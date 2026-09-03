Navă rusă, sechestrată de Norvegia în Arctica la cererea Ucrainei. „O nouă etapă importantă spre restabilirea justiției”

Autorităţile norvegiene au sechestrat o navă rusă miercuri, 2 septembrie, în Arhipelagul Svalbard, în Arctica, la cererea grupului energetic public ucrainean Naftogaz.

Nava de croazieră „Professor Molchanov” Foto: X @Osinttechnical

Măsura sechestrării navei de croazieră „Professor Molchanov” are ca scop punerea în aplicare a unei decizii arbitrale prin care Rusia a fost obligată să plătească aproximativ 4,22 miliarde de dolari companiei Naftogaz, pentru confiscarea ilegală a activelor acesteia în urma anexării Crimeei în 2014, scrie Agerpres.

„Este o nouă etapă importantă spre restabilirea justiţiei în faţa confiscării ilegale de către Rusia a activelor Naftogaz din Crimeea.

Vom continua să căutăm active ruseşti în întreaga lume până la plata integrală a despăgubirilor acordate Naftogaz şi celorlalte companii din grupul Naftogaz”, a declarat într-un comunicat directorul general interimar al Naftogaz, Sergii Fedorenko.

Sechestrul a fost ordonat pe 31 august de o instanță norvegiană, pentru a garanta plata datoriei Rusiei, inclusiv a dobânzilor și cheltuielilor aferente. Nava „Professor Molchanov” se află la ancoră în Barentsburg, iar Poliția din Svalbard a confirmat sechestrul.

„Poliţia din Svalbard a primit o ordonanţă de la tribunalul districtual din Nord-Troms şi Senja pentru a proceda la sechestrul asigurător al navei +Professor Molchanov+. Poliţia din Svalbard a procedat astăzi la sechestrarea navei în Barentsburg”, a declarat coordonatorul forţelor de ordine din arhipelag, Hakon Finstad.

În iulie, marinea ucraineană a lovit nava rusă Izumrud în apropiere de Novorossiisk, într-o operațiune desfășurată cu drone navale.

Potrivit unui comunicat al Marinei ucrainene, nava de patrulare ar fi fost lovită de un sistem naval fără pilot de tip Sargan-3000, în timpul unei operațiuni desfășurate în largul coastei rusești.

Oficialii ucraineni afirmă că atacul s-a soldat cu morți și răniți în rândul echipajului navei. Informațiile nu au putut fi verificate independent, iar partea rusă nu a comentat până în prezent afirmațiile Kievului.