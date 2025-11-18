search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Iulia și Serghei Skripal, mărturii tulburătoare despre ziua în care au fost otrăviți cu noviciok

Publicat:

Fostul agent dublu rus Serghei Skripal și fiica sa Iulia, au oferit anchetatorilor mărturii tulburătoare din ziua în care au fost otrăviți cu un agent neurotoxic în orașul Salibury din Marea Britanie, pe 4 martie 2028, relatează Mirror.

Serghei și Iulia Skripal jpeg

Tatăl și fiica au fost otrăviți cu Noviciok, un agent neurotoxic letal, după ce au venit în contact cu substanța ce fusese aplicată de agenți ruși pe ușa casei lui Serghei Skripal, care trăia în Marea Britanie de mai mulți ani. Tentativa de otrăvire care aproape i-a omorât a făcut obiectul unei anchete antiteroriste de amploare, la care au luat parte 180 de experți militari în arme chimice și otrăvuri.

Cei doi au relatat pentru anchetatorii serviciilor secrete MI6 din Marea Britanie că primele simptome au apărut în timp ce luau prânzul într-un restaurant italian din Salisbury. Iulia, care sosise din Rusia cu o zi înainte, povestește că la început s-au amuzat. Ea descrie că au simțit că li se zbate ochiul.

Însă simptomele s-au agravat, iar starea lor s-a deteriorat rapid -printre cele mai îngrijorătoare fiind dificultățile de respirație, alături de halucinații și vărsături.

În momentul în care au părăsit restaurantul, deja se simțeau rău.

„Totul pe stradă se învârtea, foarte, foarte tare” și a trebuit să „îl iau de mână pe tatăl meu”, povestește Iulia Skripal. În drumul lor spre parcarea unde se afla mașina lor, au fost nevoiți să se așeze pe o bancă în parcul din apropiere, în speranța că senzația va trece.

„Ne-am așezat pe bancă ca să tragem puțin aer în piept. Când m-am așezat, am avut o senzație foarte ciudată și înfricoșătoare. Aproape totul era încețoșat, iar culorile se tot schimbau... roz, roșu, albastru, ca și cum aș fi fost sub influența unui drog precum LSD sau amfetamine.”

Au fost ultimele senzații înainte de a-și pierde cunoștința. Iulia povestește că probabil salvarea lor a fost faptul că trecătorii, văzând starea în care aflau, vomitând și apoi leșinând, au sunat imediat la urgență.

Serghei Skripal a oferit o mărturie similară: „Îmi amintesc că am avut halucinații și mi năzăreau arabi, femei și bărbați. Am încercat să-l lovesc pe unul dintre ei. Realizam că halucinez dat fiind că nu vezi prea mulți arabi în Salisbury”.

Imaginile de pe camerele de supraveghere o arată pe Iulia prăbușită pe umărul tatălui ei, inertă, cu excepția unor „mișcări circulare cu mâna stângă”. Cei doi au fost în comă trei săptămâni, iar recuperarea lor a fost lungă și grea.

Fostul spion dublu își amintește momentul în care s-a trezit din comă: „Când am încetat să mai visez, am crezut că a trecut doar o zi, dar în realitate au fost 21 de zile”.

Principalii suspecți sunt doi bărbați care sosiră în Marea Britanie cu o zi în urmă, purtând identități false. Alexander Petrov și Ruslan Boșirov erau în realitate Ivan Iermakov și Aleksei Lukașev. Bărbații au susținut că motivul prezenței lor la Salisbury a fost o vizită pentru a admira „celebra turlă de 123 m” a catedralei.

image

Guvernul britanic a descoperit că agenții rușii au piratat e-mailurile Iuliei Skripal  utilizând un malware.

Cei doi bărbați se află, de asemenea, pe lista FBI pentru presupusa lor implicare în interferența în alegerile prezidențiale americane din 2016.

Ancheta deschisă de autoritățile britanice a fost numită „Dawn Sturgess”, după o britanică care a murit după ce a folosit o sticlă de parfum găsită în parc care, potrivit testelor, conținea noviciok, o substanță de uz militar dezvoltată de URSS în anii 1980.

Potrivit judecătorului care se ocupă de caz, Serghei și Iulia Skripal nu vor fi audiați în persoană și nici de la distanță pentru a nu le expune locația, care e secretă. Un verdict în această anchetă va fi pronunțat săptămâna viitoare.

Serghei Skripal, fost colonel în cadrul agenției de spionaj GRU, a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru spionaj, după ce a oferit informații MI6 în perioada 1990 -2000. El a fost eliberat în 2010, ca parte a unui schimb de spioni.

Kremlinul nu s-a sfiit să avertizeze deschis că agenții dubli vor plăti până la urmă pentru trădarea lor.

Europa

