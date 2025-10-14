Video Trump l-a lăudat pe Viktor Orbán la conferința de pace din Egipt: „Ești un lider extraordinar”

Președintele american Donald Trump l-a elogiat pe premierul ungar Viktor Orbán, numindu-l „un lider extraordinar” și „fantastic”, în cadrul conferinței de pace privind Fâșia Gaza, desfășurate luni în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roșie.

Într-un videoclip postat pe pagina de Facebook a lui Viktor Orbán, Donald Trump poate fi auzit spunând: „Avem Ungaria. Oh, Viktor!... Îl iubim pe Viktor. Ești fantastic. Știu că mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează”.

Trump: „Îl iubim pe Viktor”

În timpul evenimentului, Trump a salutat prezența premierului ungar, spunând: „Iată Ungaria... Unde este Viktor?” și adăugând apoi: „Îl iubim pe Viktor”.

Adresându-se direct lui Orbán, președintele american a afirmat: „Ești fantastic. Mulți oameni nu sunt de acord cu mine, dar, în final, doar eu contez cu adevărat”.

Donald Trump a continuat cu laude la adresa liderului de la Budapesta, pe care l-a descris drept „un lider extraordinar”. El a amintit și sprijinul oferit lui Orbán la ultimele alegeri din Ungaria: „L-am susținut și a câștigat cu 28 de puncte. Așa că data viitoare te vei descurca și mai bine. Vei obține rezultate excelente la următoarele alegeri, iar noi apreciem cu adevărat acest lucru. Suntem alături de tine sută la sută. Aceasta este Ungaria”.

Orbán: „Continuăm pe calea păcii”

Premierul ungar, prezent la conferință la invitația lui Donald Trump, a participat luni la semnarea Acordului de pace din Orientul Mijlociu. Într-un mesaj postat ulterior pe rețelele sociale, Viktor Orbán i-a transmis liderului american: „Vă mulțumesc, domnule președinte! Continuăm pe calea păcii!”

Declarațiile președintelui SUA au fost preluate de agenția ungară MTI, fiind interpretate ca un nou semn al relațiilor strânse dintre Washington și Budapesta în contextul eforturilor diplomatice pentru stabilizarea regiunii.