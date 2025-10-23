Ucraina, în flăcări. Rusia, suspectată că a alimentat incendiile ce au mistuit aproape un milion de hectare

În 2024, aproape un milion de hectare din teritoriul Ucrainei au ars. Căldura, minele și bombardamentele au contribuit la dezastru, dar imaginile cu drone care atacă pompieri au ridicat întrebări despre posibile crime de război.

Natalia Pryprosta își îngrijea porcii când focul a ajuns în satul Studenok, lângă orașul Izium, în estul Ucrainei. N-a avut timp să salveze mare lucru — a luat actele, și-a urcat mama în vârstă într-o mașină și a încercat zadarnic să elibereze animalele. Fumul și viteza flăcărilor au făcut imposibilă orice intervenție. Animalele au pierit în incendiu, scrie The Guardian.

Fumul a acoperit satul, transformând ziua în noapte. Vecinii Nataliei au încercat să stingă focul cu lopețile, săpând în pământul încins ca să-i oprească înaintarea. Pompierii au sosit, dar flăcările erau de nestăvilit. La un moment dat, focul a înconjurat o autospecială, blocând echipajul.

Minele și munițiile neexplodate rămase după ocupația rusă și eliberarea din 2022 au început să detoneze din cauza căldurii, alimentând incendiul. Exploziile aruncau scântei, crengi și fragmente în flăcări peste sat. Copacii luau foc imediat, iar bucăți de lemn aprins zburau la sute de metri distanță, povestește primarul localității, Serhii Kohan.

Abia spre ora 21:00, când vântul s-a schimbat și exploziile s-au oprit, echipele au reușit să intervină eficient. Natalia și ceilalți localnici s-au adăpostit într-un sat vecin. Când s-au întors, au găsit case arse, copaci negri și ruine — o nouă rană pentru un sat deja distrus de război.

Potrivit companiei de stat Pădurile Ucrainei, cele mai multe incendii din zonele controlate de Kiev în 2025 au fost în pădurile din jurul Iziumului, regiunea Harkov. În primele opt luni ale anului, regiunea a reprezentat 60% din toate incendiile de pădure din Ucraina. Flăcările care au înghițit Studenok au pornit dintr-o rezervație aflată la 23 km distanță și s-au extins rapid spre nord, arzând 6.000 de hectare.

Ucraina arde mai mult decât restul Europei la un loc

Incendiile de vegetație sunt tot mai frecvente pe o planetă tot mai fierbinte. Însă proporțiile incendiilor din Ucraina depășesc cu mult orice s-a văzut în restul Europei. În 2024, aproape un milion de hectare au ars — de peste două ori mai mult decât suprafața arsă în întreaga Uniune Europeană.

O analiză The Guardian și Kyiv Independent, bazată pe imagini satelitare și mărturii de la sol, arată că distrugerea pădurilor este direct legată de invazia rusă. Focurile urmează linia frontului, concentrându-se în est, acolo unde luptele sunt cele mai intense.

Spre deosebire de incendiile masive din Canada sau Siberia, în Ucraina sunt frecvente sute de incendii mici, declanșate aproape sigur de explozii. Terenurile agricole abandonate, transformate în iarbă sau păduri tinere, au reprezentat o treime din suprafața arsă în 2024. Căldura și seceta au transformat linia frontului într-o torță, unde fiecare detonare putea aprinde un nou foc imposibil de stins din cauza minelor.

„În Donetsk, pierderea de vegetație a fost de peste 40 de ori mai mare decât media ultimilor 20 de ani”, spune cercetătorul James MacCarthy de la Global Forest Watch. „Anii de conflict, degradarea pădurilor și valurile de căldură au pregătit terenul pentru dezastru.”

Dronele care lovesc pompierii

Paznicii de parcuri și pompierii spun că nu se luptă doar cu focul, ci și cu dronele rusești.

„Dronele sunt mereu deasupra noastră”, spune Serhii Skoryk, directorul parcului național Kamianska Sich. „În timp ce câțiva sting focul, alții stau cu puștile pregătite, ca să împiedice dronele să lovească camionul.”

Echipele au încercat inițial să folosească sisteme de bruiaj, dar noile modele de drone nu mai pot fi oprite astfel. Așa că au recurs la arme de vânătoare. „În jumătate din cazuri, în timp ce stingem un incendiu, o dronă vine direct spre autospecială și trebuie neutralizată”, spune Skoryk.

Procurorii ucraineni încearcă acum să stabilească dacă aceste atacuri vizează intenționat resursele naturale. Pădurile oferă acoperire de la drone ambelor tabere, devenind astfel ținte strategice.

„Nu există bombardamente accidentale – fiecare lovitură e o acțiune militară deliberată”, spune Vitaliy Nikitin, adjunctul procurorului regional din Herson. „Documentăm fiecare atac care afectează mediul, de la parcuri naturale la păduri.”

Agricultura, o altă victimă

Cele mai multe incendii mari izbucnesc în apropierea zonelor de luptă, unde pământul e presărat cu mine și muniții neexplodate. Acestea se pot aprinde în căldură, amplificând focul și punând viețile pompierilor în pericol.

Forțele ruse aruncă și mine antipersonal „petală” de la drone, care pot reapărea la scurt timp după ce o zonă a fost curățată. „Am deminat un teren de opt hectare, iar după câteva zile am găsit din nou petale acolo”, spune Skoryk. În verile toride, munițiile se pot supraîncălzi și detona singure.

Minele și obuzele neexplodate îngreunează grav stingerea incendiilor. În pădurile de la Izium, unde 90% din teren este încă minat, pirotehniștii trebuie să verifice fiecare zonă înainte ca echipele să poată interveni.

Peste 2 milioane de mine au fost plasate în Ucraina, transformând-o într-una dintre cele mai minate țări din lume. Iar refacerea terenurilor va dura decenii.

„Munițiile și minele rămase în pădurile de pe linia frontului vor împiedica regenerarea și reîmpădurirea mult timp de acum înainte”, avertizează Peter Potapov, cercetător la World Resources Institute.