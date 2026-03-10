Deportarea copiilor ucraineni de către Rusia reprezintă crimă împotriva umanității, arată un raport ONU

Deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni în Rusia constituie crimă împotriva umanității și crimă de război, potrivit ONU.

Un nou raport al Comisiei internaționale independente de anchetă privind Ucraina afirmă că autoritățile ruse „la cel mai înalt nivel” au deportat „mii” de copii din zonele ocupate ale Ucrainei.

„Implicarea directă” a lui Vladimir Putin a fost „vizibilă încă de la început”, se adaugă în raport, scrie BBC.

Ucraina afirmă că aproape 20 000 de copii au fost trimiși ilegal în Rusia și Belarus.

Comisia ONU a identificat până în prezent 1.205 cazuri de copii care au fost luați din teritoriile ucrainene de către Moscova în 2022.

Raportul arată că 80% dintre acești copii nu au fost încă returnați, iar mulți părinți și tutori nu știu până în prezent unde se află minorii.

Acest lucru constituie dispariție forțată și întârziere nejustificată în repatriere, care sunt crime împotriva umanității și, respectiv, crime de război, potrivit ONU.

Majoritatea copiilor menționați în raportul ONU locuiau în așa-numitele Republici Populare Donețk și Luhansk – regiuni ucrainene asupra cărora Moscova revendică ilegal controlul.

Raportul arată că, chiar înainte de a lansa invazia pe scară largă a Ucrainei, Moscova a evacuat acești copii în Federația Rusă, susținând că erau expuși riscului unui atac iminent din partea Ucrainei. Apoi, copiii au fost plasați în familii sau instituții și li s-a acordat cetățenia rusă.

Moscova a respins întotdeauna acuzațiile privind răpirea copiilor de pe teritoriul ucrainean.

Vladimir Putin a declarat odată că „povestea «răpirilor de copii»... [era] exagerată” și a insistat că acei copiii în cauză au fost „salvați” dintr-o zonă de război. La momentul respectiv, el a insistat, de asemenea, că nu era „nicio problemă” în a-i repatria pe copii în țara lor natală.

Însă Kievul a susținut întotdeauna că nu era cazul, iar raportul ONU arată că copiii s-au confruntat cu dificultăți enorme în călătoria de întoarcere în Ucraina.

Această îndepărtare forțată și ruperea legăturilor cu patria lor, combinate cu un „mediu coercitiv” în Rusia, „au fost o sursă de profundă suferință pentru copii”, potrivit ONU.

Copiii care reușesc să se întoarcă suferă de „traume, anxietate și teamă de abandon”, se arată în raport, adesea din cauza tratamentului dur din Rusia. Unui copil i s-a spus de către personalul unui orfelinat din Rusia că țara sa, Ucraina, „nu mai există, totul a ars, iar părinții tăi probabil au murit”.

„Încă o caut pe fiica mea și mi-e foarte teamă de ce ar putea gândi despre mine și cum supraviețuiește [în Rusia], unde mulți oameni urăsc ucrainenii”, citează raportul o mamă care nu a reușit să-și găsească copilul.

În 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, acuzându-l pe acesta și pe comisarul său pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, de deportarea ilegală a copiilor ucraineni.

Lvova-Belova a acordat un interviu în care a descris „primirea” unui băiat de 15 ani din orașul ucrainean Mariupol, ocupat în prezent de Rusia, și „reeducarea” lui, în ciuda faptului că „nu voia să meargă” în Rusia.

Ucraina afirmă că până în prezent a recuperat 2.000 de copii.

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, ar fi fost implicată în facilitarea reunificării copiilor. Anul trecut, ea a declarat că are un „canal de comunicare deschis” cu Putin, după ce acesta i-a răspuns la scrisoarea în care își exprima îngrijorarea cu privire la copiii victime ale războiului dintre Rusia și Ucraina.

Războiul din Ucraina continuă neabătut, în ciuda mai multor runde de negocieri între echipele de negociatori de la Moscova și Kiev și, mai recent, o delegație americană.

Conflictul, aflat acum în al cincilea an, a provocat moartea a peste 15.000 de civili, rănirea a peste 41.300 și strămutarea a 3,7 milioane.