Joi, 21 Mai 2026
Adevărul
Precedent istoric în Asia Centrală: Kazahstanul dă undă verde Ucrainei să pună sechestru pe activele Gazprom. Începe marea vânătoare a banilor Moscovei

Într-o mișcare geopolitică și juridică de o importanță majoră, Ucraina reușește să străpungă defensiva diplomatică a Moscovei într-un spațiu considerat în mod tradițional ca făcând parte din sfera de influență a Kremlinului. Curtea Centrului Financiar Internațional din Astana (AIFC) a recunoscut oficial o decizie de arbitraj din Elveția, permițând companiei ucrainene de stat Naftogaz să recupereze 1,4 miliarde de dolari de la gigantul rus Gazprom.

Naftogaz a declanșat o vânătoare globală de active rusești/FOTO:Arhiva

Este pentru prima dată când o instanță străină validează și autorizează executarea silită a acestei hotărâri pe teritoriul unui alt stat, deschizând calea pentru crearea unui precedent extrem de periculos pentru companiile rusești de stat.

Contractul tranzitului și capcana de la Sohranivka

Rădăcinile acestui conflict financiar major se află în nerespectarea de către Gazprom a acordului istoric de tranzit al gazelor semnat în 2019 între Rusia și Ucraina, document care a rămas în vigoare până la 1 ianuarie 2025.

Totul s-a blocat în mai 2022, în plin război, când forțele de ocupație ruse au scos din funcțiune punctul critic de intrare a gazelor de la Sokhranivka. Deși Naftogaz a continuat să asigure tranzitul combustibilului prin punctul rămas viabil de la Sudja, Gazprom a sistat plățile integrale, încălcând flagrant clauzele contractuale de tip „suntem obligați să plătim chiar dacă nu transportăm”.

În septembrie 2022, Ucraina a atacat Gazprom la Curtea de Arbitraj din Elveția, sub auspiciile Camerei Internaționale de Comerț (ICC). Verdictul a fost necruțător pentru Moscova: tribunalul a găsit Gazprom complet vinovată, obligând-o la plata restanțelor, a dobânzilor și a cheltuielilor de judecată. Disperată să blocheze decizia, compania rusă a atacat hotărârea la Tribunalul Federal Elvețian, însă apelul i-a fost respins definitiv în ianuarie 2026.

Ofensiva Naftogaz: „Mergem mai departe, în mai multe jurisdicții”

În condițiile în care Gazprom a refuzat sistematic să se supună de bunăvoie instanțelor internaționale, Naftogaz – asistată de avocații de la ADL Disputes și Wikborg Rein – a declanșat o vânătoare globală de active rusești. Kazahstanul este doar prima piesă de domino care cade.

„Decizia instanței din Kazahstan este un alt rezultat practic în procesul de recuperare a fondurilor de la Gazprom. Ne mișcăm consecvent înainte și lucrăm pentru a pune în executare decizia de arbitraj în mai multe jurisdicții”, a declarat Serghei Korețki, directorul executiv al Naftogaz, subliniind strategia agresivă a Kievului de a taxa acțiunile Moscovei.

Precedentul Crimeea: Imunitatea statului agresor se prăbușește în Occident

Decizia de la Astana nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o strategie juridică mult mai amplă prin care companiile ucrainene folosesc tribunalele internaționale pentru a forța Rusia să plătească pentru distrugerile și exproprierile ilegale.

Anterior, banca ucraineană de stat Osciadbank a reușit să înregistreze în Franța sechestrarea unor active rusești în valoare de aproximativ 87 de milioane de euro (99 de milioane de dolari). Această acțiune a venit ca urmare a unei decizii a Tribunalului de Arbitraj de la Paris, care a obligat Federația Rusă la compensații de peste 1,1 miliarde de dolari după ce, în urma anexării ilegale a Crimeii din 2014, Moscova a confiscat sediile băncii și portofoliile de creanțe corporative din proiecte de energie solară de pe peninsulă.

Aceste procese de amploare, destinate să blocheze bunurile statului rus în străinătate, rescriu regulile dreptului internațional în Occident. Așa cum explică experții în domeniu, asistăm la o schimbare de paradigmă: proprietatea de stat a unei națiuni agresoare nu mai este protejată de umbrela intangibilă a imunității suverane atunci când vine vorba de acoperirea daunelor de război.

