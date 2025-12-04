search
Joi, 4 Decembrie 2025
Adevărul
„Un eșec lamentabil al Marii Britanii”: cât de ușor a fost luat în vizor spionul Serghei Skripal de asasinii lui Putin

O anchetă publică a dezvăluit că fostul spion rus Serghei Skripal a fost „alarmant de accesibil” pentru agenții trimiși de Vladimir Putin, care l-au otrăvit cu noviciok în Salisbury, în 2018. Atacul, soldat cu o persoană decedată și zeci de persoane spitalizate, ar fi putut ucide mii de oameni și este considerat „prevenibil” din cauza lipsei măsurilor de securitate de bază.

Fostul spion rus Serghei Skripal a fost otrăvit FOTO: Arhivă
Skripal și fiica sa, Iulia, au fost relocati în Salisbury după un schimb de prizonieri, dar au locuit într-o proprietate ușor accesibilă, fără sisteme de alarmă sau supraveghere video, folosind un telefon fix pentru discuții despre mișcările lor. Michael Mansfield KC, avocatul familiei Dawn Sturgess, a declarat: „Mișcările familiei Skripal, plus accesibilitatea spațiilor – ținte sigure. Acest lucru ar fi trebuit prevăzut de cei responsabili de protecția lor și a publicului”.

Anchetatorii au aflat că Skripal, „clar și evident” țintă, era cunoscut ca agent dublu abia după atac, poliția locală căutând informații online. O altă victimă, Dawn Sturgess, s-a prăbușit la Amesbury, la 18 km distanță, după ce a intrat în contact cu noviciokul aruncat sub formă de parfum. Andrew O'Connor KC, avocatul anchetei, a comentat că Sturgess „pare a fi o victimă nevinovată prinsă în mijlocul unei tentative internaționale de asasinat ilegale și scandaloase”, relatează The Times.

Eșec al autorităților britanice

Procurorii au formulat acuzații împotriva a trei bărbați, Anatolii Cepiga, Alexander Mișkin și Denis Sergheev, care au fugit din țară. Mansfield a criticat autoritățile britanice pentru că nu i-au oferit lui Skripal o identitate nouă și o locație sigură și pentru că nu au verificat riguros cererile de viză pentru agenți sub nume false. În concluzie, Mansfield a declarat: „A existat un eșec lamentabil din partea guvernului Regatului Unit în protejarea publicului. Evenimentele din Salisbury și efectul de domino de la Amesbury puteau fi prevenite”.

Skripal a susținut în declarații că atacul a fost aprobat de Putin: „Dacă [guvernul rus] vrea să vă omoare, va găsi o cale oriunde”. Ancheta publică urmează să formuleze recomandări pentru măsuri de securitate mai stricte pentru foști agenți ruși și se așteaptă ca miniștrii să anunțe noi sancțiuni împotriva cetățenilor ruși.

Europa

