Trei avioane MiG-29, observate în luptă sub comanda Ucrainei. Se speculează că provin din flota Azerbaidjanului

Recent, pe cerul Ucrainei au fost observate avioane MiG-29 cu cocardă ucraineană. Cel puțin una dintre aceste aeronave a aparținut anterior Forțelor Aeriene Azere și operează acum sub comanda Ucrainei.

Anterior, presa a relatat că Azerbaidjanul ar putea ridica embargoul asupra livrărilor de arme către Ucraina dacă Rusia continuă să atace infrastructura de gaze prin care trece gazul azer, scrie Defense România.

Subiectul a fost abordat și de experții militari ucraineni ai Defense Express, care susțin că trei MiG-29 ale Azerbaidjanului se aflau la Uzina de Reparații Aeronautice din Liov încă dinainte de invazia pe scară largă, din 2022.

Reparațiile nu ar fi fost finalizate, iar avioanele au rămas pe teritoriul ucrainean. Ulterior, uzina a devenit țintă pentru atacurile rusești, fiind lovită de rachete, iar hangarul unde se aflau aparatele a fost distrus. Dar e posibil ca ucrainenii să fi reușit să salveze sau să recupereze avioanele azere.

Fotografiile recente arată că cel puțin un MiG-29 a scăpat din atac iar ulterior au fost finalizate reparațiile, ori fusese mutat din timp într-o altă locație. Este probabil ca avioanele să fi rămas inactive o perioadă, fie așteptând revenirea în Azerbaidjan, fie fiind pregătite pentru predare. Din 2022 și până de curând, nu a mai apărut nicio imagine cu MiG-29 în camuflaj azer deasupra Ucrainei.

Cert e că indiferent dacă vorbim de avioane azere care se aflau deja în Ucraina, operarea acestora de către aviația militară a Ucrainei necesita o decizie politică de la Baku. Gestul poate fi interpretat și ca o interesantă schimbare de poziție a Azerbaidjanului, în contextul deteriorării relațiilor cu Moscova.

În 2024, Rusia a doborât un avion civil azer, care zbura pe ruta Baku-Gonzîi. Cu toate acestea, Moscova neagă acuzațiile, amintind însă că în momentul prăbușirii aeronavei Azerbaijan Airlines, deasupra Kazahstanului, orașul cecen Groznîi se afla sub un puternic atac al dronelor ucrainene.

Azerbaidjanul a anunțat în această vară că va acționa Rusia în instanță precizând că are dovezi clare că Armata rusă a doborât avionul de linie.

Astfel, Forțele Aeriene ucrainene ar fi putut primi până la trei MiG-29 suplimentare, remarcă sursa citată.

Azerbaidjanul avea în serviciu 15 avioane MiG-29, din care 14 achiziționate în perioada 2006–2007 și un MiG-29UB din 2009, toate cumpărate din Ucraina. În 2021, aparatele au fost echipate cu rachete aer-aer israeliene I-Derby ER.