Marți, 12 August 2025
Adevărul
Video Trump s-a consultat cu Orban înaintea întâlnirii cu președintele rus. Analist: „Iritare și dispreț vădite față de Zelenski și o atitudine amicală față de Putin”

Război în Ucraina
Publicat:

Donald Trump a anunțat în seara de luni, 11 august, că s-a consultat cu Viktor Orban, în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina și îl caracterizează pe premierul ungar „o persoană foarte inteligentă”. Analistul politic Dorelian Bellu spune că Trump „pactizează” cu Putin.

Trump a relatat că l-a întrebat pe liderul ungar dacă Ucraina poate învinge Rusia.

„S-a uitat la mine de parcă ar fi vrut să spună: «Ce întrebare stupidă». Mi-a răspuns: «Rusia este o țară uriașă, și-au câștigat țara și modul de viață prin războaie. Ei asta fac: luptă. China te va învinge prin comerț. Rusia te va învinge prin război». A fost foarte interesant”, a povestit Trump, potrivit publicației ucrainene Pravda

Donald Trump a precizat că Volodimir Zelenski nu a fost invitat la întâlnirea cu Vladimir Putin - care va avea loc vineri - și spus că se așteaptă ca summitul cu liderul de la Kremlin să fie „bun”, fără să excludă un eșec. 

Președintele SUA a criticat poziția președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a afirmat că pentru orice schimb de teritorii, în cadrul unei eventuale înțelegeri de pace, ar fi nevoie de modificări ale Constituției Ucrainei.

„M-a deranjat puțin faptul că Zelenski a spus: «Trebuie să obțin aprobarea constituțională». Adică are aprobarea să intre în război și să omoare pe toată lumea, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii? Pentru că vor avea loc unele schimburi de teritorii”, a spus Trump, potrivit NBC News.   

„Trump pactizează cu liderul Rusiei,  un criminal de război cu conduită fascistă”

Analistul politic Dorelian Bellu spune că Trump „a turnat” luni seară „ multe gogomănii, falsuri istorice și geografice, dar mai grav decât toate este un fapt transmis implicit: iritare și dispreț vădite față de Zelenski și o atitudine amicală față de Putin”.

„Cine s-a uitat astăzi la discursul lui Trump a trăit scene de film distopic, în care președintele Americii pactizează cu liderul Rusiei, un criminal de război cu conduită fascistă și admirator nedisimulat al tiranilor comuniști sovietici S-a văzut încă o dată cum se raportează Trump la acest conflict: victima este principalul vinovat că nu s-a lăsat călcată în picioare”, scrie, pe Facebook , Dorelian Bellu.

Trump spune că l-a consltat pe Orban în privința războiului din Ucraina. FOTO captură Video Facebook
Trump spune că l-a consltat pe Orban în privința războiului din Ucraina. FOTO captură Video Facebook

„I se pare un moft că un șef de stat trebuie să ceară aprobarea parlamentului și poporului său pentru cedări teritoriale”

Analistul explică și de ce Trump îl disprețuiește pe Putin:

„Trump vorbește aproape în silă despre ideea de lege, recte despre legea supremă. I se pare un moft că un șef de stat trebuie să ceară aprobarea parlamentului și poporului său pentru cedări teritoriale. Probabil că acesta este și motivul pentru care îl disprețuiește pe Zelenski: ucraineanul caută să respecte regulile și ia decizii consultându-i pe cei în drept, spre deosebire de Putin, care ar putea să facă ce-l taie capul fără să întrebe nimic pe nimeni, ba i-ar și lichida scurt pe cei care ar avea ceva de comentat critic”.

Dorelian Bellu spune că președintele american preia un fals al propagandei Kremlinului:

„În prostia lui perplexantă altoită pe o fire din cale-afară de ticăloasă, Trump preia și una dintre cele mai abjecte minciuni ale propagandei Kremlinului: Zelenski a pornit de capul lui războiului și practic este autorul moral al crimelor săvârșite în acest conflict. De fapt, în ziua invadării Ucrainei, președintele a decretat legea marțială și mobilizarea generală, care au intrat în vigoare tocmai pentru că au fost aprobate, în următoarele ore, de parlamentul ucrainean”.

„Rusia să cedeze teritorii ucrainene, iar la schimb să primească teritorii ucrainene”

Dorelian Bellu crede că Trump vrea să convingă lumea că este și aici în misiune de salvator:

„Va fi „un schimb de teritorii între cele două țări”, zice el. Dar nu spune până la capăt ce înseamnă cu adevărat acest schimb: Rusia să cedeze teritorii ucrainene, iar la schimb să primească teritorii ucrainene. Mai just de atât nu se poate! Ba el continuă să vorbească exclusiv despre chestiuni teritoriale, deși oamenii politici și ziariștii ucrainenii explică de ani de zile de câte ori au ocazia că Rusia este prea puțin interesată de teritorii și Putin vrea de fapt o Ucraina vasală din care să șteargă identitatea poporului ucrainean.

Probabil că niciun lider european nu se simte în stare să-i transmită acum lui Trump că n-are nicio îndreptățire să ia felii dintr-o țară și să i le dea alteia și că dacă acesta este singurul său plan de discuții, întâlnirea sa cu Putin va fi una fără consecințe în acțiunile Ucrainei și ale aliaților europeni” .

„Argumentează împotriva dreptului Ucrainei de a se apăra invocându-l drept autoritatea epistemică pe Viktor Orban”

Analistul mai spune că în conferința de presă de luni, Donald Trump a încercat să convingă lumea că Rusia nu poate fi înfrântă de Ucraina, referindu-se la  întrebarea pe care i-a pus-o cui Orban, dacă de poate ca Rusia să fie înfrântă de Ucraina și la răspunsul pe care spune că l-a primit de la premierul Ungar:  „Rusia este o țară imensă. Rușii își trăiesc viața luptând în războaie.”

„Așadar, Trump, lider al unei țări cu numeroase personalități savante, cu cel mai puternic serviciu secret din lume, argumentează împotriva dreptului Ucrainei de a se apăra invocându-l drept autoritatea epistemică pe Viktor Orban, un cleptocrat probabil deranjat la dovleac, cu un discurs interesat și extrem de previzbil în privința conflictului din Ucraina. După această remarcă, pare și mai greu de spus dacă Trump este atât de prost sau dacă livrează public argumente atât de inepte pentru că Putin îl șantajează - cu ce le-o fi livrat el rușilor despre America sau cu imagini care-i surprind latura de pedofil”, a scris, pe Facebook, Dorelian Bellu. 

Trump a greșit când a vorbit despre negocierile din Alaska, spunând că „merge în Rusia”

În timpul conferinței de la Casa Albă, președintele american a greșit în mod repetat când a vorbit despre viitoarele negocieri din Alaska cu Vladimir Putin.

„A mai zis Trump de două ori că merge în Rusia să se întâlnească cu Putin - cu referire la întâlnirea din Alaska, evident. Ce marcă a senilității le-ar fi părut suporterilor săi dacă rătăcirea ar fi venit din partea lui Biden”, remarcă Dorelian Bellu

SUA

