Rusia și India și-au reafirmat „parteneriatul strategic”, după ce Trump a crescut tarifele vamale

Rusia și India și-au reafirmat parteneriatul strategic în discuții de securitate la Moscova, la o zi după ce Donald Trump a anunțat tarife majorate pentru importurile din India, ca reacție la achizițiile de petrol rusesc.

Agenția de presă Interfax l-a citat pe consilierul pentru securitate națională al Indiei, Ajit Doval, spunând că New Delhi așteaptă cu interes o vizită a președintelui Vladimir Putin până la sfârșitul anului.

În cadrul întâlnirii lui Doval cu secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Serghei Șoigu, ambele părți au subliniat importanța relațiilor bilaterale.

Impunerea de către Trump a unui tarif suplimentar de 25% pentru mărfurile indiene, care va intra în vigoare pe 28 august, marchează cel mai serios declin în relațiile dintre SUA și India de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, amenințând să perturbe accesul Indiei la cea mai mare piață de export a sa, scrie Reuters.

„Suntem angajați într-o cooperare activă pentru a construi o nouă ordine mondială mai justă și mai sustenabilă, pentru a asigura supremația dreptului internațional și pentru a combate împreună provocările și amenințările contemporane”, i-a spus Șoigu lui Doval, în comentarii televizate.

Interfax l-a citat pe Doval spunând: „Am stabilit relații foarte bune, pe care le prețuim foarte mult – un parteneriat strategic între țările noastre”.

India și China au devenit principalii cumpărători de petrol rusesc transportat pe mare după ce Moscova a lansat invazia la scară largă a Ucrainei în februarie 2022, determinând Occidentul să încerce izolarea economică a Rusiei.

Trump amenințase anterior cu sancțiuni țările care cumpără petrol rusesc, înainte de a anunța noul tarif pentru produsele indiene, care ridică taxele vamale totale la 50%.

Marți, Kremlinul a acuzat SUA că exercită presiuni comerciale ilegale asupra Indiei, susținând că New Delhi are dreptul de a face comerț cu cine dorește.

Rafinăriile de stat din India au întrerupt achizițiile de petrol rusesc pe măsură ce reducerile de preț s-au diminuat, iar Trump a avertizat țările să nu cumpere petrol rusesc, potrivit unor surse din industrie. Între timp, companiile private Reliance Industries și Nayara rămân cei mai mari clienți ai Rusiei în India, arată datele comerciale.

Un oficial indian familiarizat cu subiectul a declarat că Doval va discuta despre achizițiile de petrol rusesc în timpul vizitei sale la Moscova. Acesta ar urma să abordeze și cooperarea în domeniul apărării dintre India și Rusia, a mai precizat oficialul.

India a semnat în 2018 un contract de 5,5 miliarde de dolari cu Rusia pentru achiziția a cinci sisteme de rachete sol-aer S-400 Triumf cu rază lungă de acțiune, pe care New Delhi le consideră esențiale pentru a contracara amenințarea din partea Chinei.

Totuși, livrările acestor sisteme au fost întârziate de mai multe ori. Se așteaptă ca Moscova să livreze ultimele două unități în 2026 și 2027.

Tradițional, India s-a bazat în mare măsură pe importurile de armament din Rusia, deși în ultimii ani a redus considerabil aceste importuri și a început să colaboreze mai mult cu furnizori din Occident.