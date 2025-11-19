search
De ce o țară aliată NATO a ales avioanele suedeze Gripen în locul F-16 americane

0
0
Publicat:

Columbia a renunțat oficial la oferta SUA pentru achiziția de avioane F-16 și a semnat în schimb un contract de 3,6 miliarde de dolari cu compania suedeză Saab pentru avioane de vânătoare Gripen E/F, punând astfel capăt căutarii unui succesor pentru flota sa învechită de aparate Kfir, relatează Newsweek.

Avioane Gripen FOTO ARHIVĂ
Avioane Gripen FOTO ARHIVĂ

Acordul, finalizat în weekend, marchează o schimbare notabilă în strategia de achiziții în domeniul apărării a Bogotá și confirmă preferința semnalată de mult timp de președintele Gustavo Petro pentru oferta suedeză. Acțiunile Saab au crescut luni cu 7,4%, reflectând reacția puternică a pieței la acordul de miliarde de euro.

Decizia marchează una dintre cele mai semnificative turnuri în politica columbiană în domeniul apărării din ultimele decenii, o îndepărtare de la tiparul său îndelungat de a alege sisteme americane pentru programe majore de apărare aeriană. Pentru Washington, respingerea ofertei sale - în ciuda mai multor luni de lobby puternic - semnalează o recalibrare a posturii strategice a Bogotá, aflată în  căutarea unor parteneriate industriale și tehnologice mai profunde cu statele europene.

Această decizie vine într-un moment de tensiune crescută în nordul Americii de Sud. Columbia și-a intensificat supravegherea și gradul de pregătire de-a lungul frontierei cu Venezuela, pe fondul disputelor continue privind migrația, revendicările teritoriale și activitatea militară. Necesitatea de unei flote de avioane de vânătoare moderne și fiabile a devenit stringentă, pe măsură ce Bogotá echilibrează diplomația cu cerințele practice de securizare a spațiului său aerian.

Columbia are o flotă învechită

Avioanele Kfir, fabricate în Israel și achiziționate la sfârșitul anilor 1980, au devenit din ce în ce mai dificil și costisitor de întreținut, în contextul în care componentele sunt învechite și este necesară asistență tehnică specializată.

Ruptura diplomatică între Columbia și Israel, în urma criticilor președintelui Gustavo Petro la adresa operațiunilor israeliene din Fâșia Gaza, a blocat accesul Bogota la piese esențiale, actualizări de software și asistență certificată.

Odată cu întreruperea unicei linii de asistență, imperativul de a găsi un înlocuitor modern și sustenabil a devenit o necesitate.

De ce avioane Gripen

Gripen E/F a devenit atractiv pentru oficialii columbieni din domeniul apărării datorită costurilor relativ reduse de întreținere, ratei ridicate a misiunilor, capacității unor operațiuni dispersate și accesibilității pe termen lung. Oferta extinsă a Saab, care include cooperarea tehnologică în interiorul Columbiei, a fost un factor decisiv în această alegere. Bogotá devine astfel al doilea operator de Gripen din America de Sud după Brazilia.

Petro a confirmat achiziția a 17 avioane Gripen de către Columbia într-o serie de postări pe rețelele de socializare.

„Aceasta este o armă de descurajare pentru a realiza pacea”, a scris el.

La rândul său, ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, a comentat pe X: „Odată cu achiziționarea a 17 avioane Gripen E/F de către Columbia, relațiile noastre în domeniul apărării se vor adânci semnificativ, iar Columbia va primi unul dintre cele mai grozave avioane de vânătoare din lume.”

SUA au făcut o ofertă robustă, oferind o combinație de noi avioane F-16 Block 70 și aeronave donate Block 50/52, evaluate la aproximativ 4,2 miliarde de dolari. Oficialii americani au subliniat avantaje precum interoperabilitatea în stil NATO și oportunitățile de cooperare viitoare, prezentând F-16 ca o platformă aliniată cu rolul Columbiei de unic „partener global” al alianței în America Latină. În ciuda acestui fapt, Petro și-a menținut evaluările anterioare care plasau Gripen pe primul loc în ceea ce privește costurile de întreținere, flexibilitatea operațională și angajamentele industriale.

Avionul francez Rafale a impresionat prin performanța sa brută, dar prețul mai ridicat și pachetul de transfer tehnologic mai limitat au făcut prin comparație oferta Saab mai puternică. Avionul chinez J-10CE a fost considerat cel mai puțin compatibil cu sistemele și rețeaua de parteneriate a Columbiei.

Acordul vine în contextul în care activitatea militară americană se intensifică, iar operațiunile împotriva navelor din Caraibe și Pacificul de Est continuă, ținând Columbia și o mare parte din America Latină în tensiune.

Bogotá va începe planificarea detaliată pentru modernizarea infrastructurii, instruirea piloților și programele de cooperare industrială, deschizând astfel calea pentru intrarea în serviciu a Gripen la sfârșitul acestui deceniu, în calitate de coloană vertebrală a viitoarei capacități de luptă aeriană a acestei țări.

