan.

„Fereastra Davidson”

Previziunea lui Davidson s-a bazat pe o evaluare a serviciilor de informații americane, însă aceasta nu a fost analizată în detaliu în spațiul public. Totuși, după audierea din Congres, ideea că Taiwanul ar putea fi în pericol până în 2027 a devenit rapid o ipoteză larg acceptată la Washington.

Conceptul a devenit cunoscut sub numele de „fereastra Davidson” și a contribuit la crearea unui sentiment de urgență în instituțiile americane, de la Congres până la Pentagon și autoritățile din Taipei.

Cu toate acestea, liderul chinez Xi Jinping nu a stabilit public un termen limită pentru reunificarea Taiwanului cu China. Beijingul susține de mult timp că preferă o reunificare pașnică, dar nu exclude utilizarea forței.

Modernizare militară, nu neapărat invazie

În 2021, generalul american Mark Milley, care conducea atunci Șefii de stat major interarme, a explicat că anul 2027 provine dintr-un discurs al lui Xi care îndemna armata chineză să accelereze modernizarea.

Milley a subliniat că această dată ar reprezenta un obiectiv pentru pregătirea militară a Chinei, nu neapărat un termen pentru lansarea unei invazii. Totuși, această distincție a fost adesea ignorată în dezbaterea publică.

Impactul asupra politicii de apărare

Unii analiști spun că accentul pus pe anul 2027 a alimentat temerile privind un conflict iminent și a contribuit la intensificarea competiției militare în regiune.

Ryan Hass, directorul centrului pentru China din cadrul Brookings Institution și fost consilier în administrația Barack Obama, afirmă că mesajele repetate despre un posibil „moment apocaliptic” pentru Taiwan au avut efecte psihologice.

Potrivit lui, avertismentele frecvente au sporit percepția de risc, au descurajat investițiile și au alimentat pesimismul în societatea taiwaneză.

În același timp, Statele Unite au intensificat investițiile militare în regiunea Pacificului. Jennifer Kavanagh, analist la think tank-ul Defense Priorities, spune că infrastructura militară din Pacific a fost extinsă tocmai pentru a contracara influența Chinei.

Un studiu publicat de Kavanagh arată că între 2012 și 2024 aproximativ 260 de miliarde de dolari anual din bugetul militar american au fost alocați competiției strategice cu China — aproximativ 30% din totalul cheltuielilor militare.

În aceeași perioadă, administrațiile conduse de Joe Biden și Donald Trump au aprobat vânzări de armament către Taiwan în valoare de aproximativ 19 miliarde de dolari.

Reacții la Taipei

Inițial, autoritățile din Taiwan au tratat cu prudență predicția privind anul 2027 și au evitat să vorbească despre un pericol iminent.

Situația s-a schimbat după ce Lai Ching-te a devenit președinte în 2024. În primul său an de mandat, el a descris China drept un „adversar extern” și a avertizat că insula trebuie să fie pregătită pentru un posibil atac.

În noiembrie, Lai a propus un buget special de apărare de aproximativ 40 de miliarde de dolari, argumentând că Beijingul urmărește să obțină capacitatea de a realiza „unificarea prin forță” până în 2027.

Declarația a fost interpretată inițial ca o confirmare a unui termen pentru invazie, însă biroul prezidențial a clarificat ulterior că președintele se referea la evaluări internaționale, nu la o predicție proprie.

Totuși, anul 2027 a devenit deja un reper pentru planificarea militară a Taiwanului. Exercițiile militare ale insulei din vara trecută au inclus scenarii explicite privind o posibilă invazie în acel an.

Obiectivele militare ale Chinei

Pentru China, anul 2027 are o semnificație simbolică: marchează centenarul aripii militare a Armatei Populare de Eliberare. Acesta este și primul prag important în planul lui Xi Jinping de a transforma armata chineză într-o forță „de clasă mondială” până la mijlocul secolului.

Obiectivele pentru 2027 includ reforme organizaționale, modernizarea echipamentelor și programe de antrenament mai realiste. Beijingul nu a legat oficial aceste obiective de un plan de invazie a Taiwanului.

Planul mai amplu de modernizare militară al Chinei are trei etape. Beijingul urmărește să finalizeze în mare parte modernizarea armatei până în 2035, iar până în 2049 - centenarul People's Republic of China — să dispună de o armată capabilă să rivalizeze cu orice adversar, inclusiv Statele Unite.

Provocări și evoluții recente

Deși cheltuielile militare ale Chinei au crescut cu aproape 60% între 2015 și 2024, armata chineză nu a participat la un conflict major de la războiul cu Vietnam din 1979.

În ultimii ani, Xi Jinping a inițiat și campanii anticorupție care au dus la înlăturarea unor oficiali militari de rang înalt, ceea ce, potrivit unor analiști, ar putea crea tensiuni sau incertitudine în rândul conducerii militare.

În același timp, China a introdus noi sisteme militare care ar putea fi folosite într-un eventual conflict legat de Taiwan, inclusiv rachete, drone de atac, avioane moderne și un portavion avansat.

Posibile scenarii

Chiar dacă anul 2027 nu reprezintă neapărat un termen pentru invazie, modernizarea militară a Chinei și schimbările din echilibrul de putere pot influența calculul strategic al Beijingului.

Sarah Beran, fost diplomat american și director pentru China și Taiwan în cadrul National Security Council, spune că percepția asupra raportului de forțe este crucială.

„Dacă Beijingul ajunge la concluzia că avantajul militar al Statelor Unite a dispărut, atunci capacitatea de descurajare slăbește inevitabil”, a declarat ea. „Iar acest lucru crește probabilitatea unei acțiuni militare”.