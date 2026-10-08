 Un pensionar și-a găsit casa renovată devastată după ce a vrut să ajute o femeie. Ce a lăsat chiriașa în urmă: „Ce furie! A fost o răzbunare” | adevarul.ro
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Un pensionar și-a găsit casa renovată devastată după ce a vrut să ajute o femeie. Ce a lăsat chiriașa în urmă: „Ce furie! A fost o răzbunare”

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Un pensionar a vrut să ajute o femeie care nu avea unde să locuiască și i-a oferit un apartament pe care îl renovase recent. I-a dat cheile și, pentru o perioadă, a plătit chiar și facturile. După mai bine de un an, când a reușit să recupereze locuința, bărbatul spune că nu și-a mai recunoscut propria casă.

Un pensionar și-a găsit casa renovată devastată
Un pensionar și-a găsit casa renovată devastată Foto: Pexels

Totul s-a petrecut în Ancona, Itaia. O femeie în vârstă de 50 de ani, din Osimo, s-a prezentat la ușa pensionarului și i-a cerut ajutorul. Potrivit proprietarului, aceasta trebuia să părăsească locuința în care stătea și avea cu ea o fetiță de aproximativ 10 ani.

„Era disperată, trebuia să plece dintr-o altă casă. Am încercat să o ajut, avea și o fetiță mică”, a povestit pensionarul, pentru presa italiană.

Bărbatul i-a oferit locuința, iar femeie trebuia să achite 380 de euro pe lună, la care se adăugau cheltuielile cu utilitățile. 

Chiria nu a fost plătită

Potrivit pensionarului, femeia nu i-a plătit nici garanția, nici chiria. La început, proprietarul spune că a achitat și facturile pentru a-i oferi timp să-și schimbe domiciliul și să treacă utilitățile pe numele ei. Lunile au trecut, însă banii nu au mai venit. Femeia i-a promis în repetate rânduri că va achita datoriile după ce își primește salariul.

„Îmi scria: «Imediat ce îmi iau salariul, îți plătesc tot»”, a relatat bărbatul.

Femeia i-ar fi explicat că se confrunta cu probleme financiare și că avea cheltuieli importante pentru fiica sa, care urma tratament la spitalul Sant'Orsola din Bologna.

După aproape un an, pensionarul a început procedura de evacuare pentru neplata chiriei. El susține că femeia nu ar fi ridicat actele oficiale. „Nu ridica actele. În cele din urmă, am pus ordinul sub ușă”, a povestit proprietarul.

Executarea evacuării a fost stabilită pentru 1 septembrie.

„Când am intrat, nu ne venea să credem”

După evacuare, pensionarul a putut intra din nou în apartament. Locuința a fost renovată înainte ca femeia să se mute. Proprietarul afirmă că fuseseră refăcute podelele și instalațiile.

„Era nouă, refăcuserăm podelele și instalațiile. Când am intrat, nu ne venea să credem ce vedeam”, a declarat bărbatul.

Casa era un focar de infecție
Casa era un focar de infecție Foto: FB/IL Messaggero

Familia pensionarului ar fi scos din apartament aproximativ 450 de kilograme de gunoi.

Proprietarul spune că a plătit 180 de euro pentru îndepărtarea deșeurilor, 70 de euro pentru curățenie și aproximativ 1.400 de euro pentru zugrăvirea locuinței. La aceste costuri s-a adăugat și munca depusă de membrii familiei. Pensionarul consideră că starea în care a fost găsită casa a fost formă de răzbunare.

„Pentru mine a fost o răzbunare”, a spus el.

Două pisici, abandonate în apartament

Problemele nu s-au limitat la starea locuinței. În apartament au rămas și cele două pisici ale femeii. În urma unei sesizări, la locuință a ntervenit poliția locală. Femeia a fost denunțată pentru abandonarea animalelor.

În prezent, pensionarul încearcă să recupereze măcar o parte din banii pe care i-a pierdut. Potrivit acestuia, doar chiriile neîncasate se apropie de 5.000 de euro, la care se adaugă cheltuielile pentru curățarea și refacerea apartamentului.

„M-aș mulțumi chiar și doar cu chiria restantă. Eu am lăsat-o să intre în casă pentru a o ajuta. M-am trezit nu doar fără bani, ci și cu casa distrusă. Ce furie!”, a declarat pensionarul.

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