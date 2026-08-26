Taxa turistică explodează într-un mare oraș european. Va ajunge la 20%

Unul dintre cele mai vizitate orașe europene pregătește o majorare semnificativă a taxei percepute pentru cazare. Taxa turistică, aflată în prezent la 12,5% din prețul cazării pe noapte, fără TVA, ar urma să crească la 16% în 2027 și apoi cu câte un punct procentual pe an, până la 20% în 2031.

Un mare oraș european crește drastic taxa turistică. Foto: arhivă

Măsura este justificată prin nevoia de a limita efectele turismului de masă și de a aduce venituri suplimentare la bugetul local.

Amsterdam va ajunge la o taxă turistică de 20%

Orașul este Amsterdam, unde taxa turistică pentru înnoptări este în prezent de 12,5% din prețul cazării, calculat fără TVA. Taxa este percepută pentru hoteluri, hosteluri, pensiuni, apartamente, unități de tip bed & breakfast și alte forme de cazare.

Noua administrație locală a stabilit creșterea progresivă a taxei. Calendarul anunțat este:

2026 – 12,5%

2027 – 16%

2028 – 17%

2029 – 18%

2030 – 19%

2031 – 20%

Prin urmare, în cinci ani, taxa turistică va crește cu 7,5 puncte procentuale față de nivelul actual, scrie NL Times.

Cât va plăti un turist

Pentru a vedea concret ce înseamnă majorarea, putem lua ca exemplu o cameră al cărei preț este de 100 de euro pe noapte, fără TVA.

În prezent, taxa turistică este de 12,50 euro. În 2027, la o cotă de 16%, aceasta va ajunge la 16 euro, iar în 2031, când taxa va fi de 20%, turistul va plăti 20 de euro.

La o cameră de 150 de euro pe noapte, taxa turistică este în prezent de 18,75 euro. În 2027 ar fi de 24 de euro, iar în 2031 ar ajunge la 30 de euro pe noapte.

Calculul este făcut înainte de TVA, deoarece taxa turistică din Amsterdam se aplică prețului cazării fără TVA.

Taxa turistică se adaugă TVA-ului de 21%

Majorarea taxei locale vine într-un moment în care cazarea în Olanda este deja mai puternic taxată.

De la 1 ianuarie 2026, TVA-ul pentru cazare a crescut de la 9% la 21%. Astfel, pentru o cameră cu un preț net de 100 de euro, în 2026 se adaugă 21 de euro TVA și 12,50 euro taxă turistică.

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Dacă taxa turistică ajunge la 20%, pentru aceeași cameră de 100 de euro, cele două taxe ar însuma 41 de euro: 21 de euro TVA și 20 de euro taxă turistică.

Este important însă că cele două procente nu se aplică exact în același mod, astfel încât nu trebuie interpretat că turistul va plăti „41% în plus” peste prețul afișat al camerei.

Amsterdam încearcă să limiteze turismul de masă

Creșterea taxei face parte dintr-o strategie mai largă a Amsterdamului de a controla numărul de turiști și efectele turismului asupra orașului.

Amsterdam are o țintă de maximum 20 de milioane de înnoptări turistice pe an, însă acest nivel a fost depășit. Majorarea taxei este una dintre măsurile prin care orașul încearcă să reducă presiunea turistică.

Noua administrație urmărește, în același timp, să obțină venituri suplimentare de la turiști și să evite majorarea semnificativă a taxelor locale suportate de rezidenți.

Una dintre cele mai mari taxe turistice din lume

La nivelul actual de 12,5%, Amsterdam are deja una dintre cele mai ridicate taxe turistice procentuale dintre marile destinații europene. La 20%, orașul va ajunge printre destinațiile cu cele mai ridicate niveluri de taxare a cazării.

Comparația trebuie făcută însă cu atenție, deoarece orașele folosesc sisteme diferite: unele aplică un procent din prețul camerei, în timp ce altele percep o sumă fixă pe persoană și pe noapte sau combină mai multe taxe.

Ce taxe turistice au alte mari orașe

Los Angeles percepe o taxă de ocupare de 14% din prețul camerei pentru hoteluri, moteluri și unități de cazare pe termen scurt.

New York are un sistem mai complex. Taxa municipală pentru camerele de hotel este de 5,875% din prețul camerei, la care se adaugă taxele pe vânzări și o taxă fixă pe cameră. În total, taxele procentuale aplicate unei camere ajung la 14,75%, înainte de taxa fixă.

Paris folosește un sistem diferit, cu taxe stabilite în funcție de categoria cazării. În 2026, pentru o noapte la un hotel de cinci stele, taxele turistice cumulate ajung la 11,70 euro pe adult, iar pentru un palat la 15,93 euro pe adult și pe noapte.

Prin urmare, nivelul de 20% pregătit de Amsterdam pentru 2031 este dificil de comparat direct cu taxele fixe din alte orașe. În cazul Amsterdamului, însă, particularitatea este că taxa este calculată direct ca procent din prețul cazării, astfel încât suma plătită de turist crește odată cu prețul camerei.