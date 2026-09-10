Un nevăzător a fost condamnat după ce a condus 240 de kilometri beat și fără permis. Cum s-a orientat pe autostradă

Caz incredibil: un șofer nevăzător, fără permis și aflat sub influența alcoolului, a parcurs 240 de kilometri pe timp de noapte. Bărbatul le-a spus polițiștilor că s-a ghidat după luminile unui camion.

Bărbatul este nevăzător și nu are permis de conducere Foto: sursa: captură VIDEO X

Un bărbat nevăzător din Marea Britanie a condus aproximativ 240 de kilometri pe timp de noapte, deși nu avea permis de conducere și consumase alcool înainte de a porni la drum. Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, a luat fără acord mașina partenerei sale și a plecat din Huddersfield către Scoția.

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii iunie, când polițiștii l-au tras pe dreapta pe autostrada M6, în apropiere de Carlisle. Agenții au fost alertați cu privire la un șofer care circula spre nord, sub influența alcoolului și care, totodată, era nevăzător.

Polițiștii au observat autoturismul Vauxhall Meriva circulând șerpuit între benzi și ajungând inclusiv pe banda de urgență, în apropierea intersecției 42.

S-a orientat după luminile unui camion

Când a fost oprit, polițistul a simțit miros de alcool. Întrebat despre consumul de alcool, Hall a recunoscut că el și partenera sa băuseră vin înainte de plecare.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că își pierduse vederea în urmă cu aproximativ doi ani, însă mai putea distinge anumite lumini. El a explicat că, în timp ce conducea pe autostradă, s-a ghidat după luminile unui camion de mare tonaj.

Hall a parcurs circa 240 de kilometri. În timpul drumului, a oprit inclusiv pentru a alimenta la o benzinărie. Potrivit poliției, un angajat a fost cel care i-a făcut plinul mașinii.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că intenționa să ajungă în Scoția. El a explicat că voia să se îndepărteze de casa sa, de relația în care se afla și de problemele financiare.

Alcoolemia era peste limita legală

Polițiștii l-au testat cu etilotestul după ce l-au oprit, iar aparatul a indicat 50 de micrograme de alcool în 100 de mililitri de aer expirat. La secția de poliție, un al doilea test a indicat 46 de micrograme. Limita legală în Anglia și Țara Galilor este de 35 de micrograme.

Hall a recunoscut, ulterior, toate cele patru acuzații formulate împotriva sa: conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și fără asigurare, precum și luarea unui autoturism fără consimțământul proprietarei.

În ciuda pericolului creat, nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului.

Avocata Adele Graham a susținut că bărbatul trecuse printr-o perioadă dificilă și suferise o cădere psihică înainte de a porni în călătorie.

„A fost o persoană aflată în criză care a luat o decizie greșită în timp ce se afla în criză”, a declarat avocata.

Magistratul a ținut cont de faptul că Hall avea un cazier fără condamnări anterioare și că se confrunta cu circumstanțe personale dificile.

Instanța a stabilit că situația era suficient de gravă pentru a justifica o pedeapsă cu închisoarea, însă a decis suspendarea acesteia.

Anthony Hall a fost condamnat la 36 de săptămâni de închisoare, cu suspendare pentru 18 luni. În această perioadă, el va trebui să participe la activități de reabilitare și să se abțină de la consumul de alcool timp de 90 de zile.

De asemenea, bărbatul a primit interdicție de a conduce timp de 12 luni, chiar dacă nu avea permis în momentul incidentului, și a fost obligat să plătească 272 de lire sterline cheltuieli de judecată.