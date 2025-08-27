Trump îl amenință pe Putin că vor exista consecințe grave dacă refuză un armistițiu în războiul din Ucraina. „Noi vrem un sfârșit”

Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, că este pregătit să impună sancțiuni economice Rusiei, în cazul în care președintele rus Vladimir Putin refuză să accepte un armistițiu și amenință cu consecințe grave, potrivit Reuters.

„Noi vrem un sfârșit. Avem sancțiuni economice. Spun economice, pentru că nu ne vom lansa într-un război mondial”, a spus Trump, potrivit News.ro, care citează agenția internațională.

Liderul de la Casa Albă ameninţă şi Ucraina cu sancţiuni.

„Toată lumea se poziţionează”

Declarațiile președintelui american vin la aproape două săptămâni de la o întâlnire cu omologul săiu de la Kremlin în Alaska.

„Nu contează ce spun ei”, i-a răspuns liderul de la Casa Albă unui jurnalist care l-a întrebat pe emisarul său special Steve Witkoff în această şedinţă de Guvern despre Războiul din Ucraina, relatează The Associated Press.

„Toată lumea se poziţionează”, a adăugat şi a înjurat.

Amintinim că, săptămâna trecută, ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a anunţat că preşedintele rus Vladimir Putin nu se va întâlni cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski până când Kievul nu va accepta revendicări vechi şi maximaliste ale Moscovei în vederea soluţionării conflictului.

Declarația a fost făcută de Lavrov după ce Trump declara săptămâna trecută că pregăteşte o întâlnire a celor doi, un progres major.

După ce a „interceptat” întrebarea adresată lui Witkoff, Trump şi-a întrebat emisarul dacă are „alt răspuns” de dat.

„Sunt de acord cu dumneavoastră domnule”, a declarat Witkoff.