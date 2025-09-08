Donald Trump: „Unii lideri europeni vin în ţara noastră” pentru discuții privind războiul din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat duminică că mai mulţi lideri europeni vor veni personal în Statele Unite la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta modalităţi de a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina.

Adresându-se reporterilor după ce a revenit de la turneul de tenis US Open din New York, Trump a anunțat că întâlnirile vor avea loc luni sau marți. „Unii lideri europeni vin în ţara noastră luni sau marţi, personal”, a spus președintele american. Nu a fost clar la cine se referea exact, iar Casa Albă nu a oferit imediat detalii suplimentare.

El a mai menționat că intenționează să discute în curând și cu președintele rus Vladimir Putin. Totuși, nu este clar la ce lideri europeni se referea, iar Casa Albă nu a oferit deocamdată detalii suplimentare, informează Reuters.

Nemulțumiri și optimism

Trump a adăugat că „nu este mulţumit” de stadiul războiului dintre Rusia şi Ucraina, răspunzând unei întrebări despre un atac aerian masiv desfăşurat de Rusia duminică noaptea. Oficialii ucraineni au declarat că atacul a provocat un incendiu la principala clădire guvernamentală din Kiev.

În ciuda acestui lucru, preşedintele american şi-a reafirmat încrederea că situația se va soluționa în curând: „Situaţia dintre Rusia şi Ucraina, o vom rezolva”, a declarat Trump.