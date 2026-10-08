 Un bilet răzuibil de 10 milioane de euro, creat din două bilete necâștigătoare. Cum a încercat un bărbat să păcălească loteria | adevarul.ro
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Un bilet răzuibil de 10 milioane de euro, creat din două bilete necâștigătoare. Cum a încercat un bărbat să păcălească loteria

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Un italian, care a încercat să obțină un premiu de 10 milioane de euro folosind un bilet de loterie fals, este judecat la Roma pentru tentativă de fraudă. Procesul a intrat într-o nouă etapă, iar primii martori au fost audiați în instanță, la mai bine de șapte ani de la momentul în care bărbatul s-a prezentat cu biletul la casa de premii.

Bilet Loto
Bilet Loto Foto: Shuterstock

Este vorba despre Rodolfo Bianchi, în vârstă de 50 de ani, din provincia Cosenza. El este acuzat că a încercat să păcălească loteria „Il Miliardario Maxi” prin asamblarea a două bilete diferite, inițial necâștigătoare, astfel încât să creeze un singur bilet care să pară câștigător. Potrivit acuzațiilor, biletul modificat a indicat un câștig de 10.000.540 de euro.

Procesul a ajuns la audierea martorilor

Cazul este judecat în prezent la Roma. În cadrul celei mai recente ședințe, desfășurate în sala 20 a Tribunalului din Piazzale Clodio, primii martori au răspuns întrebărilor procurorului Mario Pesci și ale avocatei Anna Russo, reprezentanta Lotterie Nazionale Srl, concesionar al Agenției Vamale și a Monopolurilor.

Următoarea audiere este programată pentru 11 ianuarie, când vor fi ascultați și alți martori, iar ulterior procurorul urmează să își prezinte concluziile. Dosarul a pornit de la un episod petrecut în urmă cu mai mulți ani.

Biletul de 10 milioane de euro avea o ruptură și era lipit cu bandă

Pe 22 august 2019, Bianchi s-a prezentat la Loterie. El a venit cu un bilet răzuibil „Il Miliardario Maxi” despre care susținea că îi aduce un câștig de peste 10 milioane de euro, relatează presa italiană.

Angajații au verificat cuponul și au observat imediat mai multe nereguli.

Biletul prezenta o ruptură orizontală, iar anumite porțiuni erau prinse cu bandă adezivă. În zonele de joc „Bonus Maxi” și „Numere câștigătoare” apăreau numere care, raportate la cele din zona „Numerele tale” și la multiplicatorul „X5”, ar fi dus la un premiu de 10.000.540 de euro. Verificarea a arătat însă că biletul nu era autentic.

Două bilete pierzătoare au fost transformate într-unul aparent câștigător

Potrivit anchetatorilor, cuponul fusese obținut prin asamblarea a două bilete diferite, ambele necâștigătoare. Prin tăierea și îmbinarea lor, bărbatul a încercat să creeze un bilet care să îndeplinească aparent condițiile pentru un câștig de milioane de euro.

Anchetatorii au mai constatat un detaliu important: premiul de 10.000.540 de euro pretins de Bianchi nici măcar nu figura în totalul premiilor disponibile pentru respectiva loterie.

Tentativa de fraudă a fost dejucată înainte ca banii să fie plătiți, datorită verificărilor privind autenticitatea biletului.

Biletul fals a fost, ulterior, confiscat de autorități, iar bărbatul a fost reclamat și trimis în judecată.

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