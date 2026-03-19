Noroc incredibil pentru o româncă din Italia: a câștigat 500.000 de euro cu un bilet loto de 5 euro: „Intrasem pentru o cafea”

O româncă în vârstă de 40 de ani, stabilită în Italia, a dat lovitura după ce a câștigat 500.000 de euro la un bilet de loterie răzuibil cumpărat cu doar 5 euro.

Câștigul a fost obținut la Bar Renato, un punct de loterie situat într-un centru comercial din orașul Carsoli, în apropierea autostrăzii. Femeia intrase în local doar pentru o cafea, fără să bănuiască ce urmează, potrivit publicației Il Messaggero.

Proprietarul barului, Renato, a povestit că românca a cumpărat spontan un bilet răzuibil de 5 euro.

„A comandat o cafea, apoi, spontan, a cumpărat un bilet razuibil «Color» de 5 euro, fără să-și imagineze vreodată că viața ei se va schimba în curând”, a spus acesta. După ce a descoperit suma câștigată, femeia a cerut imediat verificarea biletului la casa de pariuri din incintă.

„Am cumpărat biletul doar ca să joc. Când am văzut suma, nu mi-a venit să cred”, a declarat câștigătoarea.

Din motive de precauție, femeia nu a sărbătorit încă marele premiu, așteptând confirmarea oficială, care ar urma să vină în aproximativ 40 de zile. Potrivit proprietarului, ea și soțul său sunt bine integrați în comunitatea locală și frecventează des barul.

Renato a mai precizat că, de-a lungul timpului, în local s-au mai înregistrat câștiguri mai mici – de 5.000 de euro la SuperEnalotto sau 10.000 de euro la alte jocuri – însă acesta este primul premiu de o asemenea valoare. Între timp, vestea s-a răspândit rapid, iar tot mai mulți clienți vin să-și încerce norocul.

Biletul câștigător face parte din seria „Color Puzzle”, iar combinația norocoasă a fost formată din numerele 13, 47, 29 și 50.