Video Armata lui Putin a lovit un bloc din orașul rusesc Belgorod. O bucată dintr-o rachetă Panțir a fost găsită la fața locului

În regiunea rusă Belgorod, o rachetă rusească a lovit o clădire rezidențială înaltă. Autoritățile ruse încearcă să dea vina pe o dronă ucraineană pentru atac, dar imaginile și dovezile sugerează contrariul.

Pe 23 noiembrie, în satul Dubovoye, lângă Belgorod, un fragment dintr-o rachetă rusească Pantsir-S1 s-a prăbușit într-o clădire rezidențială cu cinci etaje.

Localnicii au auzit lansarea rachetei, urmată câteva secunde mai târziu de o explozie în apropierea clădirii de pe strada Yagodnaya nr. 1. Martorii oculari au relatat acest lucru prin intermediul canalului local „Pepel Belgorod”.

Conform datelor preliminare, nu există victime, dar consecințele par grave: impactul s-a produs în apropierea etajului patru, clădirea și-a pierdut parțial fațad, multe ferestre au fost sparte, iar în curte este un nor gros de praf și moloz. Un martor rus afirmă: „Racheta noastră a lovit blocul”, recunoscând că era vorba de un proiectil rusesc.

Autoritățile încearcă din nou să ascundă incidentul

Guvernatorul regional, Viaceslav Gladkov, a declarat că blocul a fost „lovit de o dronă”. Cu toate acestea, pagubele aduse fațadei, ferestrelor, clădirii școlii aflate la 100 de metri distanță și mai multor mașini — au fost prea extinse pentru a fi cauzate de o dronă obișnuită.

Jurnaliștii locali subliniază că natura distrugerilor este întru totul compatibilă cu un atac cu rachete, nu cu un atac cu drone. Nu este prima dată când sistemele rusești de apărare aeriană, în loc să ofere protecție, au provocat distrugeri suplimentare, atât pe teritoriul ucrainean, cât și pe cel rusesc.

Rusia își atacă în mod regulat propriul teritoriu

Rachetele rusești continuă să cadă asupra locuințelor rusești, iar autoritățile locale dau vina în mod constant pe ucraineni. Regiunea Belgorod devine nu doar o zonă de război, ci și o zonă de risc constant pentru civili, din cauza unei armate incapabile să își controleze propriile arme.