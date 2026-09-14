Rompetrol a deschis primele stații de carburanți de pe Autostrada Transilvania

Rompetrol Downstream a deschis, luni, primele stații de carburanți de pe Autostrada Transilvania (A3), în zona kilometrului 8+400, pe ambele sensuri de mers. Stațiile sunt amplasate în apropierea localității Sânpaul, la aproximativ 20 de kilometri de Târgu Mureș, iar investiția se ridică la circa 4,8 milioane de dolari.

Noile stații de pe A3 completează cele 12 unități deschise de companie în 2023 pe Autostrada A1. Foto: Facebook/Rompetrol

Cele două unități funcționează în spațiile de servicii de pe tronsonul Câmpia Turzii – Târgu Mureș, în baza unui contract de concesiune de servicii încheiat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Pe lângă carburanți, stațiile oferă clienților zone de servicii și facilități pentru tranzit. Fiecare unitate are o suprafață de 271 de metri pătrați și include un concept de retail și servicii gastronomice.

„Urmărim o expansiune strategică în România și ne consolidăm poziția Rompetrol Downstream ca o companie aproape de clienți, care răspunde direct nevoilor și așteptărilor lor de mobilitate de-a lungul unui coridor rutier important”, a declarat Arman Kalabayev, director general al Rompetrol Downstream, potrivit unui comunicat de presă.

Stațiile sunt dotate cu câte trei pompe multiprodus, o pompă de mare viteză, o pompă cu AdBlue și un skid GPL. De asemenea, fiecare locație dispune de patru puncte de încărcare electrică rapidă.

Pentru autovehicule sunt disponibile câte 42 de locuri de parcare, în timp ce vehiculele de mare tonaj au la dispoziție câte 11 locuri în fiecare spațiu de servicii.

Deschiderea celor două stații a generat peste 30 de locuri de muncă în județul Mureș. Rompetrol Downstream mai operează nouă puncte de distribuție în județ, în localități precum Târgu Mureș, Sighișoara, Reghin și Luduș.

Rompetrol își extinde rețeaua la nivel național

Noile stații de pe A3 completează cele 12 unități deschise de companie în 2023 pe Autostrada A1, între Nădlac și Sibiu.

„Strategia noastră de dezvoltare rămâne concentrată pe extinderea prezenței la nivel național, valorificând oportunitățile din segmentul de distribuție al României”, a precizat Laurențiu Colțănel, director Planificare și Dezvoltare Rețea în cadrul KMG International.

Compania anunță că are în plan deschiderea a încă patru stații pe variantele ocolitoare ale municipiilor Brașov și Suceava. Două dintre acestea, amplasate pe variantele Suceava-Ipotești (DN2) și Suceava-Șcheia, au lucrările de construcție finalizate.

Alte două facilități de distribuție de pe varianta ocolitoare a municipiului Brașov se află în proces de avizare și recepție.

La sfârșitul lunii iunie 2026, Rompetrol Downstream opera la nivel național o rețea de 1.208 puncte de comercializare a carburanților, incluzând stații proprii și partenere, unități mobile și baze interne. Rețeaua este susținută de șase depozite de carburanți amplasate în Arad, Craiova, Mogoșoaia, Șimleu Silvaniei, Vatra Dornei și Zărnești.