Nicușor Dan s-a întâlnit cu liderii europeni prin videoconferință: „Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie”

Președintele Nicușor Dan a transmis marți, 10 martie, că s-a întâlnit cu liderii europeni în cadrul reuniunii prin videoconferință a grupului de state „Prietenii Competitivității”.

Întâlnirea a fost utilă pentru coordonarea pozițiilor țărilor înainte de Consiliul European din 19–20 martie 2026, subliniază președintele României.

„Principalul subiect abordat a fost cel legat de prețurile la energie si impactul lor asupra obiectivelor de consolidare a competitivității europene și de stimulare a industriei, agravat recent de creșterea prețurilor la petrol și gaze pe piața internațională, ca urmare a crizei din Orientul Mijlociu”, a transmis Nicușor Dan.

Acesta spune că, în discuția cu liderii europeni, a subliniat necesitatea unor măsuri urgente pentru reducerea prețului energiei, astfel încât să scadă presiunea asupra industriei și asupra cetățenilor și să fie stimulată competitivitatea economiei europene.

„În paralel, trebuie să facem o analiză a modului în care vom aborda sectorul energetic pe termen mediu și lung, care să vizeze valorificarea rolului resurselor proprii și revalorizarea lor în ansamblul mix-ului energetic european.

În mod cert, Uniunea Europeană trebuie să își consolideze autonomia în acest sector și să își reducă dependențele cât mai rapid”, a subliniat Nicușor Dan.

Marți, Comisarul european pentru energie a recomandat statelor membre care au spațiu bugetar pentru a reduce taxele la energie, în special la electricitate, să o facă, pentru a compensa creşterile de preţuri provocate de războiul din Orientul Mijlociu.

„Dacă aveţi posibilitatea de a reduce taxele pe energie, în special la electricitate, există un potenţial enorm”, a declarat Dan Jorgensen, la o conferinţă de presă organizată la Parlamentul European de la Strasbourg, scrie Agerpres.

Comisarul european a evocat o reducere potenţială a facturilor consumatorilor de ordinul a 200 de euro pe an, în medie.

Potrivit Bruxelles-ului, taxele şi impozitele pe electricitate reprezintă aproximativ 25% din preţ în cazul gospodăriilor şi 15% în cazul întreprinderilor.

„Trebuie să fie măsuri temporare şi ţintite, astfel încât să nu se pună problema schimbării fundamentale a structurii preţurilor” în Europa, nici a „preţului carbonului”, a declarat comisarul Jorgensen, în pofida presiunilor din partea unor industrii şi a unor ţări precum Italia.