Cum au devenit avioanele MiG-29 poloneze arma-cheie a Ucrainei pe linia frontului

Publicat:

Ucraina a început să utilizeze avioane de vânătoare MiG-29 provenite din Polonia pentru a exercita o presiune constantă asupra forțelor ruse aflate pe linia frontului, profitând de momentele scurte în care trupele ruse se adună înainte de lansarea atacurilor.

Avioane MIG 29
Avioane MIG 29

Autoritățile de la Kiev beneficiază de faptul că aceste aeronave au fost deja adaptate pentru utilizarea munițiilor occidentale de precizie, ceea ce le permite să fie introduse rapid în luptă, scrie euromaidanpresss.com.

Pentru o perioadă îndelungată, Rusia a mizat pe ideea că aviația tactică ucraineană va rămâne limitată din cauza numărului redus de aeronave și a războiului electronic. Însă transferurile succesive de MiG-29 din Polonia par să fi transformat această vulnerabilitate într-o capacitate susținută de lovire precisă a obiectivelor rusești din prima linie.

În 2023, Polonia a transferat Ucrainei 14 avioane MiG-29, iar la sfârșitul anului 2025, autoritățile de la Varșovia au discutat public despre retragerea și posibila cedare a altor șase până la opt aeronave. Aceste livrări nu au fost tratate ca donații izolate, ci au creat un flux funcțional de piese de schimb, mentenanță și documentație tehnică.

Intrare rapidă în serviciu cu muniție occidentală

Avioanele pot fi folosite aproape imediat deoarece Ucraina operează deja acest tip de aparat și dispune de piloți și personal tehnic instruit. În plus, ele nu sunt livrate în configurație standard: programele de modernizare polono-ucrainene au permis integrarea munițiilor ghidate occidentale, inclusiv prin adaptarea pilonilor, cablajului și interfețelor avionice.

Ca urmare, Forțele Aeriene Ucrainene pot lansa misiuni de luptă fără întârzieri semnificative.

Frontiera nordică: prevenirea incursiunilor

De-a lungul graniței nordice, MiG-29-urile ucrainene sunt folosite pentru a împiedica raidurile rusești înainte ca acestea să înceapă. Strategia forțează Moscova să își disperseze rezervele, în loc să le concentreze pentru operațiuni ofensive.

Serviciile de informații ucrainene identifică adunările de trupe rusești încă din faza de pregătire, adesea pe fondul unor erori de securitate operațională, precum utilizarea telefoanelor mobile, antene vizibile sau deplasări repetate către aceleași locații.

Imagini geolocalizate arată o bombă AASM Hammer lovind o clădire unde se aflau infanteriști ruși și un punct de comandă, distrugând structura într-o singură lovitură și anulând incursiunea înainte ca aceasta să fie lansată.

Pokrovsk: lovirea punctelor de adunare

În zona Pokrovsk, tacticile rusești se bazează, de asemenea, pe concentrarea trupelor de asalt înainte de atac. Această vulnerabilitate există doar pentru scurt timp: odată dispersate în tranșee și clădiri avariate, unitățile nu mai pot fi lovite eficient din aer.

Aviația ucraineană vizează aceste ferestre scurte, atacând clădiri de adunare și infrastructura din apropiere. O singură lovitură poate distruge un întreg grup de asalt, obligând forțele ruse să își reia pregătirile și pierzând timp prețios.

Pe flancuri, unitățile ruse încearcă să avanseze pe drumuri secundare pentru a încercui orașul, însă aceste rute sunt bombardate, craterele rezultate blocând complet înaintarea. Modelele de deplasare sunt detectate de dronele ucrainene, care observă treceri repetate prin aceleași intersecții.

Operatorii de drone: o țintă prioritară

În special în zona Pokrovsk, echipele rusești de drone reprezintă un punct vulnerabil important. Ele oferă vizibilitate pe câmpul de luptă, corectează tirul artileriei și desfășoară atacuri cu drone FPV, devenind astfel ținte prioritare pentru loviturile aeriene ucrainene.

Formarea unor operatori experimentați necesită luni de pregătire în condiții de luptă. Atunci când centrele de control sunt distruse, Rusia pierde competențe care nu pot fi înlocuite rapid, afectând eficiența generală a operațiunilor.

Uspenivka: blocarea traversărilor

În apropiere de Uspenivka, după capturarea localității, forțele ruse aveau nevoie de viteză pentru a transforma câștigul într-o străpungere. Acest lucru depindea de traversarea rapidă a podurilor și drumurilor consolidate, într-un context în care terenul din jur devenise impracticabil din cauza noroiului.

Loviturile MiG-29 ucrainene asupra acestor puncte-cheie au încetinit înaintarea, forțând trupele ruse să avanseze pe jos, în condiții dificile, în timp ce vehiculele întâmpinau probleme majore.

Direcția Zaporojie: limitarea razei dronelor FPV

În apropiere de Kamianske și Stepnohirsk, forțele ruse încearcă să se apropie suficient de mult pentru a aduce operatorii de drone FPV în raza de atac asupra orașului Zaporojie. O astfel de apropiere ar permite lovirea zonelor din spatele frontului și ar afecta viața civilă.

Însă aceste încercări sunt întâmpinate de lovituri aeriene constante. Avioanele MiG-29 atacă poziții temporare, adăposturi și puncte de concentrare imediat ce apar. Imaginile arată bombe lansate de la distanță distrugând clădiri înainte ca trupele ruse să se poată fortifica.

Presiune constantă asupra punctelor slabe

În ansamblu, livrările de MiG-29 din Polonia oferă Ucrainei o capacitate de luptă reală, nu doar una teoretică. Fiecare aeronavă suplimentară permite repetarea loviturilor asupra acelorași puncte vulnerabile, în special în momentele în care trupele, comandanții, dronele și echipamentele sunt concentrate înainte de un atac.

Prin combinarea unor platforme familiare cu sisteme moderne de ghidare, Ucraina reușește să neutralizeze grupuri de asalt, puncte de comandă și centre de control al dronelor prin lovituri precise. Dacă livrările din Polonia vor continua conform planului, concentrațiile de forțe rusești din apropierea frontului riscă să fie reduse sistematic.

