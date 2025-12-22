Când se face lavaj nazal copiilor și când se folosește aspiratorul. Răspunsul unui medic ORL

Lavaj nazal sau aspirator? Părerile diferă chiar și între medici, iar părinții primesc adesea informații contradictorii. Medicul ORL Cristina Goanta explică care sunt recomandările bazate pe dovezi științifice și cum pot fi aplicate în mod sigur copiilor mici.

„Un medic zice într-un fel, altul altfel. Cine are dreptate?”, aceasta este una dintre cele mai frecvente întrebări primite de Cristina Goanta despre lavajul nazal versus aspirator. Răspunsul, spune medicul, trebuie să fie unul onest și bazat pe dovezi: „Răspunsul sincer, bazat pe dovezi științifice, este acesta: nu există protocoale stricte, universale”.

Potrivit medicului, marile ghiduri internaționale, inclusiv cele americane și europene, nu oferă indicații precise pentru copiii sub doi ani. „Ghidurile internaționale mari nu spun clar de câte ori pe zi, ce volum exact sau ce dispozitiv e «obligatoriu»”, explică ea într-o postare pe Facebook.

Motivul este unul simplu: „Pentru că nu există suficiente studii de calitate care să impună reguli fixe”.

Ce este sigur conform studiilor actuale

Chiar și în lipsa unor protocoale rigide, există totuși câteva lucruri asupra cărora specialiștii sunt de acord. „Lavajul nazal cu soluție salină este sigur și util”, subliniază Cristina Goanță, cu condiția să fie făcut corect.

Medicul atrage atenția că lavajul trebuie făcut „la nevoie, nu din oră în oră”, că un volum mai mare ajută la curățarea mai eficientă a secrețiilor și că „presiunea excesivă NU este recomandată”. De asemenea, soluția folosită trebuie să fie „izotonică, corect preparată”.

Când este indicat aspiratorul nazal

În ceea ce privește aspiratorul, medicul spune că acesta nu este complet interzis, dar trebuie folosit cu multă prudență. „Aspirarea superficială, blândă, este acceptată”, însă nu și cea „profundă, frecventă, agresivă”.

„NU din 2 în 2 ore «preventiv»”, avertizează ea, explicând că aspiratorul ar trebui folosit doar „când copilul nu poate mânca sau respira confortabil”.

Aspirarea excesivă poate face mai mult rău decât bine. „Poate irita mucoasa, poate provoca sângerări și nu aduce beneficii suplimentare”, mai spune medicul.

Concluzia medicului: îngrijire personalizată, nu rigidă

Cristina Goanță își rezumă poziția clar: „Lavajul nazal este baza îngrijirii”, iar „aspiratorul = unealtă de ajutor, nu soluția principală”. Totul trebuie adaptat copilului, simptomelor și contextului.

Medicul explică și perspectiva sa personală: „Eu, ca mamă și ca medic ORL, nu mi-am aspirat copiii, de exemplu, pentru că am considerat că este o procedură traumatizantă pentru mucoasă și care duce, în final, la producția unei noi serii de muci prin iritație”. În același timp, ea subliniază că „aspirarea ocazională nu va duce la nimic rău pentru copilul tău”.

Mesajul final este unul de echilibru și încredere în judecata proprie: „Dacă auziți opinii diferite, nu înseamnă că cineva greșește – înseamnă că știința nu impune încă o singură rețetă”. Iar medicina bună, conchide medicul, „nu înseamnă «rigid», ci personalizat și blând, mai ales la cei mici”.