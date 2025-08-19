Donald Trump l-a sunat pe Viktor Orban ca să-l întrebe de ce blochează negocierile de aderare a Ucrainei la UE

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe Viktor Orban, după discuţiile cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni.

Președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luni pe Viktor Orban, după discuțiile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni. Trump a vrut să afle de ce premierul Ungariei blochează negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, anunță Bloomberg.

Se pare că în timpul discuțiilor de luni, de la Casa Albă, liderii europeni l-au rugat pe Trump să-și folosească influența asupra lui Orban pentru a-l presa pe acesta să renunțe la opoziția sa față de candidatura Ucrainei la UE, au explicat sursele.

Ucraina încearcă să se alăture blocului politic și economic ca parte a unui pachet de garanții de securitate care are scopul să împiedice Rusia să ocupe alte teritorii după un eventual acord de încetare a focului în războiul cu armata rusă.

În cadrul convorbirii cu Trump, Ungaria și-a exprimat interesul de a găzdui eventuala rundă de discuții între președintele rus Vladimir Putin și liderul ucrainean Volodimir Zelenski.

Orban, un aliat apropiat al lui Trump, nu a confirmat informația, iar secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a refuzat marți să spună dacă Budapesta este luată în considerare pentru a găzdui summitul Putin-Zelenski. Se iau în considerare mai multe locuri pentru întâlnire.

Marți, 19 august, Orban a postat pe Facebook un mesaj care indică faptul că a auzit cererea privind aderarea Ucrainei la UE, dar că nu intenționează să se răzgândească.

„Apartenența Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanție de securitate. Prin urmare, legarea calității de membru de garanțiile de securitate este inutilă și periculoasă”, a scris el.