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Parlamentul Ucrainei l-a confirmat pe Serhii Korețki, fostul director al Naftogaz, în funcția de prim-ministru. Cine va fi ministrul Apărării?

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Război în Ucraina
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Parlamentul ucrainean l-a aprobat pe fostul director al companiei energetice de stat Naftogaz, Serhii Korețki, în funcția de prim-ministru, într-un moment în care președintele Volodimir Zelenski reorganizează executivul pentru a adapta guvernul la provocările războiului.

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Rada Supremă a Ucrainei a votat joi numirea lui Serhii Korețki în funcția de prim-ministru, după ce candidatura sa a fost propusă de președintele Volodimir Zelenski și prezentată oficial Parlamentului de președintele legislativului, Ruslan Stefanciuk.

Numirea a fost aprobată cu 289 de voturi.

Prioritățile noului guvern

În discursul susținut înaintea votului, Korețki a declarat că obiectivul său este să răspundă provocărilor imediate cu care se confruntă Ucraina.

„Voi face tot ceea ce îmi stă în putere pentru a fi util statului aici și acum”, le-a spus acesta deputaților.

Noul prim-ministru a identificat drept priorități pregătirea țării pentru sezonul rece, sprijinirea forțelor armate, susținerea comunităților aflate în apropierea liniei frontului, menținerea stabilității economice prin sprijinirea mediului de afaceri, consolidarea cooperării cu partenerii internaționali și continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Încă nu este clar cine va conduce Ministerul Apărării

În timpul dezbaterilor parlamentare, Korețki a fost întrebat despre viitoarea componență a guvernului și, în special, despre conducerea Ministerului Apărării.

El l-a elogiat pe actualul ministru de Interne, Ihor Klimenko, considerat principalul favorit pentru preluarea portofoliului Apărării.

„Am avut ocazia să văd îndeaproape activitatea Ministerului de Interne, inclusiv în perioada dificilă a iernii. Apreciez atât munca instituției, cât și pe domnul Klimenko. Îl consider un ministru puternic, profesionist și eficient”, a declarat Korețki.

Întrebat dacă noul executiv poate deveni un „guvern al apărării”, acesta a răspuns afirmativ, subliniind însă că desemnarea ministrului Apărării este atribuția exclusivă a președintelui.

Korețki a evitat să spună dacă actualul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, își va păstra funcția, afirmând că dorește ca Parlamentul să voteze mai întâi învestirea sa în funcția de premier.

Zelenski: „Este cel mai pregătit candidat”

La începutul săptămânii, președintele Volodimir Zelenski l-a descris pe Serhii Korețki drept candidatul cel mai bine pregătit pentru a conduce guvernul, după o serie de consultări privind reorganizarea executivului.

Într-o declarație făcută miercuri, la Kiev, alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, Zelenski a afirmat că principalele obiective ale guvernului rămân pregătirea pentru iarnă și intensificarea eforturilor diplomatice pentru obținerea unui armistițiu.

„După toate consultările, Serhii Korețki este probabil cea mai pregătită persoană pentru funcția de prim-ministru al Ucrainei”, a spus președintele.

Remaniere amplă în timpul războiului

Numirea lui Korețki face parte dintr-o remaniere guvernamentală de amploare inițiată de Zelenski, după demisia fostului premier Iulia Svîrîdenko.

Parlamentul a aprobat marți plecarea acesteia din funcție, ceea ce a dus automat la demisia întregului cabinet.

În discursul de rămas-bun, Svîrîdenko a evidențiat principalele realizări ale executivului pe care l-a condus, inclusiv obținerea unui pachet de sprijin financiar din partea Uniunii Europene în valoare de 90 de miliarde de euro.

Înainte de a deveni prim-ministru, Svîrîdenko a coordonat, în calitate de ministru al Economiei, negocierile privind acordul dintre Ucraina și Statele Unite referitor la exploatarea resurselor minerale. Presa ucraineană a relatat că Zelenski i-ar fi propus ulterior funcția de ambasador la Washington, însă aceasta ar fi refuzat oferta.

Schimbări și la conducerea Ministerului Apărării

Remanierea guvernamentală include și înlocuirea ministrului Apărării.

Miercuri, președintele Zelenski a confirmat că l-a nominalizat pe ministrul de Interne, Ihor Klimenko, pentru a prelua acest portofoliu.

Șeful statului a declarat că unul dintre motivele schimbării îl reprezintă divergențele dintre actualul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, și comandantul-șef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, în privința modului de gestionare a războiului.

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