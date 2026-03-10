Unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Putin ar fi fugit din Rusia. Vladislav Surkov este arhitectul „Lumii Ruse”

Vladislav Surkov, fostul consilier al lui Putin și unul dintre autorii conceptului de „lume rusă”, ar fi fugit din Rusia din cauza anchetelor legate de rolul său în Donbas. Surkov a coordonat politica Kremlinului față de Ucraina între 2013 și 2020 și a sprijinit crearea autoproclamatelor LPR și DPR – republici Donețk și Lugansk, ocupate de ruși.

Potrivit relatărilor, Surkov a părăsit Rusia în grabă, într-o țară fără tratat de extrădare cu Moscova, posibil în Emiratele Arabe Unite sau în America Latină.

Plecarea sa ar fi legată de informațiile privind materialele pregătite de autoritățile ruse, care ar putea constitui baza unui dosar penal pentru delapidarea fondurilor alocate de Kremlin pentru ocuparea Donbasului între 2014 și 2020, potrivit Dialog.

„Surkov a părăsit în grabă Federația Rusă. Motivul a fost informațiile despre materialele pregătite, care ar putea constitui baza unui dosar penal. Forțele de securitate ar fi primit undă verde pentru a dezvolta cazuri legate de supravegherea direcției ucrainene”, a scris canalul Z.

Vladislav Surkov, care a fost asistentul lui Putin între 2013 și 2020, și-a supravegheat oficial politica față de Ucraina, inclusiv ocupația Crimeei și a regiunilor din Donbas.

În perioada respectivă, a coordonat și a sprijinit formarea autoproclamatelor LPR și DPR- republici Donețk și Lugansk ocupate de ruși în estul Ucrainei – controlând practic aceste teritorii. De asemenea, a fost negociator-cheie al Kremlinului în așa-numitul „proces de la Minsk”.

„Surkov a devenit una dintre victimele creației sale”, notează canalul Z, care afirmă că plecarea fostului oficial coincide cu un nou val de epurări în rândul elitelor și funcționarilor vechi din Rusia, responsabili de formarea ideologiei „lumii ruse”.

După 2020, Surkov a căzut în dizgrație și a intrat practic în umbră, lipsind din viața publică. În prezent, sursele neoficiale spun că fostul consilier ar putea fi în curând pus pe lista celor căutați. Este important de menționat că Surkov a fost sancționat internațional pentru rolul său în agresiunea hibridă rusă împotriva Ucrainei.

Cine este Vladislav Surkov, numit „cardinalul cenușiu”

Vladislav Surkov este politician și om de afaceri rus, considerat unul dintre cei mai influenți strategi politici ai Kremlinului și adesea numit „cardinal cenușiu” pentru influența sa neoficială asupra deciziilor politice.

Este cunoscut pentru promovarea conceptului de „democrație suverană”, o doctrină politică care susține că Rusia are propria sa versiune a democrației, adaptată la interesele statului și la controlul intern, potrivit wikipedia.

Între 1999 și 2011, Surkov a fost Primul Adjunct al Șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, coordonând strategia politică internă și externă și gestionând relația Kremlinului cu partidele politice, media și mișcările sociale.

Din decembrie 2011 până în mai 2013 a ocupat funcția de Viceprim-ministru pentru modernizarea economică, dar după revenirea lui Vladimir Putin la președinție a fost treptat marginalizat.

Între 2013 și 2020, Surkov a fost consilier personal al președintelui Putin, responsabil cu politica față de Abhazia, Osetia de Sud și Ucraina, inclusiv gestionarea situației în estul Ucrainei, sprijinirea autoproclamatelor LPR și DPR – republici Donețk și Lugansk ocupate de ruși – și coordonarea procesului de la Minsk.

Surkov a jucat un rol central în politica Rusiei față de Ucraina, fiind implicat în ocupația Crimeei și sprijinirea separatiștilor din Donbas, precum și în strategiile de destabilizare politică și socială prin orchestrarea partidelor-fantomă, propagandei și mișcărilor sociale controlate de Kremlin. Pentru aceste acțiuni, a fost sancționat internațional de SUA și Uniunea Europeană, fiind inclus pe listele care îi interzic accesul în aceste teritorii și îi îngheață activele.

Surkov a fost căsătorit de două ori și are patru copii.