search
Luni, 8 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Donald Trump: „Unii lideri europeni vin în ţara noastră” pentru discuții privind războiul din Ucraina

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că mai mulţi lideri europeni vor veni personal în Statele Unite la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta modalităţi de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Donald Trump anunță că mai mulţi lideri europeni vor vizita SUA FOTO: EPA EFE
Donald Trump anunță că mai mulţi lideri europeni vor vizita SUA FOTO: EPA EFE

Adresându-se reporterilor după ce a revenit de la turneul de tenis US Open din New York, Trump a anunțat că întâlnirile vor avea loc luni sau marți. „Unii lideri europeni vin în ţara noastră luni sau marţi, personal”, a spus președintele american. Nu a fost clar la cine se referea exact, iar Casa Albă nu a oferit imediat detalii suplimentare.

El a mai menționat că intenționează să discute în curând și cu președintele rus Vladimir Putin. Totuși, nu este clar la ce lideri europeni se referea, iar Casa Albă nu a oferit deocamdată detalii suplimentare, informează Reuters.

Nemulțumiri și optimism

Trump a adăugat că „nu este mulţumit” de stadiul războiului dintre Rusia şi Ucraina, răspunzând unei întrebări despre un atac aerian masiv desfăşurat de Rusia duminică noaptea. Oficialii ucraineni au declarat că atacul a provocat un incendiu la principala clădire guvernamentală din Kiev.

În ciuda acestui lucru, preşedintele american şi-a reafirmat încrederea că situația se va soluționa în curând: „Situaţia dintre Rusia şi Ucraina, o vom rezolva”, a declarat Trump.

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Toate cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului au picat. Bolojan: „Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele”
stirileprotv.ro
image
Când ÎNCEP PLOILE. Veste ŞOC de la ANM
gandul.ro
image
ANM: Atenționare de Cod galben de ploi și vânt în mai multe zone din țară
mediafax.ro
image
Fratele lui Adrian Mazilu, poveste tulburătoare despre retragerea din fotbal: „Trebuia să mă las dacă voiam să mai pot merge!”
fanatik.ro
image
Vladimir Putin vrea să atace „călcâiul lui Ahile al NATO”. „Ar fi un dezastru pentru aliați”
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
gsp.ro
image
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
digisport.ro
image
Ministrul Apărării intră în coliziune directă cu serviciul secret al Armatei: Cei care știau vor fi dați afară!
stiripesurse.ro
image
Zeci de mașini din beton vor fi puse pe fundul oceanului pentru a se transforma în recife de corali. Cum arată instalația unică în lume
antena3.ro
image
Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura cu DIICOT
cancan.ro
image
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
prosport.ro
image
Cum se plătesc concediile medicale în 2025, câți bani primesc salariații. Cât s-a complicat procesul pentru angajatori
playtech.ro
image
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A fost filmat! Reacția total neașteptată a lui Donald Trump, în timp ce Carlos Alcaraz era în extaz
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
La ce oră intră alocațiile copiilor pe card
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
wowbiz.ro
image
800 de lei în plus la salariu pentru profesori din septembrie
romaniatv.net
image
Se renunță la CASS pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei. Anunțul ministrului Muncii
mediaflux.ro
image
Cine este românul care voia să scape de deportarea din Anglia și a pretins că negociază un contract cu Manchester City
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Cetatea care nu se află în România, dar poate fi văzută perfect și din țara noastră. Drumul până la ea este o încântare
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
Kate Middleton foto profimedia jpg
Kate Middleton a renunțat deja la blond și a revenit la brunetul care a consacrat-o? Transformarea neașteptată a prințesei
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop luni, 8 septembrie. Partenerii de viață ai Balanțelor caută nod în papură! Relația lor suferă schimbări colosale
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
Regele Charles, prima apariție după detaliile actualizate despre cancerul care îl chinuie: ”Nu mai merg rotițele la 76 de ani”

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică