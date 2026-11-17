O școală din Irlanda de Nord a găsit o metodă inedită pentru a preveni absențele elevilor în ziua lansării jocului Grand Theft Auto VI (GTA VI). Conducerea instituției a anunțat că îi va înscrie la o tombolă cu premii pe cei care vor participa la cursuri atât joi, cât și vineri, în condițiile în care lansarea jocului coincide cu examenele de matematică GCSE.

Ce le promite o școală elevilor ca să nu chiulească în ziua lansării GTA VI. Foto: JocuriNoi

Belfast Boys' Model a trimis o scrisoare părinților, în care le-a atras atenția că elevii ar putea fi tentați să rămână acasă pentru a se juca noul titlu din seria GTA. Reprezentanții școlii au transmis că jocul poate aștepta până la sfârșitul săptămânii, notează BBC.

Conducerea școlii a anunțat că elevii prezenți atât joi, 19 noiembrie, cât și vineri vor putea participa la o tragere la sorți. Premiile puse în joc sunt două carduri cadou în valoare de 70 de lire sterline fiecare, care pot fi folosite pentru achiziții pe platformele PlayStation sau Xbox.

În scrisoarea adresată părinților, instituția a subliniat necesitatea ca elevii să fie prezenți la cursuri joi, zi în care urmează să susțină examenele de matematică GCSE cei din anul 11 și o parte dintre cei din anul 12.

Directoarea școlii, Mary Montgomery, a explicat că scopul principal al mesajului a fost să îi încurajeze pe elevi să participe la examene și să obțină rezultate cât mai bune.

„Rezultatele la examenele GCSE au fost excelente în ultimii ani și vrem să continuăm această performanță”, a declarat aceasta.

Directoarea a recunoscut că lansarea GTA VI ar putea reprezenta o tentație pentru unii elevi, dar a precizat că ideea oferirii voucherelor pentru jocuri a venit chiar din partea acestora.

Potrivit reprezentantului elevilor, inițiativa nu a fost gândită doar ca o metodă de a-i convinge pe colegi să vină la școală. Aceștia au dorit să marcheze Ziua Internațională a Bărbaților și să strângă fonduri pentru o organizație care sprijină victimele de sex masculin ale violenței domestice.

„Am vrut să facem ceva pozitiv pentru a marca Ziua Internațională a Bărbaților și, mai ales, pentru a strânge bani pentru o organizație caritabilă care sprijină victimele de sex masculin ale violenței domestice. Pentru noi, cel mai important lucru a fost ca un număr cât mai mare de băieți să vină la școală, astfel încât toată lumea să poată participa și să sprijine strângerea de fonduri”, a explicat acesta.

Elevul a mai spus că jocurile video pot reprezenta o modalitate de relaxare și de gestionare a stresului în perioada examenelor.

GTA VI, lansat la 13 ani după precedentul joc

GTA VI urmează să fie lansat joi, 19 noiembrie, la 13 ani după apariția precedentului titlu al seriei, GTA V. Noul joc este unul dintre cele mai așteptate produse din industria divertismentului, iar costurile de dezvoltare sunt estimate la peste un miliard de dolari.

Seria Grand Theft Auto a fost adesea în centrul controverselor din cauza scenelor de violență și a temelor legate de infracționalitate. În același timp, GTA V a înregistrat un succes comercial uriaș, cu aproape 230 de milioane de exemplare vândute la nivel mondial.

Pentru prima dată într-un joc 3D al seriei, jucătorii vor putea controla o protagonistă feminină, Lucia, care va avea alături un personaj masculin, Jason. Acțiunea se va desfășura în Leonida, un stat american fictiv inspirat de Florida.

Lansarea precedentului joc, GTA V, în 2013, a fost asociată și cu expresia „gripa GTA”, folosită pentru a descrie absențele angajaților care și-ar fi luat zile libere pentru a se juca.