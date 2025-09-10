search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump cere Europei taxe de 100% pe importurile din China și India pentru a presa Rusia să încheie războiul

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele american Donald Trump a cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale de până la 100% pentru importurile din China și India. Măsura ar face parte dintr-un plan menit să-l forțeze pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina.

Donald Trump cere Europei taxe de 100% pe importurile din China și India FOTO: Profimedia
Donald Trump cere Europei taxe de 100% pe importurile din China și India FOTO: Profimedia

Solicitarea lui Trump a fost făcută marți, în cadrul unei întâlniri cu liderii europeni, pe tema creșterii presiunii economice asupra Rusiei. El a subliniat că o acțiune comună este necesară pentru a slăbi sprijinul financiar pe care Moscova îl primește prin exporturile sale de petrol.

Sunt nemulțumit de întreaga situație”, a declarat Trump după bombardamentele intense lansate de Rusia asupra Ucrainei în weekend. Totodată, el a avertizat că este gata să impună sancțiuni și mai dure Kremlinului, deși nu a prezentat încă pași concreți în acest sens.

Presiune asupra partenerilor europeni

Apelul liderului american vine după declarațiile secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a subliniat că Washingtonul este pregătit să intensifice presiunea economică, însă are nevoie de un sprijin mai puternic din partea Europei.

În același timp, Trump a precizat că Statele Unite și India „continuă negocierile pentru a aborda barierele comerciale”, sugerând că presiunea asupra New Delhi este parte a unei strategii mai ample, relatează BBC.

Rolul Chinei și Indiei în economia Rusiei

China și India se numără printre principalii cumpărători de petrol rusesc, ceea ce contribuie la menținerea economiei ruse pe linia de plutire în ciuda sancțiunilor occidentale.

Luna trecută, Statele Unite au impus deja un tarif de 50% pentru produsele provenite din India, care includea o penalizare suplimentară de 25% pentru relațiile comerciale ale acesteia cu Rusia.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Oamenii lui Putin din Republica Moldova au furat banii trimiși de către Moscova pentru a corupe alegătorii
digi24.ro
image
Cum reușește Franța să „ne fure” numeroși medici de familie, iar sute de localități din România rămân fără doctori
stirileprotv.ro
image
Când LOVEȘTE VREMEA REA în România. VESTE ȘOC!
gandul.ro
image
PSD va prezenta joi programul de relansare economică
mediafax.ro
image
Cum a produs fiul lui Călin Georgescu un milion de lei în anul în care tatăl său a fost la un pas să ajungă președinte. Afacerea din Herăstrău
fanatik.ro
image
Doar 100 € chirie pe malul oceanului și o viață de lux. Destinația surprinzătoare aleasă de un pensionar spaniol
libertatea.ro
image
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților
digi24.ro
image
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
gsp.ro
image
"Eu am făcut tot ce a fost posibil!" Anunțul lui Mircea Lucescu, în miez de noapte
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
antena3.ro
image
Scandalul vârstei de pensionare. Calcul sumbru: în 10 ani, un salariat va plăti pentru 2,5 pensii
observatornews.ro
image
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a distrus soarta
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
playtech.ro
image
Trei zodii trec printr-o schimbare de destin de pe 10 septembrie de la ora 10.00. Noroc, prosperitate și oportunități pentru ele în această toamnă
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali nu s-a abținut, după Cipru - România 2-2
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
Incendiu puternic la Grădina Zoologică din București! Pompierii intervin cu 11 autospeciale
kanald.ro
image
Bolojan: Trebuie să creștem vârsta de pensionare, altfel...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Bani mai puțini pentru pensionari în septembrie. Cine va primi ajutor
mediaflux.ro
image
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
gsp.ro
image
Apple lansează iPhone 17: Ce e nou și cât costă noile telefoane?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi
click.ro
image
Dezvăluiri din școli. Cât câștigă și cât muncesc, de fapt, profesorii? De ce fug tinerii de catedră?
click.ro
image
Dan Negru, spaima primarilor. Nu iartă nimic: „I-am convins să refacă trotuarele”. Teatrul de Vară din Mamaia intră în reparații, tot de gura lui!
click.ro
Prințul Harry, Prințul William foto GettyImages jpg
În sfârșit, Prințul Harry a vorbit despre relația sa provocatoare cu fratele William. Sunt certați de ani de zile
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
Calendar 10 septembrie: 1898 Împărăteasa Elisabeta a Austriei (Sissi) a fost înjunghiată mortal, la Geneva, de anarhistul italian Luigi Lucheni jpeg
Calendar 10 septembrie: 1898 - Împărăteasa Elisabeta a Austriei (Sissi) a fost înjunghiată mortal, la Geneva, de anarhistul italian Luigi Lucheni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vacanță de lux pentru Corina Caragea. Prezentatoarea explorează una dintre cele mai spectaculoase destinații din lume: „Este adevărat sau este doar imaginația mea?”
image
Cele două zodii care își schimbă destinul începând cu 1 noiembrie 2025. Ce surprize majore îi așteaptă pe acești nativi

OK! Magazine

image
Prințul William a dat cel mai bun răspuns când a fost întrebat dacă fiul Louis este „puțin cam dificil”. Are șapte ani

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman cheltuie o avere ca să stea în casa în care a murit un muzician faimos

Click! Sănătate

image
Simptome de la nivelul pielii care pot semnala cancerul de pancreas