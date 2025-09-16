search
Viktor Orban jubiliează și anunță că cetățenii maghiari pot călători în SUA fără viză: „Să spună cineva că prietenia nu contează”

0
0
Publicat:

Statele Unite au restabilit pe deplin statutul Ungariei în programul său de scutire de vize, după ce guvernul maghiar a luat măsuri pentru a remedia vulnerabilitățile în materie de securitate, a declarat marți, 16 septembrie, administrația Trump. „Așa cum se cuvine între două popoare prietene”, a spus premierul Viktor Orban.

Donald Trump și Viktor Orban FOTO: Profimedia
Donald Trump și Viktor Orban FOTO: Profimedia

Potrivit Ambasadei SUA la Budapesta, restricțiile impuse de administrația americană anterioară vor fi ridicate începând cu 30 septembrie, iar cetățenii maghiari vor avea acum acces extins la călătorii între Statele Unite și Ungaria.

Prim-ministrul Viktor Orbán a declarat: „Din nou, călătorii fără vize în America, așa cum se cuvine între două popoare prietene. Să spună cineva că prietenia nu contează!”, a scris prim-ministrul pe pagina sa de socializare .  

Decizia este unul dintre primele semne tangibile ale îmbunătățirii relațiilor dintre guvernele SUA și Ungaria sub administrația președintelui Donald Trump. Prim-ministrul ungar Viktor Orban este de mult timp un aliat al lui Trump, scrie Reuters.

Statele Unite au impus în august 2023 restricții în cadrul Programului Visa Waiver pentru toți deținătorii de pașapoarte ungare. Ambasada americană la Budapesta a comunicat atunci că perioada de valabilitate oferită cetățenilor Ungariei în cadrul sistemului electronic de autorizare a călătoriilor (Electronic System for Travel Authorization - ESTA) scade de la doi ani la un an și va fi permisă câte o singură intrare în SUA.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a explicat ulterior că „în 2011 guvernul ungar a lansat un proces simplificat de acordare a cetățeniei” și „aproape 1 milion de oameni au dobândit cetățenia ungară prin acest program, înainte ca Ungaria să înceapă instituirea verificării biometrice complete a identității, în 2020”.

„În perioada din 2011 până în 2020, programului i-au lipsit proceduri adecvate de a verifica identitățile solicitanților, înainte de a le permite să obțină cetățenia. Știm că au fost obținute în mod fraudulos pașapoarte ungare valide de către infractori și indivizi fără legătură cu Ungaria”, a spus atunci Matthew Miller.

Marți, 16 septembrie, la Budapesta, ministrul ungar al afacerilor externe și comerțului, Peter Szijjarto, a salutat ridicarea restricțiilor drept „o altă realizare serioasă de la inaugurarea președintelui Donald Trump”, a consemnat MTI, potrivit index.hu.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a anunțat că statutul Ungariei în Programul de renunțare la vize (VWP) va fi complet restabilit după ce țara va lua măsurile necesare pentru a aborda riscurile de securitate, a declarat Ambasada SUA la Budapesta într-un comunicat.

„Statele Unite și Ungaria au un parteneriat solid în materie de securitate, iar acest angajament se reflectă în măsurile pe care Ungaria le-a luat pentru a îndeplini cerințele de securitate ale Programului de renunțare la vize”, a declarat secretarul de stat adjunct Tricia McLaughlin.

Această decizie consolidează fiabilitatea VWP și promovează călătoriile în siguranță între Statele Unite și Ungaria. Doar națiunile care îndeplinesc cele mai înalte standarde de securitate vor beneficia de intrare fără viză în Statele Unite.

Începând cu 30 septembrie, Statele Unite vor ridica restricțiile programului de renunțare la vize pentru toți cetățenii maghiari, ceea ce reprezintă o altă realizare majoră de la preluarea mandatului de președinte Donald Trump, a anunțat marți la Budapesta ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó.

Conform comunicatului ministerului, ministrul a relatat că fostul președinte american Joe Biden și administrația sa considerau Ungaria un inamic și că relațiile bilaterale au atins un punct scăzut. Cu toate acestea, odată cu victoria lui Donald Trump, situația s-a schimbat radical, iar de atunci a început o epocă de aur în relațiile dintre cele două țări, a relatat MTI.

„Administrația Biden a îngreunat extrem de mult călătoriile maghiarilor în Statele Unite, iar acum acest lucru s-a terminat. În urma negocierilor dintre cele două guverne, toți cetățenii maghiari vor fi returnați în programul de renunțare la vize pentru SUA începând cu 30 septembrie”, a declarat ministrul.

„Aceasta înseamnă că cetățenii maghiari pot călători din nou cu ușurință în Statele Unite fără viză. Începând cu 30 septembrie, ESTA va fi din nou valabilă timp de doi ani, permițând intrări multiple pentru toți cetățenii maghiari pe parcursul celor doi ani”, a spus el.


