Trump cere Europei taxe de 100% pe importurile din China și India pentru a presa Rusia să încheie războiul

Președintele american Donald Trump a cerut Uniunii Europene să impună taxe vamale de până la 100% pentru importurile din China și India. Măsura ar face parte dintr-un plan menit să-l forțeze pe Vladimir Putin să pună capăt războiului din Ucraina.

Solicitarea lui Trump a fost făcută marți, în cadrul unei întâlniri cu liderii europeni, pe tema creșterii presiunii economice asupra Rusiei. El a subliniat că o acțiune comună este necesară pentru a slăbi sprijinul financiar pe care Moscova îl primește prin exporturile sale de petrol.

„Sunt nemulțumit de întreaga situație”, a declarat Trump după bombardamentele intense lansate de Rusia asupra Ucrainei în weekend. Totodată, el a avertizat că este gata să impună sancțiuni și mai dure Kremlinului, deși nu a prezentat încă pași concreți în acest sens.

Presiune asupra partenerilor europeni

Apelul liderului american vine după declarațiile secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, care a subliniat că Washingtonul este pregătit să intensifice presiunea economică, însă are nevoie de un sprijin mai puternic din partea Europei.

În același timp, Trump a precizat că Statele Unite și India „continuă negocierile pentru a aborda barierele comerciale”, sugerând că presiunea asupra New Delhi este parte a unei strategii mai ample, relatează BBC.

Rolul Chinei și Indiei în economia Rusiei

China și India se numără printre principalii cumpărători de petrol rusesc, ceea ce contribuie la menținerea economiei ruse pe linia de plutire în ciuda sancțiunilor occidentale.

Luna trecută, Statele Unite au impus deja un tarif de 50% pentru produsele provenite din India, care includea o penalizare suplimentară de 25% pentru relațiile comerciale ale acesteia cu Rusia.