 Un nevăzător a fost condamnat după ce a condus 240 de kilometri beat și fără permis. Cum s-a orientat pe autostradă | adevarul.ro
search
Joi, 10 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Un nevăzător a fost condamnat după ce a condus 240 de kilometri beat și fără permis. Cum s-a orientat pe autostradă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Caz incredibil: un șofer nevăzător, fără permis și aflat sub influența alcoolului, a parcurs 240 de kilometri pe timp de noapte. Bărbatul le-a spus polițiștilor că s-a ghidat după luminile unui camion.

Bărbatul este nevăzător și nu are permis de conducere
Bărbatul este nevăzător și nu are permis de conducere Foto: sursa: captură VIDEO X

Un bărbat nevăzător din Marea Britanie a condus aproximativ 240 de kilometri pe timp de noapte, deși nu avea permis de conducere și consumase alcool înainte de a porni la drum. Anthony Hall, în vârstă de 50 de ani, a luat fără acord mașina partenerei sale și a plecat din Huddersfield către Scoția.

Incidentul a avut loc la sfârșitul lunii iunie, când polițiștii l-au tras pe dreapta pe autostrada M6, în apropiere de Carlisle. Agenții au fost alertați cu privire la un șofer care circula spre nord, sub influența alcoolului și care, totodată, era nevăzător.

Polițiștii au observat autoturismul Vauxhall Meriva circulând șerpuit între benzi și ajungând inclusiv pe banda de urgență, în apropierea intersecției 42.

S-a orientat după luminile unui camion

Când a fost oprit, polițistul a simțit miros de alcool. Întrebat despre consumul de alcool, Hall a recunoscut că el și partenera sa băuseră vin înainte de plecare.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că își pierduse vederea în urmă cu aproximativ doi ani, însă mai putea distinge anumite lumini. El a explicat că, în timp ce conducea pe autostradă, s-a ghidat după luminile unui camion de mare tonaj.

Hall a parcurs circa 240 de kilometri. În timpul drumului, a oprit inclusiv pentru a alimenta la o benzinărie. Potrivit poliției, un angajat a fost cel care i-a făcut plinul mașinii.

Bărbatul le-a spus anchetatorilor că intenționa să ajungă în Scoția. El a explicat că voia să se îndepărteze de casa sa, de relația în care se afla și de problemele financiare.

Alcoolemia era peste limita legală

Polițiștii l-au testat cu etilotestul după ce l-au oprit, iar aparatul a indicat 50 de micrograme de alcool în 100 de mililitri de aer expirat. La secția de poliție, un al doilea test a indicat 46 de micrograme. Limita legală în Anglia și Țara Galilor este de 35 de micrograme.

Hall a recunoscut, ulterior, toate cele patru acuzații formulate împotriva sa: conducere periculoasă, conducere sub influența alcoolului, conducere fără permis și fără asigurare, precum și luarea unui autoturism fără consimțământul proprietarei.

În ciuda pericolului creat, nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului.

Avocata Adele Graham a susținut că bărbatul trecuse printr-o perioadă dificilă și suferise o cădere psihică înainte de a porni în călătorie.

„A fost o persoană aflată în criză care a luat o decizie greșită în timp ce se afla în criză”, a declarat avocata.

Magistratul a ținut cont de faptul că Hall avea un cazier fără condamnări anterioare și că se confrunta cu circumstanțe personale dificile.

Instanța a stabilit că situația era suficient de gravă pentru a justifica o pedeapsă cu închisoarea, însă a decis suspendarea acesteia.

Anthony Hall a fost condamnat la 36 de săptămâni de închisoare, cu suspendare pentru 18 luni. În această perioadă, el va trebui să participe la activități de reabilitare și să se abțină de la consumul de alcool timp de 90 de zile.

De asemenea, bărbatul a primit interdicție de a conduce timp de 12 luni, chiar dacă nu avea permis în momentul incidentului, și a fost obligat să plătească 272 de lire sterline cheltuieli de judecată.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Primele imagini din avionul privat cu care politicieni și magistrați au zburat în Mykonos
digi24.ro
image
Un angajat român a șters aplicația de WhatsApp înaintea unui control. Compania a fost amendată apoi cu 5 milioane de lei
stirileprotv.ro
image
România salvează industria de armament a Germaniei, cu prețul distrugerii uzinelor Romarm. În timp ce Rheinmetall angajează zeci de mii de oameni cu banii SAFE, românii ies în stradă pentru că nu și-au primit salariile din cauza lipsei de comenzi
gandul.ro
image
Trump aruncă BOMBA: 5.000 de dolari pentru fiecare american! Ce condiție pune
mediafax.ro
image
„Nu am adunat atâția bani în toată cariera!”. Salariul lui Denis Drăguș la FCSB creează stupoare în fotbalul românesc
fanatik.ro
image
Cât cheltuie Guvernul pe trataţii, cocktailuri şi mese oficiale, dar şi pe maşinile de serviciu
libertatea.ro
image
Victor Ponta a participat la deschiderea Jocurilor Nomade din Bișkek, unde în tribune a fost și Putin: „Nu am știut că va fi prezent”
digi24.ro
image
„Escrocul din Carpați”: cine e omul de afaceri din România care a înșelat întreaga lume a șahului » Influență politică, turnee obscure și rating fabricat
gsp.ro
image
”Șocant”: Marius și-a ucis colegul prin otrăvire. A fost arestat cu două săptămâni înainte de nuntă. Motivul crimei
digisport.ro
image
Andreea Popescu a spus adio injecțiilor pentru slăbit! Ce greutate are acum influencerița
click.ro
image
Omul în haine gri a jurat pe tricolor: Artistul Asaf Avidan a devenit, oficial, cetățean român. „E un nou capitol”
antena3.ro
image
Cum a ajuns „armata“ de 680.000 de angajaţi ai Volkswagen, cea mai mare din industria auto mondială, o povară mortală pentru afacere
zf.ro
image
Stațiunea de pe litoral unde șezlongul este 25 de lei. Vacanța de vară s-a prelungit pentru unii turiști
observatornews.ro
image
Luciana Păunescu a murit fulgerător la 46 de ani! Cu doar o lună înainte, își făcuse analizele și le-a mărturisit prietenilor că vrea să devină mamă
cancan.ro
image
A apărut cuponul de pensie pe septembrie în e-Talon! Ce trebuie să verifice acum pensionarii în contul CNPP
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu banii din vechile carnete CEC. Se pierd dacă nu au fost retrași zeci de ani?
playtech.ro
image
Ce afacere! Gigi Becali i-a setat deja prețul lui Denis Drăguș! Cât vrea patronul FCSB să încaseze pentru atacant
fanatik.ro
image
Îmbogățiți de o eroare tehnică. Mai mulți pariori din România s-au trezit cu zeci de mii de lei în conturi. Trebuie să îi dea înapoi? VIDEO
ziare.com
image
Negocierile au avansat: Ștefan Baiaram, aproape de transferul carierei!
digisport.ro
image
Ce părere au turiștii români despre Bulgaria: „ Pentru mine, litoralul pare o țară complet diferită”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
S-a AFLAT ce echipă CÂȘTIGĂ Asia Express 2026! Surpriză uriașă! Este vestea momentului! Toți fanii emisiunii așteptau cu sufletul la gură acest anunț!
romaniatv.net
image
Horoscop 10 septembrie 2026. Ziua marilor alegeri! Unele zodii dau lovitura la bani, altele primesc un răspuns care schimbă totul
mediaflux.ro
image
Cine sunt cele două femei din spatele succesului Mercedes în Formula 1
gsp.ro
image
Fosta vedetă Playboy și Miss Internet România a murit fulgerător la doar 46 de ani. Cu o lună înainte își făcuse toate analizele și voia să devină mamă
actualitate.net
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”
click.ro
image
Cât ajunge întreținerea într-un bloc nou din București: „Dacă știam, alegeam alt loc”
click.ro
image
„Probabil așa trebuia să se întâmple”. Reacția Adrianei Bahmuțeanu după ce lucrurile lui Prigoană au ajuns la târgul de vechituri
click.ro
Tanya Roberts, Jaclyn Smith, Cheryl Ladd 1980 profimedia 0018832672 jpg
„Vii în pat cu mine și soțul meu?” Actrița din „Îngerii lui Charlie” dezvăluie invitația obraznică primită de la celebra ei colegă
okmagazine.ro
Carlotta Galmarini, Foto Instagram (2) jpg
Regina care își devora amanții! Bărbații îi treceau prin pat, iar unii sfârșeau în mare. Scandalurile sexuale care au îngrozit Europa medievală
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Am ajuns cu fetița la Urgențe”. Vacanță de 9.000 de euro într-un resort de 5 stele din Turcia a devenit un calvar pentru o familie de români
image
A început demolarea casei lui Tavi Clonda și a Gabrielei Cristea din Italia. „Vă las câteva imagini”

OK! Magazine

image
Prima țară care se „retrage” de la Jocurile Invictus pentru a scăpa de „absurditatea cu Prințul Harry și Meghan”. Șeful armatei a anunțat