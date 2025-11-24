search
Luni, 24 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Armata lui Putin a lovit un bloc din orașul rusesc Belgorod. O bucată dintr-o rachetă Panțir a fost găsită la fața locului

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

 În regiunea rusă Belgorod, o rachetă rusească a lovit o clădire rezidențială înaltă. Autoritățile ruse încearcă să dea vina pe o dronă ucraineană pentru atac, dar imaginile și dovezile sugerează contrariul. 

  Pe 23 noiembrie, în satul Dubovoye, lângă Belgorod, un fragment dintr-o rachetă rusească Pantsir-S1 s-a prăbușit într-o clădire rezidențială cu cinci etaje.

Blocul lovit la Belgorod FOTO Pepel Belgorod
Blocul lovit la Belgorod FOTO Pepel Belgorod

Localnicii au auzit lansarea rachetei, urmată câteva secunde mai târziu de o explozie în apropierea clădirii de pe strada Yagodnaya nr. 1. Martorii oculari au relatat acest lucru prin intermediul canalului local „Pepel Belgorod”.

Conform datelor preliminare, nu există victime, dar consecințele par grave: impactul s-a produs în apropierea etajului patru, clădirea și-a pierdut parțial fațad, multe ferestre au fost sparte, iar în curte este un nor gros de praf și moloz. Un martor rus afirmă: „Racheta noastră a lovit blocul”, recunoscând că era vorba de un proiectil rusesc. 

 Autoritățile încearcă din nou să ascundă incidentul

Guvernatorul regional, Viaceslav Gladkov, a declarat că blocul a fost „lovit de o dronă”. Cu toate acestea, pagubele aduse fațadei, ferestrelor, clădirii școlii aflate la 100 de metri distanță și mai multor mașini — au fost prea extinse pentru a fi cauzate de o dronă obișnuită.

Jurnaliștii locali subliniază că natura distrugerilor este întru totul compatibilă cu un atac cu rachete, nu cu un atac cu drone. Nu este prima dată când sistemele rusești de apărare aeriană, în loc să ofere protecție, au provocat distrugeri suplimentare, atât pe teritoriul ucrainean, cât și pe cel rusesc. 

  Rusia își atacă în mod regulat propriul teritoriu

Rachetele rusești continuă să cadă asupra locuințelor rusești, iar autoritățile locale dau vina în mod constant pe ucraineni. Regiunea Belgorod devine nu doar o zonă de război, ci și o zonă de risc constant pentru civili, din cauza unei armate incapabile să își controleze propriile arme.   

Știri Externe

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
digi24.ro
image
O familie care trăia izolată într-o pădure din Italia a rămas fără cei trei copii după ce au fost preluați de autorități
stirileprotv.ro
image
Imagini filmate cu drona de la hotelul Simonei HALEP din Poiana Brașov. Turiștii au fost luați prin surprindere: „Ne-a schimbat ziua!”
gandul.ro
image
Cod galben de vânt în Banat, Crișana și pe Litoral. La munte, rafale de peste 100 km/oră
mediafax.ro
image
Suporterii FCSB fac scut în jurul lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii: „Nu ne dorim o schimbare!”. Rugăminte pentru Chiricheș
fanatik.ro
image
Scandalul preotului abuzator, Visarion Alexa, condamnat pentru agresiune sexuală în altar. Mărturia femeii abuzate: „M-a forțat pentru a rămâne cu mâna în zona inghinală”
libertatea.ro
image
Criminalul taximetristului din Mioveni, prins cu ajutorul unei eleve de la Școala de Poliție: „Eram atenți la orice mișcare”
digi24.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
"Iubiți!" Englezii l-au identificat pe bărbatul care a ieșit din apartamentul Emmei Răducanu
digisport.ro
image
DOCUMENT Guvernul lovește puternic instituțiile de forță ale statului: Nu mai rentează cumulul pensiei cu salariul/ Transferurile devin aproape imposibile
stiripesurse.ro
image
„Am început să mănânc carne de om când lucram la morgă”. Ce a făcut „vampirul din Paris” când cantitatea nu i-a mai ajuns
antena3.ro
image
"O nenorocire". Un bărbat din Botoşani, ucis de un adolescent de 17 ani. L-a abandonat într-o baltă de sânge
observatornews.ro
image
Primele imagini cu Daciana Sârbu cu puișorul ei de profesie barman! S-au sărutat cu foc și...
cancan.ro
image
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
prosport.ro
image
De ce acte ai nevoie pentru recalcularea pensiei dacă ai schimbat cartea de muncă sau firma a fost desființată
playtech.ro
image
Invazie în „alb-roșu“ pe Ion Oblemenco! Suporterii lui Mainz vin într-un număr impresionant în Bănie pentru meciul cu Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
Cum se simte MM Stoica, după 160 de ore în care nu a mâncat
digisport.ro
image
DOCUMENT | Bolojan dinamitează salariile din administrație: După 'tăierea sporurilor în cascadă', Guvernul adoptă plafonarea bonusurilor și rescrie grila de putere
stiripesurse.ro
image
O nouă mișcare seismică s-a produs în România! Zona în care România s-a cutremurat
kanald.ro
image
Polițiștii locali vor putea opri șoferi în trafic și vor putea da amenzi de circulație...
playtech.ro
fără imagine
Ultima imagine cu Norbi în viață! Ce s-a întâmplat cu doar câteva minute înainte să fie ucis de judecătoarea pensionară? Adevărul a ieșit la iveală
wowbiz.ro
image
A murit Cătălin Stănescu! Tânărul politician de 37 de ani a sfârșit tragic, într-un accident oribil. A lăsat o familie distrusă în urma lui!
romaniatv.net
image
Decizie pentru toți pensionarii! Se va ține cont doar de carduri
mediaflux.ro
image
Gabi Tamaș, derapaje vulgare în direct la TV: „Se taie la montaj”. Replica prezentatoarei a venit imediat: „Păi nu, că suntem în direct”
gsp.ro
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Butonul „secret” din mașină care îți dezaburește rapid geamurile
actualitate.net
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
click.ro
image
Cine este Gabriela Popi, doctorița găsită moartă în Canalul Dunăre–Marea Neagră. Avea 50 de ani și era dată dispărută de trei zile
click.ro
image
Regulile de aur ale unui post bine ținut. Părintele Nicolae Dima spune cum să se pregătească corect credincioșii pentru Crăciun
click.ro
Amal Clooney și George Clooney profimedia 1044800887 jpg
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului
okmagazine.ro
6657031 jpg
Ce e de făcut când se îngrașă ficatul? De la cauze la tratament și schimbări în alimentație și stil de viață
clickpentrufemei.ro
IMG 20250531 114600 jpg
Castelul Bethlen - Cel mai frumos castel renascentist din Ardeal, incendiat la filmările lui Nicolaescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Daciana Sârbu, surprinsă cu noul iubit la un restaurant din Capitală. Cine este și cu ce se ocupă tânărul care i-a cucerit inima după divorțul de Victor Ponta
image
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină

OK! Magazine

image
Amal și George Clooney, ultima picătură din mariajul lor. Semnele care arată că s-au strâns norii divorțului

Click! Pentru femei

image
Cum alegi un partener? Între chimie și compatibilitate

Click! Sănătate

image
Câți cai vezi în această imagine?