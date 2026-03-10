search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Deportarea copiilor ucraineni de către Rusia reprezintă crimă împotriva umanității, arată un raport ONU

0
0
Publicat:

Deportarea și transferul forțat al copiilor ucraineni în Rusia constituie crimă împotriva umanității și crimă de război, potrivit ONU.

Copii ucraineni răpiți și duși în Rusia FOTO: X
Copii ucraineni răpiți și duși în Rusia FOTO: X

Un nou raport al Comisiei internaționale independente de anchetă privind Ucraina afirmă că autoritățile ruse „la cel mai înalt nivel” au deportat „mii” de copii din zonele ocupate ale Ucrainei.

„Implicarea directă” a lui Vladimir Putin a fost „vizibilă încă de la început”, se adaugă în raport, scrie BBC.

Ucraina afirmă că aproape 20 000 de copii au fost trimiși ilegal în Rusia și Belarus.

Comisia ONU a identificat până în prezent 1.205 cazuri de copii care au fost luați din teritoriile ucrainene de către Moscova în 2022.

Raportul arată că 80% dintre acești copii nu au fost încă returnați, iar mulți părinți și tutori nu știu până în prezent unde se află minorii.

Acest lucru constituie dispariție forțată și întârziere nejustificată în repatriere, care sunt crime împotriva umanității și, respectiv, crime de război, potrivit ONU.

Majoritatea copiilor menționați în raportul ONU locuiau în așa-numitele Republici Populare Donețk și Luhansk – regiuni ucrainene asupra cărora Moscova revendică ilegal controlul.

Raportul arată că, chiar înainte de a lansa invazia pe scară largă a Ucrainei, Moscova a evacuat acești copii în Federația Rusă, susținând că erau expuși riscului unui atac iminent din partea Ucrainei. Apoi, copiii au fost plasați în familii sau instituții și li s-a acordat cetățenia rusă.

Moscova a respins întotdeauna acuzațiile privind răpirea copiilor de pe teritoriul ucrainean.

Vladimir Putin a declarat odată că „povestea «răpirilor de copii»... [era] exagerată” și a insistat că acei copiii în cauză au fost „salvați” dintr-o zonă de război. La momentul respectiv, el a insistat, de asemenea, că nu era „nicio problemă” în a-i repatria pe copii în țara lor natală.

Însă Kievul a susținut întotdeauna că nu era cazul, iar raportul ONU arată că copiii s-au confruntat cu dificultăți enorme în călătoria de întoarcere în Ucraina.

Această îndepărtare forțată și ruperea legăturilor cu patria lor, combinate cu un „mediu coercitiv” în Rusia, „au fost o sursă de profundă suferință pentru copii”, potrivit ONU.

Copiii care reușesc să se întoarcă suferă de „traume, anxietate și teamă de abandon”, se arată în raport, adesea din cauza tratamentului dur din Rusia. Unui copil i s-a spus de către personalul unui orfelinat din Rusia că țara sa, Ucraina, „nu mai există, totul a ars, iar părinții tăi probabil au murit”.

„Încă o caut pe fiica mea și mi-e foarte teamă de ce ar putea gândi despre mine și cum supraviețuiește [în Rusia], unde mulți oameni urăsc ucrainenii”, citează raportul o mamă care nu a reușit să-și găsească copilul.

În 2023, Curtea Penală Internațională (CPI) a emis un mandat de arestare pe numele lui Putin, acuzându-l pe acesta și pe comisarul său pentru drepturile copiilor, Maria Lvova-Belova, de deportarea ilegală a copiilor ucraineni.

Lvova-Belova a acordat un interviu în care a descris „primirea” unui băiat de 15 ani din orașul ucrainean Mariupol, ocupat în prezent de Rusia, și „reeducarea” lui, în ciuda faptului că „nu voia să meargă” în Rusia.

Ucraina afirmă că până în prezent a recuperat 2.000 de copii.

Prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, ar fi fost implicată în facilitarea reunificării copiilor. Anul trecut, ea a declarat că are un „canal de comunicare deschis” cu Putin, după ce acesta i-a răspuns la scrisoarea în care își exprima îngrijorarea cu privire la copiii victime ale războiului dintre Rusia și Ucraina.

Războiul din Ucraina continuă neabătut, în ciuda mai multor runde de negocieri între echipele de negociatori de la Moscova și Kiev și, mai recent, o delegație americană.

Conflictul, aflat acum în al cincilea an, a provocat moartea a peste 15.000 de civili, rănirea a peste 41.300 și strămutarea a 3,7 milioane.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Descoperire de excepție în România. Rămăşiţele unui dinozaur, despre care oamenii de ştiinţă nu ştiau, în Țara Hațegului
stirileprotv.ro
image
Cum ar intra România în criza energetică anunțată la nivel global. Situația la zi a producției de gaze, energie și combustibili. Gândul face recensământul investițiilor care ar fi trebuit să ne transforme în „hub regional”, dar țara nu este nici măcar independentă energetic
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Rivala din SuperLiga, avertisment pentru Gigi Becali după numirea lui Rădoi la FCSB: “Nu e o marionetă! Nu îşi permite să îi facă echipa”
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Motivul ”teribil” pentru care 20 de iranience au mers la ”moarte sigură”
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Economiştii explică de ce s-au scumpit carburanţii, deşi marfa este din stocuri
observatornews.ro
image
AFECȚIUNEA de care suferă Kate Middleton, la 2 ani de când a anunțat că are cancer
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
De ce a fost închisă rafinăria Lukoil-Petrotel Ploiești. Guvernul vrea să o redeschidă din cauza crizei carburanţilor
playtech.ro
image
Aryna Sabalenka, întâlnire neașteptată cu cea mai bogată femeie din România. Cum s-a răsfățat tenismena
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS! Kate Middleton a fost DIAGNOSTICATĂ cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
Șeful ANAF anunță noi controale la români. Cine sunt primii vizați
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
image
Horoscop 11 martie. Viitorul sună bine pentru Berbeci, încercări la tot pasul pentru Gemeni
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!