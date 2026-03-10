Încă două amenzi pentru postul România TV. Derapajele lui Dumitru Pelican „Bă, Ilie Sărăcie” și „Băi, pupincuriști”, sancționate de CNA

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a sancționat postul România TV cu două amenzi după derapajele verbale ale unuia dintre invitați, Dumitru Pelican, în timpul unei emisiuni, dar și pentru alte nerespectări ale legii.

România TV a fost sancționată de CNA după ieşirea nervoasă a unuia dintre invitaţi, Dumitru Pelican, la adresa USR şi a unei reprezentante PNL.

”Amendă de 5.000 de lei postului România TV pentru emisiunea "România exclusiv" din data de 21.02.2026, difuzată fără a fi respectate dispoziţiile art. 43 alin. (5) din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, conform cărora "Moderatorii, prezentatorii şi realizatorii programelor au obligaţia să nu folosească şi să nu permită invitaţilor să folosească un limbaj injurios sau să instige la violenţă". Printre afirmaţiile invitatului Dumitru Pelican: "Bă, Ilie Sărăcie, bă, eşti cel mai penibil om politic pe care l-a avut România! Te detestă România, te detestă toţi! Du-te, mă, învârtindu-te unde te-o ţine şi unde te-o duce iapa! Acolo să ajungi tu, Ilie Sărăcie! (): Îl detest, doamnă! Şi îl detestă, românii, doamnă! Este jalnic. Ne-a adus genocid. () Băi, trădători de ţară şi de neam! Băi, pupincurişti! Băi, agenţi francezi, oamenii lui Coldea, împuşcaţi-vă că o să vă mănânce românii, bă!", se arată în sancțiunea CNA.

Tot România TV a fost amendată cu 10.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 82 alin. (1) lit. b) şi 84 din Codul audiovizualului, la difuzarea ediţiilor din 21 şi 22.01.2026 ale emisiunii "Punctul Culminant".

”Titluri afişate: "Dezvăluiri bombă din comitetul de acaparare a justiţiei"; "Omul infiltrat de rezişti să facă legile justiţiei"; "Mituieşte Bolojan familiile judecătorilor cu funcţii?"; "Documentul exploziv: banii statului ajung la propagandişti, cu cât e plătită propaganda să atace şi să destabilizeze". Printre afirmaţiile moderatorului: "() vă prezint o listă surprinzătoare care scoate la iveală cât de benefic este să ai o asociaţie în România şi câţi bani pot face doar din impozitul pe venit. Acei 3.5% redirecţionaţi de români prin grija satului. () Conform acestei liste sumele care au ajuns la asociaţii şi fundaţii doar din impozitul pe venit din 2024 sunt impresionante. Printre numele de pe listă găsim instituţii media, precum şi cunoscute oficine ale propagandei rezist", se mai arată în sancțiunea CNA.

În aceeaşi şedinţă, constatând încălcarea dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, precum şi a prevederilor art. 43 alin. (5) din Codul audiovizualului, Consiliul a hotărât să emită decizii privind ordinul de a acţiona împotriva conţinutului ilegal pentru materiale postate şi redistribuite pe marile platforme de pe conturile lui Cristian Rizea (ex. spovedanialuirizea, RizeaTV). Materialele audiovizuale sunt cuprinse într-o serie de rapoarte întocmite de direcţiile de specialitate ca urmare a autosesizării Consiliului.