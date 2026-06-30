Polonia oprește livrările de avioane MIG‑29 către Ucraina pe fondul deteriorării relațiilor dintre Varșovia și Kiev

Polonia a anunțat că nu va mai livra Ucrainei ultimele avioane MiG‑29 promise la începutul anului, decizie care marchează o nouă etapă în tensionarea relațiilor dintre cele două țări.

Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul apărării, Władysław Kosiniak‑Kamysz, într-un interviu acordat televiziunii poloneze.

Kosiniak‑Kamysz a explicat că Varșovia a propus Kievului un acord de cooperare în care transferul avioanelor MiG‑29 era condiționat de accesul la tehnologia avansată a dronelor ucrainene, potrivit euractiv.com.

Oficialul polonez a descris oferta drept o „abordare de parteneriat”, prin care Polonia ar fi primit „tehnologie, expertiză și know‑how operațional” în schimbul aeronavelor.

Potrivit ministrului, Ucraina ar fi acceptat inițial propunerea, dar ulterior s-ar fi retras din înțelegere, lăsând Polonia fără beneficiile așteptate. În interviu, Kosiniak‑Kamysz a rezumat situația prin afirmația: „Nu există MiG-uri pentru că nu există drone”.

Ministrul polonez a subliniat că Varșovia caută cooperare reciprocă, nu „asistență militară unilaterală”.

Ucraina nu a comentat public decizia Poloniei.

Relații tensionate între Varșovia și Kiev

Blocarea transferului vine într-un moment în care relațiile dintre cele două state, deși aliate în fața agresiunii ruse, au devenit tot mai tensionate.



Divergențele istorice legate de rolul Armatei Insurgente Ucrainene (UPA) în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial au reapărut în prim-planul politic.

Criza diplomatică s-a amplificat după ce președintele Volodimir Zelenski a aprobat denumirea unei unități militare ucrainene după UPA, gest care l-a determinat pe președintele polonez Karol Nawrocki să retragă Ordinul Vulturul Alb acordat anterior lui Zelenski.

Situația s-a agravat și mai mult când liderul ucrainean a absentat de la Conferința pentru Reconstrucția Ucrainei organizată la Gdańsk, semnalând o ruptură tot mai vizibilă între cele două capitale.

Polonia amenință că va bloca aderarea Ucrainei la UE

Amintim că Polonia și-a înăsprit discursul față de Ucraina și a avertizat că ar putea bloca procesul de aderare la Uniunea Europeană dacă autoritățile de la Kiev nu renunță la glorificarea liderilor Organizației Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și ai Armatei Insurecționale Ucrainene (UPA), în special a lui Stepan Bandera.