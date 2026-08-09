 Satul din Europa desemnat „cel mai frumos din lume” a ajuns să încaseze zeci de mii de euro din amenzi pentru parcare. De ce s-au săturat localnicii de turiști | adevarul.ro
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Video Satul din Europa desemnat „cel mai frumos din lume” a ajuns să încaseze zeci de mii de euro din amenzi pentru parcare. De ce s-au săturat localnicii de turiști

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Un sat din Marea Britanie, desemnat „cel mai frumos din lume”, a devenit o adevărată provocare pentru localnici. Turiștii care vin să-i admire casele de poveste blochează trotuarele și străduțele înguste cu mașinile, iar autoritățile au emis anul trecut 651 de amenzi pentru parcare, în valoare de până la 52.500 de euro.

Peisajele de poveste ale unui sat britanic atrag turiști din întreaga lume
Un sat din Marea Britanie, desemnat „cel mai frumos din lume” Foto: Getty Images

Bibury, o localitate pitorească din regiunea Cotswolds, este renumită pentru casele sale din piatră de culoarea mierii, unele dintre ele datând din secolul al XIV-lea. Imaginea satului este atât de reprezentativă pentru Marea Britanie încât aceste case au apărut inclusiv pe interiorul pașapoartelor britanice.

Faima localității a depășit de mult granițele Regatului Unit. Revista Forbes a desemnat anterior Bibury drept „cel mai frumos sat din lume”, iar acest lucru a contribuit la creșterea numărului de turiști care ajung aici, scrie Express.

Popularitatea are însă și efecte nedorite. Străduțele înguste ale satului sunt tot mai aglomerate, iar localnicii se plâng de mașinile parcate ilegal și de comportamentul unor vizitatori.

Numărul amenzilor a explodat

Autoritățile au intensificat controalele în urma plângerilor venite din partea locuitorilor.

Datele prezentate într-un raport independent arată că polițiștii au emis 651 de amenzi în Bibury anul trecut, față de doar 28 în 2019. O amendă este de 70 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 81 de euro. Dacă este achitată în termen de două săptămâni, sancțiunea este redusă la 35 de lire sterline (aproximativ 41 de euro).

În cazul în care toate cele 651 de amenzi emise în 2025 ar fi fost achitate la valoarea maximă, acestea ar fi putut genera venituri de până la 45.570 de lire sterline, adică aproximativ 52.500 de euro.

Suma echivalează cu aproximativ 4.400 de euro pe lună sau aproape 1.000 de euro pe săptămână.

Craig Chapman, reprezentant al comunității locale, susține că mulți dintre vizitatori manifestă „foarte puțin respect față de săteni”.

El a explicat că oamenii care fac efortul de a ajunge în Bibury își lasă uneori mașinile oriunde găsesc un loc, chiar dacă blochează trotuarele sau opresc pe porțiuni unde staționarea este interzisă, marcate cu linii galbene duble.

Peisajele de poveste ale unui sat britanic atrag turiști din întreaga lume Foto: captură Youtube
Peisajele de poveste ale unui sat britanic atrag turiști din întreaga lume Foto: captură Youtube
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Chapman consideră că este nevoie de controale ferme pentru ca drumurile să rămână libere pentru serviciile de urgență și pentru ca pietonii să poată circula în siguranță prin centrul satului.

Controalele costă mii de euro în fiecare lună

Veniturile obținute din amenzi nu acoperă însă integral costurile controalelor.

Trimiterea agenților de control în zonă atât de frecvent costă aproximativ 4.000 de lire sterline pe lună (4.600 de euro). Prin urmare, banii proveniți din amenzi nu acoperă toate cheltuielile necesare pentru aplicarea regulilor de parcare.

În aceste condiții, autoritățile locale pregătesc introducerea unui sistem de parcare cu plată.

Parcarea va costa până la 8 euro pentru două ore

Planul vizează 24 de locuri de parcare de pe The Street. În perioada aglomerată, din martie până în octombrie, șoferii ar urma să plătească 6 sau 7 lire sterline pentru două ore, adică aproximativ 7-8 euro.

Tarifele au fost stabilite prin raportare la cele practicate în alte zone turistice foarte vizitate.

Potrivit estimărilor autorităților, noul sistem ar putea genera venituri de până la 218.880 de lire sterline pe an (254.000 de euro). Pe o perioadă de patru ani, proiectul ar putea aduce un excedent de până la 360.680 de lire sterline (418.000 de euro).

Zona pentru autocare va deveni permanent pietonală

Autoritățile pregătesc și alte măsuri pentru reducerea aglomerației din Bibury.

O zonă pietonală din centrul satului, folosită anterior pentru parcarea autocarelor, urmează să devină permanentă. Barierele temporare existente vor fi înlocuite cu structuri mai potrivite pentru caracterul istoric al localității.

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În același timp, un grup de lucru analizează posibilitatea amenajării unor spații de parcare în afara satului. Scopul este reducerea presiunii asupra locurilor de parcare ale localnicilor și asupra rețelei rutiere înguste.

Toate aceste măsuri fac parte dintr-un pachet mai amplu de investiții în valoare de 175.000 de lire sterline ( 203.000 de euro), destinat gestionării numărului mare de vizitatori și reducerii aglomerației.

Autoritățile vor să găsească un echilibru

Lisa Spivey, liderul Consiliului Județean Gloucestershire, spune că autoritățile trebuie să găsească un echilibru între nevoile localnicilor, turism și afacerile care depind de veniturile generate de vizitatori. Oficialul a subliniat că satul primește un număr foarte mare de vizitatori, ceea ce a dus la probleme de trafic și aglomerație.

„Consiliul a adoptat o abordare proactivă în ceea ce privește controalele, pentru a se asigura că atât locuitorii, cât și vizitatorii se pot bucura de sat. Acest lucru presupune colaborare, iar o parte a acesteia constă în gestionarea parcării astfel încât aceasta să fie sigură, legală și adecvată dimensiunii satului”, a mai spus Lisa Spivey.

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